Le Vietnam modifie son projet d’amélioration de la notation souveraine à l’horizon 2030

Hanoï (VNA) – Le Vietnam se fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2030 une notation souveraine de catégorie « investissement », tout en consolidant ses fondamentaux budgétaires et financiers, en renforçant la sécurité du système bancaire et en améliorant la transparence des informations, afin de contribuer à réduire le coût de mobilisation des capitaux et le risque de crédit souverain.
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a récemment signé la Décision n° 1919/QĐ-TTg du 2 octobre 2026 modifiant et complétant plusieurs dispositions de la Décision n° 412/QĐ-TTg du 31 mars 2022 portant approbation du projet d’amélioration de la notation souveraine à l’horizon 2030.
Selon la nouvelle décision, le projet est ajusté afin de lier l’amélioration de la notation souveraine au développement des sciences et technologies, à l’innovation, à la transformation numérique, à l’amélioration de l’efficacité des activités extérieures et de l’intégration internationale, ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement d’investissement et des affaires, tout en favorisant le développement vert et l’adaptation proactive au changement climatique.
L’objectif spécifique est que le Vietnam atteigne d’ici 2030 une notation souveraine d’au moins Baa3 chez Moody’s ou BBB- chez S&P et Fitch. Ce niveau de notation devrait contribuer à renforcer la position et la réputation du Vietnam sur les marchés internationaux, tout en réduisant le coût de mobilisation des capitaux et le niveau de risque de crédit souverain.
Pour atteindre cet objectif, le projet fixe plusieurs indicateurs macroéconomiques pour la période 2026-2030. Le Vietnam vise ainsi une croissance moyenne du PIB d’au moins 10 % par an et un PIB par habitant d’environ 8 500 dollars à l’horizon 2030. L’investissement total devrait représenter en moyenne environ 40 % du PIB, dont 20 à 22 % pour l’investissement public.
Dans le domaine budgétaire, le déficit budgétaire moyen pour la période 2026-2030 devrait se situer autour de 5 % du PIB, tandis que la dette publique ne devra pas dépasser 60 % du PIB et la dette gouvernementale 50 % du PIB. La politique budgétaire devra être menée de manière proactive, flexible mais prudente, afin de concilier le soutien à la croissance et la stabilité budgétaire à moyen et long termes.
Le projet met également l’accent sur l’amélioration de l’efficacité de la gestion de la dette publique, le contrôle de son rythme d’augmentation et la gestion stricte des obligations éventuelles liées aux garanties de l’État, aux projets de partenariat public-privé (PPP) et aux entreprises publiques, afin de limiter les risques de transfert de ces obligations au budget de l’État à l’avenir.
Dans le secteur monétaire et bancaire, le Vietnam continuera de consolider la sécurité du système et de moderniser la gouvernance bancaire en se rapprochant des normes internationales, notamment de Bâle III. Le ratio de solvabilité des banques commerciales devra atteindre 8,625 % au plus tard en 2030. Le pays poursuivra également le renforcement de ses réserves de change lorsque les conditions seront favorables et améliorera la transparence, l’accessibilité et la qualité des données relatives aux réserves de change, à la balance des paiements et aux indicateurs connexes.
La politique de crédit sera par ailleurs conduite en fonction de l’évolution de la situation macroéconomique et du marché monétaire, afin de contribuer à maîtriser l’inflation, à stabiliser l’économie et à soutenir une croissance durable. Le crédit sera orienté vers la production, les activités commerciales, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tandis que les prêts destinés aux domaines présentant des risques potentiels feront l’objet d’un contrôle strict.
Le projet prévoit également d’améliorer l’efficacité des entreprises publiques, de promouvoir les investissements dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte, ainsi que de renouveler leur gouvernance, de restructurer les capitaux publics et de perfectionner le cadre juridique relatif à la gestion et à l’investissement des capitaux publics.
Parallèlement aux objectifs économiques et financiers, l’amélioration de la notation souveraine est associée à des objectifs sociaux et environnementaux. Le Vietnam vise un indice de développement humain (IDH) d’environ 0,8, le maintien du taux de couverture forestière à 42 %, ainsi qu’un taux de collecte et de traitement des eaux usées domestiques d’environ 70 % dans les villes de classe I et plus à l’horizon 2030. Il ambitionne également de réduire de 8 à 9 % ses émissions de gaz à effet de serre.
Un aspect important du projet révisé consiste à renforcer le caractère proactif du travail de notation souveraine. Les ministères et secteurs concernés sont appelés à améliorer la qualité et la fréquence de publication des informations et données officielles, ainsi qu’à échanger et à fournir activement des informations aux agences de notation et aux organisations internationales. Les dirigeants des ministères et secteurs concernés participeront directement aux séances de travail consacrées à l’évaluation de la notation, afin d’expliquer les politiques et les principales données relatives à la conduite de l’économie.
La modification du projet devrait ainsi créer une base cohérente permettant au Vietnam de renforcer sa crédibilité et la résilience de son économie, d’améliorer son accès aux sources de financement internationales et de progresser vers l’objectif d’une notation souveraine de catégorie investissement à l’horizon 2030. - VNA
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