Culture-Sports

ASIAD 20 : concentrer les ressources sur les disciplines prioritaires pour le sport vietnamien

Les résultats obtenus aux ASIAD 20 confirment que le Vietnam dispose de disciplines capables de rivaliser au niveau continental, mais soulignent également la nécessité de mieux cibler les investissements, d’améliorer la formation et de renforcer la relève afin de réduire l’écart avec les grandes nations sportives asiatiques.

Performance des athlètes vietnamiennes lors du match final contre l'Iran dans l'épreuve de kata par équipe féminine aux ASIAD 20, le 22 septembre. Photo: VNA
Performance des athlètes vietnamiennes lors du match final contre l'Iran dans l'épreuve de kata par équipe féminine aux ASIAD 20, le 22 septembre. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Les 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20), organisés à Aichi-Nagoya, au Japon, ont officiellement pris fin. La délégation sportive vietnamienne s’est classée 20e au classement général avec 25 médailles, dont 3 d’or, 3 d’argent et 19 de bronze. Ce résultat permet au Vietnam d’atteindre son objectif en termes de classement, mais reste inférieur à l’objectif fixé d’au moins 4 médailles d’or.

Les résultats montrent que certaines disciplines vietnamiennes restent compétitives au niveau continental. Toutefois, les performances demeurent inégales et l’écart avec les grandes puissances sportives asiatiques souligne la nécessité de revoir les investissements, d’améliorer la formation et de développer la relève.

Des investissements mieux ciblés

Les trois médailles d’or vietnamiennes ont été remportées en karaté et en sepak takraw. Ces performances montrent que les possibilités de médailles ne se limitent pas aux disciplines traditionnellement fortes. L’amélioration des résultats doit donc reposer sur l’ensemble du système de formation et d’accompagnement des sportifs, et pas seulement sur la préparation précédant chaque édition des Jeux.

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L'équipe féminine vietnamienne de sepak takraw a réalisé une excellente performance, battant les Philippines 2-0 en finale du double dames et remportant ainsi la deuxième médaille d'or pour la délégation sportive vietnamienne aux ASIAD 20. Photo : VNA

La décision n° 816/QĐ-TTg du 7 mai 2026 relative au programme de développement des disciplines prioritaires en vue des ASIAD et des Jeux olympiques pour la période 2026-2045 va dans ce sens. Elle prévoit notamment de renforcer les effectifs, d’améliorer les conditions d’entraînement et d’accroître l’utilisation des sciences et technologies.

Neuf disciplines prioritaires ont été identifiées : tir, tir à l’arc, haltérophilie, cyclisme, sports nautiques, athlétisme, natation, karaté et sepak takraw.

La stratégie de développement de l’éducation physique et du sport vietnamiens à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, fixe notamment l’objectif de rester dans le top 20 aux ASIAD et de remporter 5 à 7 médailles d’or aux ASIAD, ainsi que des médailles aux Jeux olympiques et paralympiques d’ici 2030. À l’horizon 2045, le Vietnam vise le top 15 aux ASIAD et le top 50 aux Jeux olympiques.

Au regard de ces objectifs, les résultats des ASIAD 20 satisfont l’exigence de classement, mais révèlent encore un écart en matière de médailles d’or.

Développer la relève et concentrer les ressources

La pérennité des performances passe par la détection et la formation continue de jeunes athlètes. Le programme prévu par la décision n° 816 prévoit d’identifier environ 35 à 40 athlètes et épreuves à potentiel dans les disciplines prioritaires, en vue des ASIAD et des Jeux olympiques.

La formation doit s’inscrire dans la durée, de la détection locale jusqu’au haut niveau et aux compétitions internationales. Elle doit être accompagnée de conditions d’entraînement adaptées, d’un soutien médical et nutritionnel, ainsi que d’une meilleure utilisation des sciences et technologies.

Le développement du sport de haut niveau doit également s’appuyer sur le sport scolaire, les clubs et la pratique sportive de masse, qui contribuent à élargir le vivier de talents. La coopération entre écoles, structures sportives et collectivités doit ainsi être renforcée.

La mobilisation des ressources privées peut compléter les investissements publics, notamment dans la formation, les infrastructures et les compétitions. Elle doit toutefois rester transparente et ne peut se substituer au rôle de l’État dans les investissements essentiels.

Après les ASIAD 20, le Vietnam doit traduire ses objectifs stratégiques en plans concrets pour chaque discipline et groupe d’athlètes. Au-delà du nombre de médailles, il convient d’évaluer la progression des jeunes, la qualité de la formation et la capacité à maintenir une relève.

Les résultats d’Aichi-Nagoya confirment les atouts du sport vietnamien, mais montrent aussi la nécessité de mieux transformer son potentiel en performances. Pour progresser aux ASIAD et aux Jeux olympiques, le Vietnam devra donc concentrer ses ressources sur les disciplines prioritaires, renforcer la formation et construire une relève durable. -VNA

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