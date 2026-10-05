L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois

Hanoi (VNA) - Selon un rapport récemment publié par l’Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances, la production industrielle a progressé de 14,8% au troisième trimestre sur un an. Sur les neuf premiers mois de 2026, l’indice de production industrielle (IIP) a augmenté de 12,3%, contre 9% sur la même période de 2025. L’industrie manufacturière et de transformation, qui représente la plus grande part du secteur industriel, a enregistré une hausse de 12,9%.

Selon Phi Thi Huong Nga, de l’ONS, cette croissance s’est largement diffusée à travers le pays et les quatre grands secteurs industriels. Les 34 villes et provinces ont enregistré une hausse de leur IIP. Parmi les principaux centres industriels, Thai Nguyên affiche une progression de 23,2%, Bac Ninh de 20,2% et Hai Phong de 15,2%. Des hausses particulièrement marquées ont également été enregistrées à Ha Tinh (+40,2%), Ninh Binh (+25%), Nghê An et Phu Tho (+21,5% chacun), ainsi qu’à Quang Ninh (+18,6%).

Les quatre grands secteurs industriels ont tous enregistré une croissance. L’industrie manufacturière et de transformation a progressé de 12,9%, l’électricité de 10,6%, l’approvisionnement en eau et le traitement des déchets et des eaux usées de 9,3%, tandis que l’industrie minière a augmenté de 8%.

La croissance s’est également étendue aux différents sous-secteurs, sans dépendre uniquement des investissements directs étrangers. La fabrication de produits électroniques, d’ordinateurs et de produits optiques a augmenté de 15,2%, confirmant son rôle de moteur technologique. Les industries nationales des matériaux et de la mécanique ont également bénéficié de l’accélération des projets d’investissement public et privé, avec une hausse de 25,5% pour la production de métaux, de 12,2% pour les produits issus de minéraux non métalliques et de 15,3% pour les véhicules automobiles.

La production destinée principalement à la consommation intérieure a elle aussi progressé, notamment les boissons (+17,4%) et les produits alimentaires (+12,5%). Par ailleurs, les produits industriels destinés aux biens d’équipement ont augmenté de 15,4%, contre 11,5% pour les biens de consommation, traduisant l’orientation croissante des investissements vers l’élargissement des capacités de production à long terme.

Cette dynamique reste toutefois contrastée. Les secteurs de haute technologie et de production de matériaux progressent rapidement, tandis que certaines industries traditionnelles à forte intensité de main-d’œuvre connaissent une reprise plus lente. Le textile n’a ainsi progressé que de 7,8% et la chaussure de 3,4%, notamment sous l’effet du niveau élevé des coûts du transport maritime et de nouvelles barrières commerciales pesant sur leur compétitivité.

La hausse a concerné de nombreux produits industriels clés. Sur les neuf premiers mois de 2026, la production de tablettes a bondi de 36,5%, celle de motos de 28,1%, des ordinateurs portables de 26,2%, des automobiles de 24,8% et de l’acier laminé de 22,4%.

Ha Tinh arrive en tête avec une progression de 40,2%, devant Ninh Binh, Thai Nguyen, Phu Tho, Nghê An, Bac Ninh et Quang Ninh. À l’inverse, les deux principales métropoles économiques affichent une croissance plus modérée, avec 10,9% à Hô Chi Minh-Ville et 9% à Hanoï, contre 12,3% au niveau national. -VNA

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