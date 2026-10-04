Société

Le président de la Chambre tchèque à la rencontre de la communauté vietnamienne

​ Le président de la Chambre des députés de la République tchèque, Tomio Okamura, a rencontré le 3 octobre à Prague des représentants de la communauté, des entreprises et des commerçants vietnamiens, s’informant de leur vie, de leurs activités économiques et de leur intégration dans la société tchèque.

Le président de la Chambre tchèque à la rencontre de la communauté vietnamienne. Photo: VNA
Le président de la Chambre tchèque à la rencontre de la communauté vietnamienne. Photo: VNA

Prague (VNA) - Le président de la Chambre des députés de la République tchèque, Tomio Okamura, s’est rendu le 3 octobre au centre commercial Sapa, à Prague, où il a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne et découvert ses activités économiques et sociales.

Lors de la rencontre, Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe et président du conseil d’administration de la société par actions Saparia, a souligné qu’au cours des 76 années de relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque, plusieurs générations de Vietnamiens avaient vécu, étudié et travaillé dans ce pays d’Europe centrale.

La communauté n’a cessé de travailler, de développer ses activités commerciales, de respecter la législation et de s’intégrer activement dans la société d’accueil. Pour de nombreux Vietnamiens, la République tchèque est devenue une deuxième patrie.

Hoang Dinh Thang a affirmé que la communauté continuerait de renforcer sa solidarité, de respecter la loi et de contribuer activement à la société tchèque, tout en préservant son identité culturelle et en contribuant à consolider l’amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et tchèque.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a souligné le rôle du centre commercial Sapa dans la vie économique, culturelle et sociale de la communauté vietnamienne à Prague. Souvent surnommé une « petite Hanoï », Sapa n’est pas seulement un lieu de commerce : c’est aussi un espace où se perpétuent la langue vietnamienne, la gastronomie et les traditions culturelles.

Le centre contribue également à faire connaître la culture vietnamienne à la population tchèque et aux visiteurs internationaux. Après plusieurs années de développement, Sapa est devenu un lieu étroitement lié à la vie de la communauté vietnamienne en République tchèque, lui offrant un espace pour préserver son identité culturelle tout en favorisant les échanges avec la société locale.

L’ambassadeur a par ailleurs salué l’attention et le soutien accordés par le Parlement et le gouvernement tchèques, notamment par le président de la Chambre des députés, à la communauté vietnamienne, facilitant son intégration et sa contribution à la société d’accueil.

Prenant la parole, Tomio Okamura a salué le processus d’intégration et les contributions de la communauté vietnamienne à la société tchèque. Il a estimé que son esprit de travail, son attachement à l’éducation et son sens des responsabilités envers la famille avaient contribué à renforcer sa place dans la société d’accueil.

Il s’est également déclaré impressionné par les jeunes Vietnamiens, dont beaucoup possèdent la nationalité tchèque, maîtrisent la langue tchèque et participent activement à différents domaines de la vie sociale. Il a indiqué que cette visite avait pour objectif de mieux comprendre directement les conditions de vie, les activités commerciales et les préoccupations de la communauté.

À l’issue de la rencontre, la délégation a visité le groupe Tamda, l’une des entreprises vietnamiennes représentatives en République tchèque, ainsi que le supermarché Tamda Foods, afin de découvrir son modèle d’activité, son offre de produits et ses services.

Le dirigeant tchèque a apprécié le dynamisme, l’esprit de travail et les résultats obtenus par l’entreprise. Selon lui, les entreprises créées et développées par les Vietnamiens contribuent à l’économie tchèque tout en favorisant les échanges et la compréhension mutuelle entre la communauté vietnamienne et la population locale.

La délégation a ensuite parcouru les stands et s’est informée des activités des commerçants du centre Sapa. Pour Tomio Okamura, cet espace, initialement consacré principalement au commerce, s’est progressivement transformé en un lieu de culture, de gastronomie et de rencontre communautaire. Il attire également des Tchèques venus y faire leurs achats, découvrir les produits et vivre une expérience culturelle vietnamienne.

Cette visite a permis au président de la Chambre des députés tchèque de mieux appréhender la vie de la communauté vietnamienne, ses activités économiques et son processus d’intégration. Elle a également mis en lumière ses contributions aux plans économique, culturel et social, tout en favorisant la compréhension mutuelle entre la communauté vietnamienne et la société tchèque et en contribuant au renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA

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