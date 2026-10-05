Économie

Riz : des exportations en baisse, mais des marchés en forte croissance

Les exportations vietnamiennes de riz ont reculé en volume et en valeur au cours des neuf premiers mois de 2026, malgré une forte progression des ventes vers la Chine et l’Irak.

Conditionnement de riz destiné à l’exportation à l’usine de la SARL Vinh Phat Wilmar Rice, dans le quartier de Binh Duc, province d’An Giang. Photo : VNA
Conditionnement de riz destiné à l’exportation à l’usine de la SARL Vinh Phat Wilmar Rice, dans le quartier de Binh Duc, province d’An Giang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de riz ont reculé de 10,9 % en valeur, dans un contexte de faible demande internationale et de baisse des prix à l’exportation. Certains marchés ont toutefois enregistré une forte croissance, notamment la Chine et l’Irak.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Vietnam a exporté 6,4 millions de tonnes de riz pour une valeur de 3,11 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en baisse de 6,1 % en volume et de 10,9 % en valeur sur un an. Le prix moyen à l’exportation s’est établi à environ 484,8 dollars la tonne, en recul de 5,1 %.

Les Philippines sont restées le principal débouché du riz vietnamien, avec une part de marché de 40,9 %, devant la Chine (17,4 %) et le Ghana (12,7 %). Les exportations vers les Philippines ont diminué de 16,8 % et celles vers le Ghana de 1,1 %, tandis que celles vers la Chine ont bondi de 76 %.

Parmi les 15 principaux marchés d’exportation, l’Irak a affiché la plus forte progression, avec une valeur des exportations multipliée par 98,9 sur un an. À l’inverse, les exportations vers la Côte d’Ivoire ont chuté de 52,8 %.

Sur le marché intérieur, la semaine dernière, les prix du paddy dans la province d’An Giang sont restés globalement stables. Le paddy frais OM 18 et Dai Thom 8 se négociaient entre 6.100 et 6.300 dongs le kilogramme, tandis que l’OM 5451 se situait entre 6.000 et 6.100 dongs.

À l’exportation, le riz vietnamien à 5 % de brisures était proposé entre 420 et 430 dollars la tonne le 1er octobre, contre 430 dollars une semaine auparavant. Malgré une offre intérieure limitée, la demande extérieure reste faible.

En Inde, les prix du riz à l’exportation ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un an, soutenus par une amélioration de la demande et par les inquiétudes concernant la production après des pluies et des inondations dans les régions rizicoles. En Thaïlande, le riz à 5 % de brisures est resté stable à 460 dollars la tonne. Au Bangladesh, les prix du riz sont restés élevés et pourraient encore augmenter après la récente hausse des prix du pétrole, qui renchérit les coûts d’irrigation, des machines agricoles et du transport. -VNA

#Nông nghiệp #riz #exportations
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Sur le même sujet

Production de riz destiné à l’exportation chez la compagnie par actions Tân Dông Tiên. Photo : VNA

Les exportations de riz du Vietnam atteignent 2,86 milliards de dollars en huit mois

En août, le prix du riz vietnamien à 5% de brisures s’élevait à 437,3 dollars la tonne, un niveau inférieur à celui de la Thaïlande (460,7 dollars la tonne) mais supérieur à celui de l’Inde (360,9 dollars la tonne). Parallèlement, la structure des marchés d’exportation évolue et des signes de difficultés apparaissent sur des marchés clés.

Activités de production à la société par actions Tan Dong Tien (quartier de Khanh Hau, province de Tay Ninh). Photo: VNA

Exportations de riz : le Vietnam mise sur la reprise des prix

Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de riz ont reculé en volume et en valeur sur un an, mais la hausse des prix à l’exportation depuis juillet laisse espérer une amélioration du chiffre d’affaires au cours des derniers mois de l’année.

Le redressement des prix du riz depuis juillet et plusieurs évolutions favorables sur les marchés mondiaux devraient permettre au Vietnam d’améliorer la valeur de ses exportations de riz au cours des derniers mois de 2026. Photo: VNA

Riz : la remontée des prix ouvre de nouvelles perspectives à l’export

Le redressement des prix du riz depuis juillet et plusieurs évolutions favorables sur les marchés mondiaux devraient permettre au Vietnam d’améliorer la valeur de ses exportations de riz au cours des derniers mois de 2026, malgré une baisse attendue sur l’ensemble de l’année.

Voir plus

Photo : VNA

Un forum pour dynamiser l’économie maritime et renforcer la coopération

Le Forum de l’économie maritime (MEF) vise à fédérer les autorités, les collectivités locales, les entreprises, les établissements de recherche et les partenaires nationaux et internationaux afin de mobiliser les ressources en faveur d’une économie maritime verte, durable et à forte valeur ajoutée.

La péninsule de Thu Thiem, appelée à devenir le cœur du Centre financier international du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam modifie son projet d’amélioration de la notation souveraine à l’horizon 2030

Le Vietnam se fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2030 une notation souveraine de ''catégorie investissement'', tout en consolidant ses fondamentaux budgétaires et financiers, en renforçant la sécurité du système bancaire et en améliorant la transparence des informations, afin de contribuer à réduire le coût de mobilisation des capitaux et le risque de crédit souverain.

Des agents de PC Tay Ninh inspectent le système électrique de la sous-station 110 kV de Can Giuoc. Photo: VNA

Le Vietnam accélère la révision du Plan directeur de l’électricité VIII

Le ministère de l’Industrie et du Commerce accélère la révision du Plan directeur de l’électricité VIII et de la Loi sur l’électricité afin de lever les obstacles aux investissements dans les infrastructures énergétiques, tandis que la Banque d’État du Vietnam renforce les mesures de crédit pour soutenir les moteurs de croissance et les entreprises.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo: VNA

Le gouvernement mobilisé pour atteindre les objectifs de croissance de 2026

Qualifiant les derniers mois de 2026 de « décisifs » pour atteindre les objectifs socio-économiques fixés pour l’année, le Premier ministre a appelé les ministères, secteurs et autorités locales à poursuivre résolument la mise en œuvre des programmes et plans d’action, afin d’atteindre les objectifs de 2026 et de créer un nouvel élan pour 2027.