Tây Ninh élargit l’espace industriel pour attirer les investissements

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Tây Ninh (VNA) – Les activités de promotion et d’attraction des investissements à Tây Ninh continuent d’être renforcées et donnent des résultats positifs. Le développement des infrastructures des zones et complexes industriels crée de nouveaux espaces pour attirer les investissements et étendre la production, a déclaré le directeur du Département provincial des finances, Truong Van Liep.

Depuis le début de 2026, Tây Ninh a organisé de nombreuses activités de promotion du commerce, accueilli des investisseurs vietnamiens et étrangers et envoyé des délégations aux États-Unis, en Europe, en Chine, à Taïwan (Chine) et en Malaisie.

En particulier, la Conférence de promotion des investissements de Tây Ninh en 2026 a réuni quelque 500 investisseurs et représentants de grandes entreprises. À cette occasion, la province a accordé des décisions d’investissement et des certificats d’investissement pour plus de 100 projets, représentant un capital total d’environ 920 000 milliards de dôngs (près de 36 milliards de dollars). Parallèlement, 13 autres projets, d’un montant de plus de 110 000 milliards de dôngs (4,5 milliards de dollars), ont démarré leurs travaux.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Tây Ninh a accordé de nouvelles autorisations à 142 projets nationaux, totalisant près de 86 000 milliards de dôngs, et à 113 projets d’investissement direct étranger (IDE), représentant plus de 838 millions de dollars. La province a également augmenté le capital de 33 projets nationaux et de 73 projets étrangers. Au total, Tây Ninh compte 3 234 projets nationaux enregistrés pour près de 800 000 milliards de dôngs et 2 152 projets d’IDE représentant plus de 27 milliards de dollars, se classant au 7e rang national en matière d’attraction des IDE.

Les zones et complexes industriels jouent un rôle central dans cette dynamique. La province compte 35 zones industrielles opérationnelles sur un total de 54 créées, couvrant près de 10 300 hectares, avec un taux d’occupation de 68,24 %. Quant aux complexes industriels, 24 sites sont en activité, avec un taux d’occupation de 84,5 %, ne laissant qu’environ 46 hectares de terrains disponibles. En outre, neuf nouveaux complexes industriels ont été créés au cours des neuf derniers mois.

Néanmoins, les entreprises locales font face à des difficultés. De janvier à septembre 2026, malgré la création de 5 252 nouvelles entreprises, 1 391 entreprises ont suspendu leurs activités et 733 ont été dissoutes.

Face à la rareté des terrains industriels et aux difficultés rencontrées par les entreprises, le Comité populaire provincial a demandé de concrétiser les engagements d’investissement par des projets effectifs, d’élargir la réserve foncière et de renforcer le soutien au secteur privé.

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Le Département provincial des finances suit la mise en œuvre des projets ayant fait l’objet d’engagements lors de la conférence de 2026 et étudie des mécanismes d’incitation financière pour attirer les investisseurs stratégiques.

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Par ailleurs, le Comité populaire provincial de Tây Ninh a demandé aux organismes concernés d’accélérer les projets de zones et de complexes industriels et de promouvoir la création de nouveaux complexes conformément aux plans d’aménagement. Les autorités locales doivent accompagner les investisseurs dans les procédures nécessaires afin de mettre en service de nouvelles zones et de nouveaux complexes dès 2026 et d’accroître ainsi les réserves foncières viabilisées destinées aux investissements.- VNA

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