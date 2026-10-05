Économie

OMPI : l’approche vietnamienne en matière d’innovation inspire le monde

Le Vietnam s’est classé 43e sur 139 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2026. Selon un expert de l’OMPI, le pays se distingue non seulement par son classement, mais aussi par son approche visant à transformer le GII en un véritable outil d’action publique.

Essais de robots industriels au Centre de formation, de recherche et de développement en robotique industrielle et applications d'intelligence artificielle (Université de technologie de Da Nang). Photo d'illustration :VNA
Essais de robots industriels au Centre de formation, de recherche et de développement en robotique industrielle et applications d'intelligence artificielle (Université de technologie de Da Nang). Photo d'illustration :VNA

Hanoï (VNA) - Le Rapport 2026 sur l’Indice mondial de l’innovation (GII), publié récemment par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), classe le Vietnam au 43e rang sur 139 pays et économies. Selon un expert de l’OMPI, ce résultat témoigne non seulement de la position solide du Vietnam en matière d’innovation, mais aussi de son rôle de référence dans l’utilisation du GII comme outil d’action publique.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Suisse, Sacha Wunsh-Vincent, chef de la Division de l’économie et des statistiques et coéditeur du rapport GII de l’OMPI, a présenté le thème retenu cette année : « Donner aux entrepreneurs à la pointe de la science les moyens d’agir ».

Selon lui, ce thème met l’accent sur la nécessité de transformer les avancées scientifiques en start-up et en entreprises capables de commercialiser les nouvelles technologies.

Pour y parvenir, trois éléments sont essentiels : un solide système de recherche permettant aux universités et aux scientifiques de déposer des brevets et de créer des entreprises ; des financements à long terme, notamment du capital-risque à un stade avancé, sur une période de 10 à 15 ans ; et des entreprises dynamiques investissant dans la recherche et développement (R&D) afin de commercialiser les produits.

Sacha Wunsh-Vincent a estimé que le GII n’était plus seulement un classement, mais était devenu un outil de diagnostic des politiques publiques pour environ 70 % des membres de l’OMPI, soit près de 100 pays.

Il a souligné que le Vietnam a obtenu de très bons résultats dans les trois domaines permettant d’exploiter efficacement le GII : l’analyse approfondie, la mobilisation des ressources et le suivi systématique de l’innovation au niveau local. Le Vietnam travaille notamment étroitement avec l’OMPI, a créé un groupe de travail consacré au GII et s’est fixé des objectifs ambitieux, dont celui de porter les dépenses de R&D à 2 % du PIB. La mise en place de l’Indice provincial de l’innovation (PII) constitue également une initiative importante.

Selon Wunsh-Vincent, l’approche du Vietnam dans l’utilisation du GII et la coordination entre les organismes gouvernementaux aux niveaux central et local constitue une expérience précieuse dont de nombreux pays souhaitent s’inspirer. L’initiative vietnamienne de création du PII a notamment encouragé d’autres membres de l’OMPI à adopter des modèles similaires.

Concernant les perspectives de coopération, le représentant de l’OMPI a salué les relations étroites avec le Vietnam, qui dépassent le seul cadre du rapport GII. L’OMPI continuera d’aider le pays à mieux exploiter son système de propriété intellectuelle, notamment dans les domaines des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, afin d’aider les entreprises nationales à accroître leur valeur et à renforcer leur position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les deux parties renforceront également leur coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le transfert de technologies des instituts de recherche et des universités vers les entreprises, ainsi que le développement de mécanismes de financement fondés sur les actifs de propriété intellectuelle. Parmi les pistes envisagées figurent notamment les prêts garantis par des brevets, afin de créer des bases solides pour le développement du Vietnam dans les prochaines années.-VNA

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