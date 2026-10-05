APEC 2027 : Phu Quoc renforce ses capacités de contrôle aérien

Hanoï (VNA) - Selon la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (Vietnam Air Traffic Management Corporation - VATM), le secteur de contrôle d'approche de Phu Quoc (APP Phu Quoc) vient d'être officiellement mis en service dans de bonnes conditions de sécurité.



La Société des services de navigation aérienne de la région Sud (Southern Region Air Traffic Services Company), unité rattachée à la VATM, est chargée de son exploitation.



La mise en service de l'APP Phu Quoc constitue une avancée dans le renforcement des capacités de contrôle aérien dans la région, répondant aux besoins de développement de l'aéroport international de Phu Quoc tout en préparant les capacités nécessaires pour l'APEC 2027. Elle permet notamment de mieux distinguer les fonctions de contrôle d'aérodrome et de contrôle d'approche et d'organiser plus efficacement et en toute sécurité les flux de vols à l'arrivée et au départ.



Conformément au schéma directeur approuvé, l'aéroport international de Phu Quoc disposera d'ici 2030 d'une capacité d’accueil nominale d'environ 10 millions de passagers et 25.000 tonnes de fret par an. Classé 4E selon les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il pourra accueillir des avions gros-porteurs tels que les B747, B787 et A350 ou équivalents.



Les orientations d'aménagement prévoient la construction d'une seconde piste parallèle à la piste existante, ainsi que le développement du réseau de voies de circulation, des aires de stationnement et des infrastructures connexes. À l'horizon 2050, la capacité devrait atteindre environ 18 millions de passagers et 50.000 tonnes de fret par an.



Auparavant, la tour de contrôle de Phu Quoc (TWR Phu Quoc) assurait le contrôle d'aérodrome ainsi qu'une partie des fonctions de contrôle d'approche. Face à l'augmentation du trafic aérien, il est devenu nécessaire de disposer d'équipes spécialisées pour chacune de ces missions.



Sur la base des besoins d'exploitation, des prévisions de croissance du trafic et des orientations de développement de l'aéroport, la VATM a élaboré un plan pour mettre en place l'APP Phu Quoc. Sa mise en service permet d'adapter les capacités de contrôle aérien à l'agrandissement de l'aéroport et de répondre aux futurs besoins d'exploitation.



Selon le nouveau dispositif, la tour de contrôle de Phu Quoc assure le contrôle d’aérodrome, tandis que l’APP Phu Quoc gère les flux de vols à l’arrivée et au départ dans sa zone de responsabilité.



Selon un représentant de la VATM, la mise en service de l'APP Phu Quoc résulte d'un processus de préparation et de coordination entre la VATM, la Société des services de navigation aérienne de la région Sud et les unités concernées, avec pour priorité d'assurer la continuité et la sécurité des services de contrôle aérien.



Ce nouveau secteur permettra de mieux répondre à l'augmentation du trafic aérien et aux besoins liés aux événements internationaux, notamment l'APEC 2027, tout en accompagnant le développement à long terme de l'aviation à Phu Quoc.



Le projet d’extension de l’aéroport international de Phu Quoc, dans la province d’An Giang, entre dans une phase décisive. Les entreprises de construction accélèrent les travaux afin de respecter l’objectif de mise en service à partir d’avril 2027, en prévision de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027. - VNA