📝 Édito: Les réformes, levier d’une croissance à deux chiffres au Vietnam

Hanoï (VNA) – La croissance de 9,01 % enregistrée par l’économie vietnamienne au cours des neuf premiers mois de 2026 apporte une réponse convaincante aux interrogations sur la capacité du pays à atteindre une croissance économique à deux chiffres. Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, ce résultat témoigne de la résilience de l’économie nationale et de ses importantes marges de développement. Il reflète également les efforts déployés par le gouvernement pour lever les obstacles institutionnels et administratifs et mobiliser davantage les ressources au service de la croissance.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 9,95 % au troisième trimestre, portant la croissance moyenne sur les neuf premiers mois à 9,01 %. Cette évolution traduit une accélération régulière depuis le début de l’année, avec 8,15 % au premier trimestre, 8,81 % au deuxième et 9,95 % au troisième. Au-delà de l’ampleur de ces chiffres, cette progression continue montre que plusieurs moteurs de l’économie ont retrouvé leur dynamisme et que la croissance repose sur des bases de plus en plus solides.

Ces résultats doivent être replacés dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV). La Conclusion n° 18-KL/TW, adoptée lors du 2e Plénum du CC du Parti du 14e mandat, fixe l’objectif d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030. Elle érige cette ambition en priorité politique, qui doit être concrétisée par des objectifs, des tâches et des résultats précis pour chaque secteur, organisme et localité, avec une responsabilité clairement définie pour leurs dirigeants.

Cette orientation implique également une évolution profonde de la conception du modèle de développement. Lors d’une réunion, le 20 mai 2026, avec la Commission centrale des politiques et stratégies consacrée à l’évaluation des ressources nationales et à la définition d’un nouveau modèle de croissance, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que « la croissance à deux chiffres ne peut pas être le résultat d’une simple prolongation de l’ancien modèle de croissance ». Il a ainsi insisté sur la nécessité de renouveler les méthodes d’organisation, de répartition et d’utilisation des ressources, tout en accélérant les progrès scientifiques et technologiques, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la productivité.

Pour concrétiser ces orientations, le gouvernement a adopté la Résolution n° 109/NQ-CP du 16 avril 2026 relative à son programme d’action pour mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti et les conclusions du Comité central. Elle a été suivie de la Résolution n° 169/NQ-CP du 27 juin 2026, qui fixe des objectifs de croissance précis pour chaque localité.

La réforme institutionnelle constitue l’un des principaux leviers de cette stratégie. Le 29 avril 2026, le gouvernement a adopté huit résolutions visant à réduire, simplifier et décentraliser les procédures administratives ainsi que les conditions d’activité des entreprises. Ces textes prévoient une réduction de plus de 50 % du temps et des coûts nécessaires au respect des obligations administratives pour les entreprises et les citoyens. Ils renforcent également les compétences des autorités locales et visent à simplifier les procédures dans plusieurs domaines, notamment les contrôles spécialisés, les autorisations de construction, la prévention et la lutte contre les incendies, l’environnement et les investissements dans les zones industrielles.

Le gouvernement s’attache parallèlement à résoudre les difficultés liées au décaissement des investissements publics et au développement des infrastructures, considérés comme des moteurs essentiels de la croissance. Les mesures engagées portent notamment sur la réduction des délais de préparation des investissements, la libération des terrains et l’aménagement du territoire. Elles permettent également de réorienter les capitaux des projets en retard vers ceux qui disposent d’une meilleure capacité d’absorption. Grâce à ces efforts, les décaissements des investissements publics ont atteint environ 643 000 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois, en hausse de 12,9 % sur un an.

Des mesures ont également été prises pour lever les obstacles liés aux matériaux de construction et à la libération des terrains destinés aux grands projets d’infrastructure, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les autoroutes interrégionales, les ports maritimes, les aéroports, les infrastructures logistiques et numériques, ainsi que les centres de données et l’intelligence artificielle (IA).

Cette action s’accompagne d’une coordination des politiques macroéconomiques. Le gouvernement poursuit simultanément la promotion des investissements publics, le soutien à la production et aux activités commerciales, ainsi que la mise en œuvre de politiques budgétaires et monétaires favorables à la croissance, tout en veillant à préserver les grands équilibres de l’économie.

Les résultats commencent également à se refléter dans les performances des localités. Au cours des neuf premiers mois de 2026, 12 des 34 villes et provinces du pays ont enregistré une croissance à deux chiffres. Quang Ninh, Bac Ninh et Da Nang figurent parmi les localités affichant les progressions les plus élevées. Hanoï a enregistré une croissance de 8,85 % sur neuf mois, mais celle-ci a atteint 10,02 % au troisième trimestre, témoignant de sa capacité à créer de nouveaux moteurs de développement dans les derniers mois de l’année.

Lors d’une séance de travail avec les autorités de Hanoï, le 8 juillet 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé à la capitale de réviser ses scénarios de croissance par secteur, domaine et grand projet. Il a toutefois souligné que la recherche d’une croissance élevée ne devait pas se faire « à tout prix », mais devait tenir compte de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité du développement.

Malgré ces résultats encourageants, les défis restent importants pour le dernier trimestre, dans un contexte économique mondial encore difficile à prévoir. Lors de la réunion périodique du gouvernement du 3 octobre 2026, le Premier ministre Lê Minh Hưng a qualifié les trois derniers mois de l’année de phase décisive, marquée par de fortes pressions et de nombreux défis. Il a demandé aux ministères, secteurs et autorités locales de définir clairement leurs objectifs, leurs calendriers et leurs missions pour le quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’année.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion périodique du gouvernement de septembre. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de déterminer, pour chaque mois jusqu’à la fin de l’année, les tâches prioritaires à accomplir, les résultats attendus ainsi que les organismes et responsables chargés de leur mise en œuvre.

La priorité n’est donc pas seulement d’accélérer la croissance, mais aussi de concentrer les efforts sur les domaines où des résultats peuvent être obtenus rapidement. La reprise de la production industrielle, l’augmentation des investissements sociaux, la progression des investissements directs étrangers (IDE), l’expansion des échanges commerciaux, le dynamisme du tourisme et l’accélération des investissements publics constituent autant de facteurs favorables.

Le taux de croissance de 9,01 % enregistré au cours des neuf premiers mois représente ainsi moins un aboutissement qu’un tremplin pour la suite. Malgré les pressions du dernier trimestre, les résultats obtenus et les nouvelles dynamiques engagées donnent au Vietnam des bases solides pour poursuivre les réformes, libérer les ressources encore bloquées et avancer vers son objectif de croissance à deux chiffres. Cette ambition traduit également la volonté du pays de faire évoluer son modèle économique vers une croissance de meilleure qualité, plus efficace et plus durable.- VNA

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