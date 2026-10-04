Culture-Sports

Le Vietnam se dévoile à Vladivostok lors de sa première Journée en Extrême-Orient russe

​La première « Journée du Vietnam en Extrême-Orient 2026 », organisée à Vladivostok, a présenté la culture, la gastronomie, le tourisme et les possibilités de coopération vietnamiennes au public russe.

La danse « Cô đôi thượng ngàn », inspirée du culte vietnamien des Déesses-Mères. Photo: VNA
La danse « Cô đôi thượng ngàn », inspirée du culte vietnamien des Déesses-Mères. Photo: VNA

Vladivostok (VNA) – La première « Journée du Vietnam en Extrême-Orient 2026 » s’est tenue le 3 octobre à Vladivostok, en Russie, réunissant autorités locales, médias, habitants, communauté vietnamienne et amis internationaux autour d’un programme culturel, économique et touristique mettant à l’honneur l’identité vietnamienne.

Organisé par le Consulat général du Vietnam à Vladivostok en coordination avec les autorités municipales, l’événement était présenté comme la première manifestation de ce type organisée dans la région de l’Extrême-Orient russe. Il visait à mieux faire connaître le pays, sa culture et son peuple, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la culture, de l’économie, du commerce et du tourisme.

À l’ouverture, le consul général du Vietnam à Vladivostok, Nguyen Viet Kien, a souligné l’importance particulière de l’Extrême-Orient russe, situé à la porte de l’espace Asie-Pacifique et profondément marqué par l’amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et russe. Il a notamment rappelé que le Président Hô Chi Minh s’était rendu à trois reprises à Vladivostok.

Selon le diplomate, la manifestation devait permettre de « rapprocher le Vietnam des habitants de Vladivostok et de l’Extrême-Orient » à travers la musique, la culture, la gastronomie, les jeux populaires ainsi que la présentation des potentiels économiques et touristiques du Vietnam. Elle devait également contribuer à approfondir l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, tout en mettant en valeur les contributions de la communauté vietnamienne au développement de Vladivostok et de l’Extrême-Orient.

Le programme artistique s’est ouvert par une prestation de tambours interprétée par des étudiants de l’Université fédérale d’Extrême-Orient (FEFU). Le public a ensuite découvert le défilé « Fête de l’áo dài – Couleurs du Vietnam », retraçant l’évolution de cette tenue traditionnelle. Des mannequins vietnamiens et russes ont présenté plusieurs créations, mettant en valeur l’élégance et la grâce de l’áo dài.

D’autres prestations ont illustré la richesse des échanges culturels entre les deux pays. Le public a notamment découvert la danse « Cô đôi thượng ngàn », inspirée du culte vietnamien des Déesses-Mères, la chanson « Souvenir de Hanoï », interprétée par la chanteuse d’opéra russe Alina Sakhatskaya, ainsi qu’un ensemble de violons. Une démonstration de Vinh Xuan Quyên, art martial vietnamien, et des danses du lotus et Kalinka ont également rythmé le programme, sous les applaudissements du public.

Après le spectacle, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs stands consacrés à la gastronomie vietnamienne, avec notamment du pho, des nems, du banh mi, du café et des fruits séchés. Des jeux et activités traditionnels ont également permis au public de s’immerger davantage dans la culture vietnamienne, notamment la peinture de Dông Hô sur papier traditionnel de la ville de Bac Ninh et la danse aux bambous.

La manifestation a suscité l’intérêt des habitants, des autorités et des médias locaux, ainsi que de la communauté vietnamienne. Pour les organisateurs, ce succès ouvre la voie à une organisation régulière d’activités d’échanges et de coopération, afin de rapprocher davantage le Vietnam des populations de l’Extrême-Orient russe et de contribuer au développement des relations entre le Vietnam et la Russie. -VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Vladivostok #Russie #Vietnam #culture #Journée du Vietnam en Extrême-Orient #Extrême-Orient #communauté vietnamienne #identité vietnamienne #Université fédérale d’Extrême-Orient #FEFU
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

La démonstration de peinture en direct réalisée par le peintre Ngo Duc Hoang. Photo: VNA

L’art vietnamien sur papier Dó s’expose à Vladivostok

Près de trente œuvres réalisées sur ce support traditionnel sont actuellement présentées au Centre d’art contemporain Artetage de Vladivostok, offrant une vision raffinée de la nature, des habitants et de la culture vietnamienne aux amateurs d’art locaux.

Voir plus

À Hanoï, une exposition dévoile les secrets du palais Kinh Thiên

À Hanoï, une exposition dévoile les secrets du palais Kinh Thiên

Le 29 septembre 2026, au cœur du site historique de la citadelle impériale de Thăng Long, à Hanoï, l’exposition consacrée à la reconstitution du palais Kinh Thiên officiellement ouvert ses portes au public.
À travers des documents, des vestiges et les résultats de recherches scientifiques, l’exposition permet aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de l’architecture et de l’apparence du palais au fil de l’histoire, tout en mettant en lumière les enjeux liés à sa conservation et à sa reconstitution.

Les visiteurs à la 11e Foire du livre de Hanoï. Photo: VNA

La 11e Foire du livre de Hanoï met la technologie au service du savoir

Organisée du 1er au 4 octobre 2026 dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem, la 11e Foire du livre de Hanoï réunit 31 maisons d’édition et entreprises de diffusion du livre du pays, qui présentent des milliers d’ouvrages couvrant notamment la littérature, l’éducation, l’histoire, la culture, les sciences, les technologies et le savoir-faire.

Cérémonie de lancement d'une série d’activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026. Photo: VNA

Hanoï donne le coup d’envoi de la première "Journée de la culture vietnamienne"

Placées sous le thème "Thang Long - Hanoï, mille ans de civilisation - Les multiples couleurs du Vietnam", les activités en écho à la "Journée de la culture vietnamienne" 2026 visent à honorer les traditions séculaires de la capitale tout en mettant en valeur la richesse et la diversité culturelles des différentes ethnies du pays.

Des spectacles d'art traditionnel vietnamien sont présentés dans l'espace du festival. Photo : VNA

À Hanoï, "Les Cinq Continents" font dialoguer les musiques du monde

À travers la série de concerts "Les Cinq Continents", la musique est allée à la rencontre du public, permettant aux habitants comme aux visiteurs d’assister aux spectacles, d’échanger avec les artistes et de découvrir la richesse des traditions musicales du Vietnam et d’autres pays.

En marge du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, le 1er octobre 2026, la délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué une visite de terrain au complexe paysager de Trang An, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Vietnam-UNESCO : cinq décennies de coopération exemplaire et une nouvelle ambition

À l’occasion du 50e anniversaire de la coopération Vietnam-UNESCO, le vice-ministre des Affaires étrangères Ngo Le Van a souligné les résultats obtenus au cours des cinq dernières décennies et présenté les principales orientations de Hanoi pour renforcer son rôle et sa contribution à l’UNESCO, notamment dans la mise en œuvre de la Décennie internationale de la culture pour le développement durable 2027-2036.

La première Semaine du théâtre vietnamien en France, "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris. Photo: VNA

"Vietnam en Scène" : le théâtre vietnamien s’invite à Paris

La première Semaine du théâtre vietnamien en France, "Vietnam en Scène", se tiendra du 24 au 31 octobre à Paris, avec des spectacles de marionnettes sur l’eau, de théâtre, de danse contemporaine et de théâtre traditionnel. L’événement vise à faire découvrir la diversité de la scène vietnamienne et à renforcer les échanges culturels entre le Vietnam et la France.

La deuxième édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s’est ouverte le 1er octobre à la Citadelle impériale de Thang Long, sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir ». Photo: VNA

Hanoï accueille la deuxième édition du Festival des cultures du monde

Hanoï accueille du 1er au 4 octobre la deuxième édition du Festival des cultures du monde, placée sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir », avec la participation de 50 pays et organisations internationales. Organisé à la Citadelle impériale de Thang Long, l’événement met à l’honneur la diversité culturelle, le dialogue entre les peuples et le rôle du patrimoine dans la construction d’un avenir pacifique et durable.