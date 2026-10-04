Culture-Sports

Phu Quôc célèbre les liens culturels entre le Vietnam et la République de Corée

​La Journée culturelle Vietnam-République de Corée 2026, organisée à Phu Quoc, offre un espace de rencontre autour de la culture, du tourisme et de la gastronomie des deux pays.

Un responsable du Service de la culture et des sports de la province d’An Giang remet un cadeau à Park Chan A, première secrétaire de l’ambassade de République de Corée au Vietnam. Photo: VNA
Un responsable du Service de la culture et des sports de la province d’An Giang remet un cadeau à Park Chan A, première secrétaire de l’ambassade de République de Corée au Vietnam. Photo: VNA

An Giang (VNA) – La province d’An Giang, en coordination avec l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, a organisé le 3 octobre au soir, dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc, la Journée culturelle Vietnam-République de Corée 2026, à l’occasion du 34e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1992-2026).

À l’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de la zone administrative spéciale de Phu Quôc, Nguyên Thi Kim Loan, a souligné que cette journée offrait aux populations des deux pays l’occasion de se rencontrer, de découvrir et d’apprécier leurs cultures respectives.

Elle contribue ainsi à renforcer la compréhension et le respect mutuels, à consolider l’amitié entre les deux peuples et à promouvoir la diplomatie culturelle, en faisant de la culture une ressource au service du développement durable.

La responsable a également insisté sur l’importance des échanges entre les peuples. À travers les rencontres entre artistes, jeunes, entreprises et visiteurs, l’amitié Vietnam-République de Corée se nourrit d’expériences concrètes. La manifestation permet aussi de promouvoir l’image d’An Giang et de ses habitants, ainsi que les atouts et les richesses de Phu Quôc auprès des visiteurs internationaux.

Selon Nguyên Thi Kim Loan, cette manifestation devrait également contribuer à élargir la coopération économique, commerciale et dans l’investissement, en permettant notamment aux entreprises sud-coréennes de mieux connaître les possibilités d’investissement à An Giang et dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc.

La première secrétaire de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, Park Chan A, a estimé que cette journée revêtait une importance particulière pour approfondir les échanges et l’amitié entre les deux pays. Elle a rappelé que Phu Quôc, surnommée « l’île d’émeraude » du Vietnam, attirait non seulement les touristes sud-coréens, mais aussi des visiteurs du monde entier.

Elle a également souligné qu’en 2027, Phu Quôc accueillerait le sommet de l’APEC, consacré aux orientations de la coopération économique et à l’avenir de la région Asie-Pacifique. Dans ce contexte, la Journée culturelle Vietnam-République de Corée est appelée à favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les populations des deux pays.

L’édition 2026 propose de nombreuses activités consacrées à la culture, au tourisme et à la gastronomie vietnamienne et sud-coréenne. L’espace consacré à la République de Corée présente notamment sa culture, ses destinations touristiques, sa gastronomie ainsi que des produits agricoles et alimentaires caractéristiques, accompagnés d’informations sur le tourisme et les produits culturels du pays.

L’espace intitulé « Vietnam-République de Corée à travers les livres » expose des publications, documents, articles de presse et œuvres graphiques mettant en valeur les connaissances, les cultures et les populations des deux pays.

L’exposition thématique « Empreintes culturelles d’An Giang » retrace pour sa part l’histoire de la région et présente les valeurs remarquables du patrimoine culturel d’Oc Eo-Ba The, ainsi que les Trésors nationaux conservés dans la province. Elle met également en lumière la diversité culturelle des communautés Kinh, Cham, Khmer et Hoa, ainsi que les paysages associés au patrimoine maritime et insulaire.

Enfin, la province d’An Giang propose un espace consacré à la présentation de ses potentialités économiques et de ses produits locaux, notamment plusieurs produits emblématiques du programme « À chaque commune son produit » (OCOP). -VNA

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