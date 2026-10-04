Représentant de l’UNESCO : le Vietnam contribue de plus en plus activement à l’agenda culturel mondial





Hanoï (VNA) – Le Vietnam est passé progressivement du statut de bénéficiaire de l’aide et de participant à la coopération internationale à celui d’acteur apportant ses propres expériences, initiatives et idées aux débats régionaux et mondiaux sur la culture et le patrimoine, contribuant ainsi de manière croissante à l’agenda culturel mondial, a déclaré Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam.



Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et Ninh Binh, à l’occasion du 50e anniversaire des relations de coopération entre le Vietnam et l’UNESCO (1976-2026), il a souligné la portée particulière de cette rencontre.



Selon lui, l’accueil de cet événement traduit une évolution plus large du rôle du Vietnam au sein de l’UNESCO. De pays principalement bénéficiaire de l’aide et participant aux initiatives internationales, le Vietnam devient un acteur qui apporte de plus en plus sa propre expérience, ses idées et ses initiatives aux discussions régionales et mondiales.



Le Dialogue en constitue une illustration concrète. En réunissant quelque 250 experts et professionnels de la culture et du patrimoine de la région, le Vietnam a contribué à approfondir les échanges sur les différentes manières de comprendre, préserver et gérer les sites du patrimoine mondial dans des contextes culturels variés, tout en répondant aux défis contemporains.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, prend la parole. Photo : VNA





La rencontre s’est tenue à un moment particulièrement opportun, après la proclamation par l’Assemblée générale des Nations unies de la Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036, une initiative proposée par le Vietnam. Cette décision traduit, selon le représentant de l’UNESCO, la reconnaissance croissante du rôle de la culture dans le développement durable, notamment pour renforcer l’identité, la cohésion sociale et la résilience des communautés.



Les travaux se sont achevés par l’adoption du Document de Hanoï, qui rassemble les principales conclusions et recommandations issues des discussions. L’UNESCO a félicité le Vietnam pour le succès de l’organisation de cette rencontre et salué ses contributions constantes à l’agenda culturel mondial.



Une perspective régionale sur l’authenticité



Jonathan Wallace Baker a indiqué que le Document de Hanoï s’inscrivait dans la continuité de précédents textes internationaux, du Document de Nara sur l’authenticité de 1994 au Document de Nairobi de 2025. Il permet notamment d’intégrer la perspective de l’Asie-Pacifique au débat mondial sur l’authenticité, à partir des réalités culturelles et des pratiques de conservation propres à la région.



Pour le Vietnam, le texte aborde plusieurs questions importantes, notamment le patrimoine vivant, la reconstruction, les savoirs communautaires et les liens entre les dimensions matérielle et immatérielle. Le Dialogue a ainsi favorisé un échange à double sens, en permettant à la fois de partager des expériences internationales avec le Vietnam et de faire connaître à la communauté internationale des pratiques et expériences développées dans le pays.



Cette réflexion intervient alors que la conservation des sites mondiaux est confrontée à des pressions croissantes liées au changement climatique, à l’urbanisation et au développement socio-économique. Après plusieurs décennies de mise en œuvre de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, les discussions sur l’authenticité continuent d’évoluer afin de mieux tenir compte de la diversité des contextes culturels.



Le Document de Hanoï revêt une importance particulière en formulant des recommandations directement destinées aux organismes chargés de mettre en œuvre la Convention de 1972. Celles-ci devraient être soumises à l’examen de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, prévue en Türkiye en 2027, notamment dans le cadre de la mise à jour des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention.



L’UNESCO salue la démarche scientifique du projet de restauration du palais Kinh Thien



S’agissant du projet d’investissement visant la conservation, la restauration et la réhabilitation du palais Kinh Thien, dont les travaux ont été lancés le 29 septembre en présence du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le représentant de l’UNESCO a salué la démarche rigoureuse suivie par le Vietnam, depuis les recherches scientifiques et la documentation jusqu’aux consultations et au dialogue ayant conduit au projet de reconstruction.



Depuis 2023, chercheurs, archéologues, architectes et autres experts vietnamiens ont travaillé de manière constante, en concertation avec l’UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). Le Vietnam a ainsi consacré des ressources importantes aux études, approfondi sa connaissance du site et renforcé les fondements scientifiques nécessaires au projet.



Le lancement des travaux constitue une étape importante de ce processus de longue haleine. L’UNESCO apprécie également la manière dont le Vietnam s’inscrit dans le cadre de la Convention de 1972. Le projet a été élaboré dans le cadre d’un dialogue étroit avec le Centre du patrimoine mondial, l’ICOMOS et le Comité du patrimoine mondial, parallèlement aux efforts déployés pour donner suite aux recommandations de ce dernier.



Ce processus a conduit à la décision prise par le Comité du patrimoine mondial en juillet 2026 et témoigne de l’étroite coopération du Vietnam avec le système du patrimoine mondial.



L’UNESCO salue par ailleurs l’attention accordée à la participation des communautés et à l’interprétation du site auprès du public. Cet aspect est essentiel pour permettre à la population de mieux comprendre sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que sa dimension culturelle vivante.



Dans l’esprit du Document de Hanoï, cette implication devra continuer à occuper une place importante durant la mise en œuvre du projet.



Préserver l’authenticité et l’intégrité du site



Concernant l’accompagnement à venir, Jonathan Wallace Baker a souligné que la priorité absolue était de veiller à ce que toute intervention dans le secteur central de la citadelle impériale de Thang Long à Hanoï préserve sa valeur universelle exceptionnelle, son authenticité et son intégrité, notamment les couches archéologiques présentant une importance particulière.



L’UNESCO continuera ainsi de faciliter le dialogue entre les autorités vietnamiennes et les organismes consultatifs du patrimoine mondial, notamment l’ICOMOS, tout en apportant les conseils techniques appropriés.



Les récents avis techniques de l’ICOMOS recommandent une approche prudente et durable de la recherche archéologique, fondée sur l’utilisation appropriée de différentes méthodes d’étude et d’analyse scientifiques, tout en préservant les couches archéologiques importantes pour les recherches futures.



L’interprétation auprès du public doit, elle aussi, reposer sur des données historiques et archéologiques solides. Elle doit permettre de présenter la citadelle impériale de Thang Long comme un espace complexe et stratifié, façonné par plus d’un millénaire d’histoire.



Dans le même esprit, cette démarche doit s’appuyer sur une participation effective des communautés, notamment pour maintenir et faire revivre les rites, pratiques traditionnelles et autres formes de patrimoine vivant, contribuant ainsi à transmettre la valeur universelle exceptionnelle du site.



Le représentant de l’UNESCO a affirmé que l’organisation était prête à poursuivre sa coordination avec les autorités vietnamiennes, l’ICOMOS et les autres experts concernés afin de favoriser un juste équilibre entre conservation, recherche et interprétation.



Il a enfin souligné que le lancement des travaux du palais Kinh Thien constituait une étape importante d’un processus appelé à se poursuivre sur le long terme. La poursuite des recherches, de la documentation, du dialogue et de la mobilisation des communautés sera essentielle pour préserver le site et en transmettre les valeurs aux générations futures.- VNA