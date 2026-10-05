À Dak Lak, les pêcheurs prennent le large et la tête de la lutte contre la pêche INN

Dak Lak (VNA) - Malgré une mer agitée, de nombreux pêcheurs de la province de Dak Lak (Centre) adaptent leurs navires et intensifient leurs sorties pour maintenir leurs récoltes de fruits de mer.



Désormais, chaque sortie en mer exige des préparatifs renforcés : de la vérification des équipements techniques au suivi météo, en passant par l’optimisation des systèmes de communication. L’objectif est triple : assurer la sécurité des marins, optimiser les rendements et intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Face à la flambée des coûts et à la baisse des prises, les pêcheurs locaux modernisent leurs flottes. Pour optimiser leurs sorties en mer, de nombreux armateurs investissent massivement dans des équipements technologiques de pointe. Cette transition leur permet à la fois d’anticiper les aléas climatiques et de se conformer strictement aux réglementations internationales contre la pêche INN.



À l’approche de la saison des tempêtes, le pêcheur Pham Duy Cuong, dans le quartier de Tuy Hoa, procède à une inspection minutieuse de son navire. Cette vérification rigoureuse englobe l’ensemble des équipements de bord, incluant les moteurs, le matériel de pêche et les systèmes de communication.



Par mer agitée, l’accès à des prévisions météo précises est une question de survie pour les pêcheurs en cette saison des tempêtes. Selon M. Cuong, bien que l’activité se poursuive, la vigilance reste maximale. Pour naviguer en sécurité et contourner les zones à haut risque, les équipages maintiennent un contact permanent avec la marine afin de recevoir les derniers bulletins d’alerte.



Nguyên Be, un pêcheur du quartier de Phu Yên, ambitionne d’acquérir un navire plus grands pour maintenir une tradition familiale séculaire et transmettre son métier à ses enfants. Pour concrétiser ce projet, il épargne activement en vue de poursuivre ses sorties en mer.



Cependant, le secteur de la pêche est fragilisé par les fluctuations du marché. Pour maintenir leur activité et poursuivre l’exploration des zones côtières, les pêcheurs

appellent le gouvernement à l’aide avec le maintien des subventions sur le carburant ainsi que des mesures concrètes pour revaloriser le prix du poisson.



Le quartier compte aujourd’hui plus de 200 navires hauturiers. La modernisation de sa flotte face aux enjeux de la pêche durable s’accompagne d’un renforcement strict des contrôles pour combattre la pêche INN. Pour garantir la sécurité des pêcheurs, les autorités locales intensifient leur surveillance, le partage d’informations et le déploiement de plans d’urgence, en particulier lors d’intempéries extrêmes.



Nguyên Thai Thinh, vice-président du Comité populaire local, a confirmé que des plans de prévention et des mesures de gestion des catastrophes ont été rigoureusement déployés dès le début de l’année.



Face aux risques côtiers, la gestion des catastrophes se concentre sur la protection des pêcheurs et de leurs biens. Grâce à une coordination étroite avec les autorités météorologiques, les équipages anticipent les conditions en mer, tandis que les procédures d’amarrage au port sont rigoureusement surveillées pour sécuriser le retour des navires.



En pleine saison des tempêtes, la sécurité et la durabilité restent les priorités des pêcheurs. Pour affronter les risques en mer, les professionnels misent sur l’inspection rigoureuse de leur matériel, une formation continue face aux aléas et un suivi météo permanent. Ces réflexes essentiels leur permettent de naviguer sereinement tout en préservant les zones de pêche.



Durant la saison des tempêtes, chaque sortie de pêche représente un véritable défi. L’inspection proactive du matériel, l’acquisition de compétences pour faire face aux aléas et la consultation régulière des prévisions météorologiques permettront aux pêcheurs de minimiser les risques, de rester en mer en toute sérénité et de contribuer à la préservation des zones de pêche.



Actuellement, Dak Lak compte près de 2 600 navires de pêche enregistrés dans le système national de base de données. Parmi eux, près de 690 navires d’une longueur de 15 mètres ou plus, tenus d’être équipés de systèmes de surveillance des navires (SSN), ont achevé leur installation, soit un taux de 100 %.



Elle affiche désormais un taux d’équipement de 100% en systèmes de surveillance pour sa flotte de pêche. Sur les près de 2.600 navires enregistrés dans la base de données nationale, la totalité des 690 bateaux mesurant 15 mètres ou plus ont finalisé leur installation, conformément à la réglementation.



La province intensifie sa lutte contre la pêche illégale d’août à octobre 2026. L’objectif est d’appliquer strictement l’ensemble des recommandations de la Commission européenne en matière de lutte contre la pêche INN avant le passage crucial de ses inspecteurs.



Selon Nguyên Thai Hoa, directeur adjoint du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement, Dak Lak a récemment déployé un ensemble de mesures rigoureuses et exhaustives pour prévenir et combattre la pêche INN.



La gestion de la flotte de pêche s’intensifie grâce à un contrôle accru de la conformité des navires par les armateurs, tandis que la traçabilité des produits de la pêche et le suivi des mouvements aux ports sont désormais assurés régulièrement.



La présence régulière des forces de surveillance des pêches et des garde-frontières dans les zones maritimes relevant de la compétence provinciale renforce la sensibilisation des pêcheurs au respect de la loi. Les communautés côtières respectent davantage la réglementation en vigueur contre la pêche INN. – VNA



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