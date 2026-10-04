Les cultures du monde se donnent rendez-vous autour du lac Hoan Kiem

Hanoï (VNA) – Une grande fête des cultures réunissant artistes vietnamiens et étrangers a animé, dans la soirée du 3 octobre, les rues piétonnes autour du lac Hoan Kiem, au cœur de Hanoï. Intitulé « Les couleurs des cinq continents », l’événement s’inscrivait dans le cadre de la deuxième édition du Festival culturel mondial à Hanoï 2026.

Organisée par le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Département municipal de la culture, des sports et du tourisme et le Théâtre de marionnettes Thang Long, la manifestation avait pour thème « Réunir les patrimoines, construire l’avenir ». Elle visait à créer un espace ouvert d’échanges culturels, mettant à l’honneur les traditions vietnamiennes tout en offrant aux pays participants l’occasion de présenter leurs identités et leurs patrimoines.

Le principal temps fort de la soirée a été un défilé réunissant plus de 1.000 participants, associant l’áo dài, vêtement traditionnel vietnamien, aux costumes traditionnels de nombreux pays. Dans les rues entourant le lac Hoan Kiem, les couleurs et les motifs des différentes tenues ont composé un tableau culturel riche et diversifié, attirant de nombreux habitants de la capitale et visiteurs.

Des délégations artistiques et des organisations culturelles venues notamment d’Autriche, d’Angola, d’Azerbaïdjan, du Bangladesh, de Chine, d’Iran, du Laos, de Mongolie, du Maroc, des Philippines, d’Espagne, d’Ukraine, du Pérou et du Sri Lanka ont participé à cette édition, aux côtés des représentants vietnamiens. Au total, des artistes et des délégations de 18 pays ont pris part aux échanges.

Le programme a également fait voyager le public à travers une grande diversité d’expressions artistiques. Musique traditionnelle persane, danses folkloriques du Mexique et du Pérou, arts traditionnels des Émirats arabes unis et taekwondo sud-coréen se sont succédé au fil de la soirée. Les délégations internationales ont partagé la scène avec des troupes de danse du lion et du dragon, des artistes et artisans vietnamiens spécialisés dans les arts traditionnels, ainsi qu’avec des femmes de Hanoï et des membres du Club culturel de l’áo dài vietnamien.

Prenant la parole lors de l’événement, le directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, Pham Tuân Long, a souligné que la présence des délégations et des artistes des 18 pays avait donné naissance à une rencontre culturelle internationale vivante, ouverte et riche en émotions.

Il a rappelé que Hanoï, capitale millénaire de civilisation, était également une ville dynamique, ouverte sur le monde et engagée dans les échanges internationaux. Reconnue comme « Ville pour la paix » et « Ville créative », elle considère la culture comme l’un des ponts les plus durables pour rapprocher les peuples.

Selon lui, les échanges culturels permettent de mieux comprendre l’histoire, les traditions, les modes de vie et les valeurs fondamentales propres à chaque nation, contribuant ainsi au respect de la diversité culturelle.

Il a également souligné l’intérêt de faire sortir les arts des scènes traditionnelles pour les inscrire directement dans la vie quotidienne des habitants et des visiteurs. La manifestation contribue par ailleurs à mettre en valeur le lac Hoan Kiem, site classé au patrimoine national spécial et symbole historique et culturel majeur de la capitale vietnamienne.

Organisée du 1er au 4 octobre par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, la deuxième édition du Festival mondial des cultures 2026 réunit des délégations venues d’une cinquantaine de pays autour du thème « Réunir des patrimoines – Façonner l’avenir ».-VNA

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