Un forum pour dynamiser l’économie maritime et renforcer la coopération

Nha Trang (VNA) – Le Forum de l’économie maritime (Marine Economy Forum - MEF), lancé le 3 octobre par l’Université de Nha Trang, vise à établir un réseau de coopération entre les organes de gestion, les collectivités locales, les entreprises, les associations, les instituts de recherche, les universités, les experts et les partenaires nationaux et internationaux. L’objectif est de mobiliser les ressources, les connaissances et les technologies au service d’une économie maritime verte, durable et à forte valeur ajoutée.
Le MEF se veut une plateforme ouverte permettant aux différentes parties de partager informations, expériences, besoins pratiques et compétences. Il doit également favoriser la mise en place de programmes, de projets et de produits concrets au service de l’économie maritime.
Le réseau du Forum réunit notamment le Département des pêches et de la surveillance des pêches, les provinces de Khanh Hoa, Dak Lak et Lam Dong, des instituts de recherche, des universités, ainsi que des associations et entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de la transition verte, du tourisme et d’autres domaines liés à l’économie maritime.
Le Forum se concentre sur six domaines stratégiques : l’aquaculture marine de haute technologie et la transformation des produits aquatiques ; la pêche, l’aquaculture et la protection des ressources halieutiques ; la logistique, les services portuaires, l’industrie navale et l’ingénierie maritime ; le tourisme maritime durable et les moyens de subsistance des communautés côtières ; la protection de l’environnement marin, l’économie circulaire et les biotechnologies marines ; ainsi que les énergies renouvelables offshore, la transformation numérique, l’innovation et le développement des ressources humaines dans le secteur maritime.
Pour la période 2026-2030, le MEF ne vise pas seulement à élargir le nombre de ses membres. Il entend surtout mettre en place un réseau de partenaires actifs et réguliers. Celui-ci devra produire des connaissances, répondre aux problèmes concrets et promouvoir des programmes et projets susceptibles d’être mis en œuvre.
Son approche repose sur le principe : « identifier les problèmes – mobiliser les compétences – créer des produits – suivre les résultats ».
Le MEF remplira trois fonctions essentielles. Il assurera d’abord la mise en relation et la coordination des partenaires. Il fournira ensuite des consultations sur les politiques publiques, les données, les connaissances et les bases scientifiques. Enfin, il mettra en relation les besoins pratiques avec les capacités de formation, de recherche, de conseil, d’innovation, de transfert de technologies et de services à la communauté.
Lors de la cérémonie de lancement, le recteur de l’Université de Nha Trang, Quach Hoai Nam, a souligné que le développement de l’économie maritime constituait une question stratégique. Il est étroitement lié à la croissance économique, mais aussi aux sciences et technologies, à la protection de l’environnement, au développement des ressources humaines, à la défense et à la sécurité nationales, ainsi qu’au renforcement de la position du Vietnam.
Il a appelé à renforcer les liens entre l’État, les établissements d’enseignement et de recherche, les entreprises et les collectivités locales. L’objectif est de mobiliser et d’utiliser plus efficacement les ressources disponibles.
Le représentant du Département des pêches et de la surveillance des pêches a estimé que le MEF offrait un mécanisme permettant aux collectivités locales, aux entreprises et aux associations de présenter leurs problèmes concrets. Ceux-ci pourront ensuite être mis en relation avec des experts, des groupes de recherche, des établissements de formation et des technologies appropriées.
Cette approche devrait faire évoluer la coopération. Celle-ci ne se limiterait plus aux échanges et aux discussions, mais déboucherait sur des initiatives, des programmes et des projets concrets.
Le MEF devrait également contribuer à résoudre des questions à caractère interrégional et intersectoriel, notamment le développement des chaînes d’approvisionnement des produits aquatiques et de la logistique. Il pourra aussi soutenir la protection de l’environnement marin, les liens touristiques, l’amélioration des moyens de subsistance des communautés côtières, la formation des ressources humaines et la transition verte.
Les représentants des collectivités locales ont souligné que le Forum leur permettrait d’accéder à des experts, des entreprises, des données et des services de conseil scientifique. Ces ressources fourniront des bases pratiques supplémentaires pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Afin d’assurer l’efficacité de ses activités, le MEF sera structuré autour d’un Comité de pilotage, d’un Secrétariat, d’un Conseil d’experts, de groupes de travail thématiques et de points focaux de coordination. Ces groupes seront constitués de manière flexible, en fonction des missions, des problématiques et des produits à développer.
Le lancement du MEF devrait contribuer à la création d’un nouvel écosystème de coopération dans le domaine maritime. Il favorisera une meilleure mise en relation des ressources, des connaissances, des technologies et des besoins pratiques. L’objectif est de donner une nouvelle impulsion aux programmes de coopération et de promouvoir une économie maritime verte, durable et plus efficace. - VNA
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