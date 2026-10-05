Économie

Des initiatives scientifiques qui valorisent les produits agricoles vietnamiens

En 2026, le Comité central de l’Association des agriculteurs du Vietnam (AAV) a honoré 42 « Scientifiques au service des agriculteurs » et décerné 24 prix dans le cadre des « Innovations techniques agricoles ».

Le miel en rayon, produit selon la technique apicole de M. Le Loc Quan, est un miel de haute qualité très apprécié sur le marché sud-coréen. Photo : VNA
Le miel en rayon, produit selon la technique apicole de M. Le Loc Quan, est un miel de haute qualité très apprécié sur le marché sud-coréen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les innovations scientifiques et techniques développées par les agriculteurs et les scientifiques vietnamiens contribuent à améliorer la qualité et la valeur des produits agricoles, tout en ouvrant de nouveaux débouchés aux exportations vietnamiennes.

En 2026, le Comité central de l’Association des agriculteurs du Vietnam (AAV) a honoré 42 « Scientifiques au service des agriculteurs » et décerné 24 prix dans le cadre des « Innovations techniques agricoles ». Ces distinctions récompensent des initiatives nées de besoins concrets sur le terrain et illustrent le rôle croissant de la science et de la technologie dans l’amélioration de l’efficacité de la production, la valorisation des produits agricoles et l’accès des agriculteurs à de nouveaux marchés.

Le miel figure parmi les produits agricoles à forte valeur ajoutée de nombreuses localités. Étroitement lié à l’apiculture et aux moyens de subsistance des agriculteurs, il fait l’objet d’efforts croissants pour améliorer les techniques d’élevage, de récolte, de purification et de transformation, afin d’en renforcer la qualité, de diversifier l’offre et de mieux valoriser les matières premières locales.

Nguyen Manh Hung, originaire du quartier de Tinh Gia, dans la province de Thanh Hoa, a ainsi conçu de manière autonome la machine de purification du miel NH-10/70. Il s’est lancé dans ce projet après avoir constaté que le miel récolté manuellement contenait souvent des impuretés, avait tendance à mousser et changeait de couleur pendant le stockage, autant de facteurs qui nuisaient à sa commercialisation.

Après des années de recherche, d'essais et d'améliorations, la machine a été finalisée pour la production en 2021. Conçue pour une utilisation à l'échelle familiale, elle est facile à manipuler et à transporter, et fonctionne sur le réseau électrique domestique standard.

Cet équipement a permis d'améliorer la pureté, la durée de conservation et la qualité du miel. Alors que le miel se vendait auparavant environ 100 000 dongs le litre, le miel purifié peut atteindre un prix deux à deux fois et demie supérieur. Le produit répond également aux normes OCOP (programme « Chaque commune, un produit »), ce qui facilite son accès au marché.

Dans la province de Dong Nai, Le Loc Quan, fort de 25 ans d'expérience, a créé l'établissement de fabrication de miel Quan Phat comprenant 1.000 m² d'ateliers et 2.000 m² de ruches. Après avoir étudié les normes européennes, il a modernisé ses équipements fin 2023 et diversifié ses produits : miel en rayon, raffiné, centrifugé, vin et colorant de miel. Il a également mis au point du miel raffiné en poudre et dirigé une étude sur l'amélioration des rehausses de ruche pour le miel en rayon certifié OCOP 3 étoiles. En octobre 2026, il a été honoré comme « Savant des agriculteurs ».

Dans la province de Lao Cai, Dang Thi Kim Oanh a converti des rizicoles arides en vergers de kumquats biologiques. Face aux fluctuations des cours du fruit frais, elle s'est orientée vers la transformation poussée avec trois produits : sirop de kumquat au gingembre et miel, kumquat confit et sauce au kumquat, citronnelle et piment, sans conservateurs.

Son projet, qui vise à transformer des produits répondant aux normes VietGAP en produits OCOP, a reçu un prix d’encouragement dans le cadre de la « Création technique paysanne ». Cette initiative a également incité d’autres foyers locaux à reconvertir leurs terres.

Le modèle a ainsi créé de nouvelles sources de revenus, certains foyers ayant transformé des parcelles auparavant peu rentables en cultures de kumquats. Les autorités locales envisagent désormais de l’étendre et de renforcer les liens entre producteurs et transformateurs.

Selon Bui Thi Thom, vice-présidente du Comité central de l’AAV, les distinctions décernées par l’organisation visent à honorer les scientifiques, les intellectuels et les agriculteurs dont les recherches, inventions et solutions techniques ont été appliquées avec succès dans la production.

Dans les temps à venir, ce programme encouragera les agriculteurs à adopter de nouvelles méthodes de production, à intégrer la science, la technologie et la transformation numérique, ainsi qu’à développer des modèles de production biologique et circulaire et des produits à plus forte valeur ajoutée, a-t-elle déclaré.- VNA

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