Économie

À Dong Nai, les IDE changent de modèle : priorité à la valeur ajoutée et aux technologies de pointe

Fortement industrialisée, Dong Nai a planifié 89 zones industrielles (ZI), couvrant 43 386 hectares, pour la période 2021-2030, dont 44 sont déjà opérationnelles. À ce jour, ses zones industrielles, économiques et de haute technologie ont attiré 2 813 projets en provenance de 45 pays et territoires.

Vue du parc industriel Bien Hoa 2, ville de Dong Nai. Photo : VNA
Vue du parc industriel Bien Hoa 2, ville de Dong Nai. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - Passer d’une logique d’attraction des investissements fondée sur les limites administratives à une stratégie privilégiant les grappes d’activités, les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation, tout en renforçant la gouvernance sur l’ensemble du cycle de vie des projets : telle est l’orientation clé de Dong Nai (Sud) pour sa nouvelle phase d’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Conformément à la Résolution 10-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, la localité privilégie désormais la valeur ajoutée et les technologies de pointe plutôt que le simple remplissage des zones industrielles.

Fortement industrialisée, Dong Nai a planifié 89 zones industrielles (ZI), couvrant 43 386 hectares, pour la période 2021-2030, dont 44 sont déjà opérationnelles. À ce jour, ses zones industrielles, économiques et de haute technologie ont attiré 2 813 projets en provenance de 45 pays et territoires, dont 1 966 projets d’IDE représentant un capital enregistré de 38,5 milliards de dollars. En incluant les projets implantés hors des ZI, Dong Nai compte 2 303 projets d’IDE en activité, pour un capital total de 46,7 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2026, la ville a attiré 2,341 milliards de dollars d’IDE.

Selon Pham Viet Phuong, vice-président responsable du Comité de gestion des ZI et zones économiques de Dong Nai, la ville modernise sa gestion de l'IDE axée sur les resultats. Pour les projets stratégiques, un ensemble d'indicateurs numérisés est suivi : capital déboursé, efficacité foncière, niveau technologique, empreinte énergétique, activités de R&D, transferts technologiques, taux d'approvisionnement local, emplois et contributions budgétaires. Les entreprises performantes bénéficient d'un soutien prioritaire.

vnanet-dong-nai.jpg
Activités de production de la société Pou Phong Vietnam - Parc industriel de Bau Xeo (Dong Nai). Photo : VNA

Lors d’un récent forum économique privé organisé à Dong Nai, Dang Hong Anh, président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, a souligné que l’enjeu résidait désormais dans une meilleure organisation des chaînes de valeur, l’augmentation de la part des fournisseurs locaux et le renforcement de l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les réseaux d’approvisionnement mondiaux.

Nguyen Van Ut, président du Comité populaire municipal, a confirmé que Dong Nai accordait la priorité aux hautes technologies, à l’innovation, à la transformation numérique, à l’économie verte et aux centres de recherche et développement (R&D).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Bureau politique, la ville réorganise ses ressources afin d’attirer des investisseurs stratégiques mondiaux, de grands groupes technologiques dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l’aérospatiale, les technologies quantiques, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, l’intelligence artificielle (IA) et le cloud. Parallèlement, Dong Nai renforce le filtrage des projets à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée, énergivores ou susceptibles de générer une forte pollution.

Dong Nai évolue désormais vers un modèle intégré incluant industrie, services, logistique et innovation, connecté à l'aéroport international de Long Thanh, aux ports maritimes et aux infrastructures numériques. La ville développe actuellement la Zone de technologie numérique de Long Thanh (119 ha) axée sur les puces et l'IA, la Zone d'innovation de Binh An (300 ha) dédiée aux startups et essais technologiques, ainsi que la Zone scientifique et technologique de Dong Xoai (200 ha) pour la formation, la recherche et la production. Les ZI existantes sont restructurées vers des modèles écologiques, intelligents et circulaires afin de faire de Dong Nai un pôle de croissance multifonctionnel connecté à l'échelle mondiale.-VNA

source
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #IDE #technologies de pointe #zones industrielles #Résolution 10
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Sur le même sujet

Voir plus

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois. Photo: VNA

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois

La production industrielle vietnamienne a maintenu une croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2026, avec une hausse estimée à 14,8% sur un an. Sur les neuf premiers mois, l’indice de production industrielle (IIP) a progressé de 12,3%, son rythme le plus élevé pour cette période depuis 2019, porté notamment par l’industrie manufacturière.

Des pêcheurs dans le port de pêche de Dông Tac (district de Phu Yên, province de Dak Lak) se préparent à prendre le large. Photo : VNA

À Dak Lak, les pêcheurs prennent le large et la tête de la lutte contre la pêche INN

Désormais, chaque sortie en mer exige des préparatifs renforcés : de la vérification des équipements techniques au suivi météo, en passant par l’optimisation des systèmes de communication. L’objectif est triple : assurer la sécurité des marins, optimiser les rendements et intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA

Un forum pour dynamiser l’économie maritime et renforcer la coopération

Le Forum de l’économie maritime (MEF) vise à fédérer les autorités, les collectivités locales, les entreprises, les établissements de recherche et les partenaires nationaux et internationaux afin de mobiliser les ressources en faveur d’une économie maritime verte, durable et à forte valeur ajoutée.

La péninsule de Thu Thiem, appelée à devenir le cœur du Centre financier international du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam modifie son projet d’amélioration de la notation souveraine à l’horizon 2030

Le Vietnam se fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2030 une notation souveraine de ''catégorie investissement'', tout en consolidant ses fondamentaux budgétaires et financiers, en renforçant la sécurité du système bancaire et en améliorant la transparence des informations, afin de contribuer à réduire le coût de mobilisation des capitaux et le risque de crédit souverain.