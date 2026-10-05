Clôture du Festival des cultures du monde : renforcer l’amitié et créer de nouvelles connexions

Hanoï (VNA) - Le deuxième Festival des cultures du monde de Hanoï s’est achevé dans la soirée du 4 octobre au site historique de la Citadelle impériale de Thang Long, après quatre jours d’activités animées qui ont laissé une forte impression auprès du public hanoïen ainsi que des visiteurs vietnamiens et internationaux.



Placée sous le thème « Convergence des patrimoines – Façonner l’avenir », l’édition de cette année a réuni 50 pays, avec 45 espaces culturels, 19 troupes artistiques internationales, 35 stands gastronomiques ainsi qu’un programme de présentation d’œuvres cinématographiques issues de près de 20 cinématographies.



S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a estimé que, pour le Vietnam, la culture constitue à la fois le fondement spirituel de la société, un objectif, un moteur et une ressource pour le développement national. Préserver le patrimoine ne consiste pas seulement à sauvegarder ce qui appartient au passé, mais aussi à faire en sorte que le patrimoine continue de vivre dans la société contemporaine, à favoriser sa créativité, à créer de nouvelles valeurs et à les transmettre aux générations futures.



Le succès du Festival montre également que lorsque le patrimoine, les arts, le cinéma, la mode, la gastronomie, le tourisme et la création sont réunis dans un même espace, les valeurs culturelles ne sont pas seulement présentées et préservées, mais peuvent aussi donner naissance à de nouvelles expériences, de nouveaux produits et de nouvelles valeurs. Il s’agit également d’un moyen concret de promouvoir le rôle des industries culturelles, de transformer la créativité, l’identité et les actifs culturels en force endogène, en capacité de compétitivité et en puissance douce nationale.

Un spectacle de lumières lors de la cérémonie de clôture du Festival des cultures du monde. Photo : VNA





L’un des faits marquants de cette édition réside dans son large rayonnement auprès du public, non seulement dans l’enceinte de la citadelle impériale de Thang Long, mais aussi dans les espaces publics et sur les plateformes médiatiques. Les défilés organisés dans les rues piétonnes ont permis de rapprocher les différentes couleurs culturelles des pays participants des habitants et des visiteurs.



Avec le message « Respecter les différences pour mieux se comprendre, partager les valeurs pour mieux se rapprocher et coopérer dans le domaine culturel afin de contribuer ensemble à bâtir un monde de civilisation, de paix, de coopération et de prospérité », le Festival n’a pas seulement été un lieu de présentation des identités et des valeurs culturelles remarquables des différents pays. Il a également favorisé les rencontres entre artistes, artisans, créateurs et public, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider l’amitié et à créer de nouvelles connexions par le biais de la culture.



Le point d’orgue de la cérémonie de clôture a été un programme artistique composé de deux parties, intitulées « Des couleurs qui se rencontrent » et « Un salut du Vietnam », avec la participation de troupes artistiques internationales et de nombreux artistes vietnamiens.



À cette occasion, le Comité d’organisation a également remis des médailles commémoratives du Festival aux délégations internationales, en signe de remerciement et de reconnaissance envers les artistes, artisans et amis qui ont apporté à Hanoï leur talent, leur identité culturelle et leur esprit de partage. - VNA

