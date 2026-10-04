Économie

Solaire en toiture : un potentiel encore largement inexploité au Vietnam

​Malgré ses avantages en matière de rapidité d’installation, d’économie de terrain et de réduction des pertes de transport, le solaire en toiture progresse moins vite que prévu, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Système de panneaux solaires photovoltaïques en toiture de la société par actions Kizuna JV, dans le parc industriel de Tân Kim (commune de Cân Giuôc, province de Tây Ninh). Photo: VNA
Système de panneaux solaires photovoltaïques en toiture de la société par actions Kizuna JV, dans le parc industriel de Tân Kim (commune de Cân Giuôc, province de Tây Ninh). Photo: VNA

Hanoï (VNA) –Le développement de l’énergie solaire en toiture au Vietnam reste en deçà des objectifs fixés et progresse moins rapidement que certaines autres sources de production d’électricité, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoai, à la presse, le 3 octobre à Hanoï.

Cette situation intervient alors que la demande d’électricité du pays devrait continuer de progresser rapidement, avec une hausse estimée à environ 10 %, accentuant la nécessité de renforcer les capacités de production et de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

Selon le vice-ministre Truong Thanh Hoai, l’énergie solaire en toiture présente trois avantages majeurs : des délais de construction courts, une faible occupation des terrains et une réduction des pertes d’électricité lors du transport sur le réseau. Cette source d’énergie a ainsi contribué de manière significative à répondre à la demande nationale au cours de ces dernières années.

Pour accélérer son développement, le ministère de l’Industrie et du Commerce a soumis au Premier ministre la directive n°10/CT-TTg du 30 mars 2026, consacrée au renforcement des économies d’électricité et à la promotion de l’installation de systèmes solaires en toiture. Plusieurs projets ont été retenus, tandis que le déploiement de systèmes de stockage par batteries est également encouragé.

Le ministère vise notamment à porter à 10 % la proportion d’installations solaires en toiture dans les zones résidentielles et les bâtiments administratifs. Selon les statistiques du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), la puissance totale installée de ces systèmes atteint actuellement environ 11.000 MW à l’échelle nationale.

Dans le cadre de l'ajustement du Plan national de développement de l’électricité VIII, le ministère a également soumis au gouvernement des propositions précisant les objectifs et la répartition des capacités de production entre les différentes localités.

Des réunions en ligne ont été organisées afin d’inciter les comités populaires provinciaux à prendre des mesures concrètes pour développer cette source d’énergie, notamment en mettant en place des dispositifs d’aide aux ménages conformément à la directive gouvernementale. Jusqu’à présent, toutefois, seule une dizaine à une vingtaine de localités ont adopté de telles mesures.

Le ministère poursuivra donc son accompagnement des autorités locales pour élaborer des mécanismes de soutien adaptés à leurs capacités budgétaires et favoriser l'installation de systèmes solaires en toiture.

Le vice-ministre a reconnu que les résultats obtenus restaient inférieurs aux objectifs fixés pour la période précédant 2030 et que le rythme de développement de cette source d'énergie était encore lent par rapport à celui d'autres sources de production électrique de base.

Parallèlement, le ministère examine les réglementations en vigueur et actualise les possibilités de développement des différentes sources d'énergie, en s'appuyant notamment sur la Résolution n°55-NQ/TW du 11 février 2020 du Bureau politique, relative aux orientations de la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, ainsi que sur les textes gouvernementaux concernés.

Pour la prochaine période, l’une des priorités sera d’accélérer la mise en œuvre des projets de production et des réseaux électriques inscrits dans le Plan VIII. Selon les nouvelles orientations, les collectivités locales seront chargées de piloter les investissements dans les projets de production d’électricité.

L’objectif est de renouveler les mécanismes de gestion, de lever les obstacles et de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires aux investissements dans le secteur énergétique, a souligné Truong Thanh Hoai.

Enfin, le vice-ministre a insisté sur l’importance des économies d’électricité, parallèlement au développement des capacités de production et des infrastructures de réseau. Dans un contexte de croissance économique soutenue et de hausse potentielle de plus de 10 % de la demande d’électricité, la combinaison de ces mesures, notamment la promotion du solaire en toiture et la maîtrise de la consommation, doit contribuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays.-VNA

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