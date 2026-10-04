Économie

Le Vietnam enregistre une hausse de 4,52% de l’IPC sur les neuf premiers mois de 2026

​La hausse des prix des carburants, du gaz, des matériaux de construction, des produits alimentaires et des services d’éducation et de santé a contribué à porter l’indice des prix à la consommation (IPC) à 4,52% en moyenne sur les neuf premiers mois de 2026.

Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 4,52% en moyenne au cours des neuf premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que l’inflation sous-jacente a progressé de 4,26%, selon les données publiées le 3 octobre par l’Office national des statistiques (ONS), relevant du ministère des Finances.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la situation socio-économique du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’année, tenue à Hanoï, la cheffe de l’ONS Nguyên Thi Huong a indiqué que l’IPC avait augmenté de 0,62% en septembre par rapport au mois précédent et de 5,08% sur un an.

Cette progression s’explique principalement par la hausse des prix des carburants sur le marché intérieur, dans le sillage des cours mondiaux, ainsi que par l’augmentation des frais de scolarité dans certaines universités et écoles privées à l’occasion de la rentrée scolaire.

En septembre, les prix ont augmenté dans neuf des onze principaux groupes de biens et services de consommation, tandis que deux groupes ont enregistré une baisse. Au troisième trimestre, l’IPC a progressé de 4,8% par rapport à la même période de 2025.

L’évolution de l’inflation a connu plusieurs phases depuis le début de l’année. La hausse de l’IPC sur un an est passée de 2,53% en janvier à 5,6% en mai, son niveau le plus élevé sur neuf mois. Elle a ensuite ralenti à 4,45% en juillet, avant de repartir à la hausse pour atteindre 4,88% en août et 5,08% en septembre.

Plusieurs facteurs ont alimenté cette progression. Le groupe du logement, de l’électricité, de l’eau, des combustibles et des matériaux de construction a enregistré une hausse de 6,68%, contribuant à hauteur de 1,52 point de pourcentage à l’augmentation de l’IPC général. Les prix du groupe des transports ont progressé de 6,06%, avec une contribution de 0,6 point, tandis que ceux des carburants ont augmenté de 10,89%.

Les produits alimentaires et les services de restauration ont également renchéri de 4,72%, contribuant à hauteur de 1,69 point à la hausse de l’IPC. Dans ce groupe, les prix de la viande de porc ont augmenté de 4,46%, en raison notamment d’une offre limitée durant les périodes de fêtes et de coûts d’élevage élevés. La viande de volaille a progressé de 3,93%, tandis que les prix de la restauration hors domicile ont augmenté de 7,14%.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les prix de l’or sur le marché vietnamien ont bondi de 42,67% en moyenne par rapport à la même période de 2025. À l’inverse, l’indice des prix du dollar américain n’a progressé que de 1,01% sur la même période, malgré un recul de 0,69% en septembre par rapport au mois précédent.

Face aux pressions inflationnistes et aux fluctuations de l’économie mondiale, le gouvernement et le Premier ministre ont demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de coordonner leurs mesures pour stabiliser l’économie, maîtriser l’inflation et préserver les grands équilibres économiques.

La gestion souple des politiques budgétaire et monétaire, le suivi du marché des carburants et le soutien aux entreprises ont notamment été renforcés.

Nguyên Thi Huong a toutefois souligné que le coût des intrants, les fluctuations des prix de l’énergie et les risques inflationnistes continuaient de peser sur les perspectives pour les prochains mois.

Enfin, l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,26% en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année, soit un niveau inférieur à celui de l’IPC général. Cette différence s’explique notamment par l’exclusion, dans le calcul de l’inflation sous-jacente, des prix des carburants, du gaz, des produits alimentaires frais et des services médicaux, a précisé Nguyên Thi Huong. -VNA

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