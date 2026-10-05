Économie

📝 Édito: Les réformes, levier d’une croissance à deux chiffres au Vietnam

Avec une croissance de 9,01 % sur les neuf premiers mois de 2026, le Vietnam entend accélérer les réformes institutionnelles, libérer les ressources et consolider les fondements d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Production de composants électroniques à la société Star Engineers Vietnam, dans le parc industriel de Binh Xuyên I (Phu Tho). Photo: VNA
Production de composants électroniques à la société Star Engineers Vietnam, dans le parc industriel de Binh Xuyên I (Phu Tho). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La croissance de 9,01 % enregistrée par l’économie vietnamienne au cours des neuf premiers mois de 2026 apporte une réponse convaincante aux interrogations sur la capacité du pays à atteindre une croissance économique à deux chiffres. Dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, ce résultat témoigne de la résilience de l’économie nationale et de ses importantes marges de développement. Il reflète également les efforts déployés par le gouvernement pour lever les obstacles institutionnels et administratifs et mobiliser davantage les ressources au service de la croissance.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 9,95 % au troisième trimestre, portant la croissance moyenne sur les neuf premiers mois à 9,01 %. Cette évolution traduit une accélération régulière depuis le début de l’année, avec 8,15 % au premier trimestre, 8,81 % au deuxième et 9,95 % au troisième. Au-delà de l’ampleur de ces chiffres, cette progression continue montre que plusieurs moteurs de l’économie ont retrouvé leur dynamisme et que la croissance repose sur des bases de plus en plus solides.

Ces résultats doivent être replacés dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV). La Conclusion n° 18-KL/TW, adoptée lors du 2e Plénum du CC du Parti du 14e mandat, fixe l’objectif d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030. Elle érige cette ambition en priorité politique, qui doit être concrétisée par des objectifs, des tâches et des résultats précis pour chaque secteur, organisme et localité, avec une responsabilité clairement définie pour leurs dirigeants.

Cette orientation implique également une évolution profonde de la conception du modèle de développement. Lors d’une réunion, le 20 mai 2026, avec la Commission centrale des politiques et stratégies consacrée à l’évaluation des ressources nationales et à la définition d’un nouveau modèle de croissance, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que « la croissance à deux chiffres ne peut pas être le résultat d’une simple prolongation de l’ancien modèle de croissance ». Il a ainsi insisté sur la nécessité de renouveler les méthodes d’organisation, de répartition et d’utilisation des ressources, tout en accélérant les progrès scientifiques et technologiques, l’innovation, la transformation numérique et l’amélioration de la productivité.

Pour concrétiser ces orientations, le gouvernement a adopté la Résolution n° 109/NQ-CP du 16 avril 2026 relative à son programme d’action pour mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti et les conclusions du Comité central. Elle a été suivie de la Résolution n° 169/NQ-CP du 27 juin 2026, qui fixe des objectifs de croissance précis pour chaque localité.

La réforme institutionnelle constitue l’un des principaux leviers de cette stratégie. Le 29 avril 2026, le gouvernement a adopté huit résolutions visant à réduire, simplifier et décentraliser les procédures administratives ainsi que les conditions d’activité des entreprises. Ces textes prévoient une réduction de plus de 50 % du temps et des coûts nécessaires au respect des obligations administratives pour les entreprises et les citoyens. Ils renforcent également les compétences des autorités locales et visent à simplifier les procédures dans plusieurs domaines, notamment les contrôles spécialisés, les autorisations de construction, la prévention et la lutte contre les incendies, l’environnement et les investissements dans les zones industrielles.

Le gouvernement s’attache parallèlement à résoudre les difficultés liées au décaissement des investissements publics et au développement des infrastructures, considérés comme des moteurs essentiels de la croissance. Les mesures engagées portent notamment sur la réduction des délais de préparation des investissements, la libération des terrains et l’aménagement du territoire. Elles permettent également de réorienter les capitaux des projets en retard vers ceux qui disposent d’une meilleure capacité d’absorption. Grâce à ces efforts, les décaissements des investissements publics ont atteint environ 643 000 milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois, en hausse de 12,9 % sur un an.

Des mesures ont également été prises pour lever les obstacles liés aux matériaux de construction et à la libération des terrains destinés aux grands projets d’infrastructure, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les autoroutes interrégionales, les ports maritimes, les aéroports, les infrastructures logistiques et numériques, ainsi que les centres de données et l’intelligence artificielle (IA).

Cette action s’accompagne d’une coordination des politiques macroéconomiques. Le gouvernement poursuit simultanément la promotion des investissements publics, le soutien à la production et aux activités commerciales, ainsi que la mise en œuvre de politiques budgétaires et monétaires favorables à la croissance, tout en veillant à préserver les grands équilibres de l’économie.

Les résultats commencent également à se refléter dans les performances des localités. Au cours des neuf premiers mois de 2026, 12 des 34 villes et provinces du pays ont enregistré une croissance à deux chiffres. Quang Ninh, Bac Ninh et Da Nang figurent parmi les localités affichant les progressions les plus élevées. Hanoï a enregistré une croissance de 8,85 % sur neuf mois, mais celle-ci a atteint 10,02 % au troisième trimestre, témoignant de sa capacité à créer de nouveaux moteurs de développement dans les derniers mois de l’année.

Lors d’une séance de travail avec les autorités de Hanoï, le 8 juillet 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé à la capitale de réviser ses scénarios de croissance par secteur, domaine et grand projet. Il a toutefois souligné que la recherche d’une croissance élevée ne devait pas se faire « à tout prix », mais devait tenir compte de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité du développement.

Malgré ces résultats encourageants, les défis restent importants pour le dernier trimestre, dans un contexte économique mondial encore difficile à prévoir. Lors de la réunion périodique du gouvernement du 3 octobre 2026, le Premier ministre Lê Minh Hưng a qualifié les trois derniers mois de l’année de phase décisive, marquée par de fortes pressions et de nombreux défis. Il a demandé aux ministères, secteurs et autorités locales de définir clairement leurs objectifs, leurs calendriers et leurs missions pour le quatrième trimestre et pour l’ensemble de l’année.

vnanet-tang-truong3.jpg
Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime lors de la réunion périodique du gouvernement de septembre. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de déterminer, pour chaque mois jusqu’à la fin de l’année, les tâches prioritaires à accomplir, les résultats attendus ainsi que les organismes et responsables chargés de leur mise en œuvre.

La priorité n’est donc pas seulement d’accélérer la croissance, mais aussi de concentrer les efforts sur les domaines où des résultats peuvent être obtenus rapidement. La reprise de la production industrielle, l’augmentation des investissements sociaux, la progression des investissements directs étrangers (IDE), l’expansion des échanges commerciaux, le dynamisme du tourisme et l’accélération des investissements publics constituent autant de facteurs favorables.

Le taux de croissance de 9,01 % enregistré au cours des neuf premiers mois représente ainsi moins un aboutissement qu’un tremplin pour la suite. Malgré les pressions du dernier trimestre, les résultats obtenus et les nouvelles dynamiques engagées donnent au Vietnam des bases solides pour poursuivre les réformes, libérer les ressources encore bloquées et avancer vers son objectif de croissance à deux chiffres. Cette ambition traduit également la volonté du pays de faire évoluer son modèle économique vers une croissance de meilleure qualité, plus efficace et plus durable.- VNA

source
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #investissements directs étrangers #IDE #échanges commerciaux #tourisme #investissements publics #croissance à deux chiffres #croissance #Vietnam #réformes institutionnelles #ressources
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA

Le gouvernement mobilisé pour atteindre les objectifs de croissance de 2026

Qualifiant les derniers mois de 2026 de « décisifs » pour atteindre les objectifs socio-économiques fixés pour l’année, le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et autorités locales à poursuivre résolument la mise en œuvre des programmes et plans d’action, afin d’atteindre les objectifs de 2026 et de créer un nouvel élan pour 2027.

Voir plus

Photo : VNA

Un forum pour dynamiser l’économie maritime et renforcer la coopération

Le Forum de l’économie maritime (MEF) vise à fédérer les autorités, les collectivités locales, les entreprises, les établissements de recherche et les partenaires nationaux et internationaux afin de mobiliser les ressources en faveur d’une économie maritime verte, durable et à forte valeur ajoutée.

La péninsule de Thu Thiem, appelée à devenir le cœur du Centre financier international du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam modifie son projet d’amélioration de la notation souveraine à l’horizon 2030

Le Vietnam se fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2030 une notation souveraine de ''catégorie investissement'', tout en consolidant ses fondamentaux budgétaires et financiers, en renforçant la sécurité du système bancaire et en améliorant la transparence des informations, afin de contribuer à réduire le coût de mobilisation des capitaux et le risque de crédit souverain.

Des agents de PC Tay Ninh inspectent le système électrique de la sous-station 110 kV de Can Giuoc. Photo: VNA

Le Vietnam accélère la révision du Plan directeur de l’électricité VIII

Le ministère de l’Industrie et du Commerce accélère la révision du Plan directeur de l’électricité VIII et de la Loi sur l’électricité afin de lever les obstacles aux investissements dans les infrastructures énergétiques, tandis que la Banque d’État du Vietnam renforce les mesures de crédit pour soutenir les moteurs de croissance et les entreprises.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Hong Dien, répond aux questions des entreprises sud-africaines. Photo: VNA

Vietnam-Afrique du Sud : des perspectives de coopération économique à renforcer

Le vice-président de l'AN Nguyen Hong Dien a salué le potentiel, les conditions et les réalisations de développement de l’Afrique du Sud, qu’il a qualifiée de puissance économique la plus développée du continent, jouant un rôle majeur dans la structure économique régionale et constituant une porte d’entrée stratégique vers l’ensemble du marché africain.