Tourisme

Le Vietnam accueille 17,7 millions de visiteurs internationaux entre janvier et septembre

Le Vietnam a accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 14,5 % sur un an, confirmant la dynamique de reprise et de croissance du secteur touristique.

Des touristes internationaux découvrent Bai Kem, dans la zone spéciale de Phu Quoc (An Giang). Photo : VNA
Des touristes internationaux découvrent Bai Kem, dans la zone spéciale de Phu Quoc (An Giang). Photo : VNA


Hanoï, 4 octobre (VNA) – Le Vietnam a accueilli plus de 17,7 millions de visiteurs internationaux au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 14,5 % sur un an et près de 71 % de son objectif annuel, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Rien qu’en septembre, le pays a accueilli 1,77 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 16,1 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Le transport aérien est resté le principal mode d’accès au Vietnam, représentant 83,2 % du total des arrivées internationales au cours des neuf premiers mois, devant la voie terrestre (15,4 %) et la voie maritime (1,4 %).

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Des touristes internationaux visitent le lac Tinh Tam, au cœur de la citadelle impériale de Huê. Photo : VNA



La Chine et la République de Corée sont demeurées les principaux marchés émetteurs du Vietnam, représentant à elles deux près de 40 % du total des arrivées. La Chine arrive en tête avec 3,9 millions de visiteurs, soit 22,4 %, suivie de la République de Corée avec 3 millions, soit 17,3 %.

La Russie se classe au troisième rang avec environ 1,1 million d’arrivées, s’imposant comme le premier marché émetteur européen du Vietnam. Elle est suivie de Taïwan (Chine), avec 964 000 visiteurs, et des États-Unis, avec 764 000.

Parmi les autres marchés figurant dans le top 10, on compte le Cambodge (688 000 arrivées), le Japon (674 000), les Philippines (523 000), l’Inde (505 000) et l’Australie (485 000).

Les marchés européens ont enregistré la plus forte croissance, avec une hausse de 55 % sur un an, tandis que les arrivées en provenance d’Océanie, des Amériques et d’Afrique ont progressé respectivement de 21 %, 20 % et 29,4 %. Le marché asiatique a, pour sa part, progressé de 7,6 %.

La Russie a connu une croissance particulièrement marquée, avec plus d’un million de visiteurs, soit une hausse de 160,6 %. Cette forte progression s’explique notamment par une demande soutenue pour les séjours balnéaires, les longs séjours et les escapades hivernales, ainsi que par l’amélioration de la connectivité aérienne et le développement des capacités d’accueil du Vietnam.

D’autres marchés européens ont également enregistré une croissance solide : France (+13,6 %), Royaume-Uni (+9,7 %), Allemagne (+16,1 %), Pologne (+49 %), République tchèque (+26,6 %), Belgique (+19,5 %), Suède (+23,6 %) et Suisse (+25,7 %).

L’Asie est demeurée la principale région émettrice de touristes vers le Vietnam, représentant 74,5 % du total des arrivées internationales. Toutefois, la croissance est restée relativement modeste, les principaux marchés d’Asie du Nord-Est ayant enregistré une progression limitée, voire un recul. Le nombre d’arrivées en provenance de Chine a augmenté de 1,5 %, tandis que celles en provenance de République de Corée ont diminué de 5,5 % et que celles en provenance de Taïwan (Chine) ont progressé de 4,1 %.

Parallèlement, les marchés d’Asie du Sud-Est ont affiché une croissance robuste, emmenés par les Philippines (+55,2 %), le Cambodge (+40,5 %), Singapour (+29,8 %), l’Indonésie (+25,5 %), la Malaisie (+18,1 %) et la Thaïlande (+10,1 %). L’Inde et l’Australie ont également enregistré de fortes hausses, de 33 % et 21 % respectivement.

Cette croissance du tourisme vietnamien s’est produite dans un contexte marqué par des défis persistants pour le secteur mondial du voyage, tels que les tensions géopolitiques, une conjoncture économique atone, le coût élevé des transports et de l’énergie, l’intensification de la concurrence entre les destinations et l’évolution rapide de la demande touristique.

Dans ce contexte, la croissance à deux chiffres enregistrée par le Vietnam au cours des neuf premiers mois témoigne de l’attractivité croissante de la destination, soutenue par la sécurité et la stabilité, la diversification des marchés, une offre touristique variée, une meilleure connectivité aérienne et l’amélioration des capacités de service.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a indiqué que ces résultats témoignaient d’une transition progressive du secteur vers une croissance plus profonde, durable et axée sur la qualité. L’accent est désormais mis non seulement sur l’attraction d’un plus grand nombre de visiteurs, mais aussi sur la prolongation de leur durée de séjour, l’augmentation de leurs dépenses ainsi que l’amélioration de la qualité et de la valeur ajoutée des expériences touristiques.- VNA

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