La communauté lao de Dien Bien célèbre la fête du riz nouveau

Alors que les rizières se parent d’une teinte dorée, la communauté lao de la commune frontalière de Muong Nha, dans la province de Dien Bien, célèbre le « Khau Ho Tet », une fête traditionnelle qui marque l’arrivée du riz nouveau.

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À travers des rituels ancestraux, des repas préparés à base de riz gluant fraîchement récolté et les sonorités vibrantes des instruments traditionnels, cette tradition culturelle singulière continue d’être transmise et préservée au sein de la communauté.

Au moment de la récolte, les Lao de Muong Nha célèbrent le Khau Ho Tet pour accueillir les premiers grains de la nouvelle récolte. Les épis de riz gluant les plus beaux et les plus fournis sont soigneusement sélectionnés pour préparer le riz gluant destiné à la fête.

À partir des produits de leurs champs, chaque famille prépare un plateau d’offrandes pour ses ancêtres, priant pour la santé, la prospérité, la bonne santé du bétail et des récoltes abondantes.

LO VAN NO, village de Muong Loi, commune de Muong Nha, province de Dien Bien :

« Lors de la cérémonie, nous prions pour que, durant l’année à venir, chacun jouisse d’une bonne santé, prospère dans son travail, élève du bétail en bonne santé et obtienne de bons résultats. »

Les rituels laissent ensuite place aux activités festives. Autour du repas du riz nouveau, les membres de la famille et les voisins se réunissent pour discuter et échanger leurs vœux.

Musique, chants et danses traditionnels contribuent à créer une atmosphère festive. Pour la communauté lao, ces rassemblements sont également l’occasion de transmettre aux jeunes générations les coutumes, les chants populaires et la musique traditionnelle.

LO VAN NHA, village de Na Ha, commune de Muong Nha, province de Dien Bien :

« Depuis l’époque de nos ancêtres, les gens se rassemblent autour du repas du riz nouveau, boivent de l’alcool de riz et chantent en se répondant. L’ambiance ne s’anime vraiment qu’avec la musique. Chaque groupe ethnique possède son propre instrument caractéristique. Les Thaï ont leurs flûtes, tandis que nous, les Lao, avons notre propre instrument à vent traditionnel. Il fait partie de notre identité et enrichit notre vie spirituelle. »

Le Khau Ho Tet se perpétue depuis des générations au sein de la communauté lao de Muong Nha.

Afin de préserver et de promouvoir davantage cette tradition, les autorités locales en dressent actuellement l’inventaire et rassemblent des documents sur ses rituels et ses coutumes. Ces éléments serviront de base à l’élaboration d’un dossier scientifique visant à inscrire le « Khau Ho Tet » sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.

HANG A GIANG, vice-président du Comité populaire de la commune de Muong Nha, province de Dien Bien :

« Le Khau Ho Tet est une pratique culturelle traditionnelle unique et précieuse de l’ethnie Lao. Ces dernières années, les comités du Parti, les autorités locales, les organismes et les organisations de masse ont accordé une attention particulière à cette tradition et créé des conditions favorables à sa préservation et à sa promotion par la population locale.

Le Comité populaire communal a également pris des mesures en faveur de la préservation culturelle. À l’avenir, nous poursuivrons nos efforts en faveur du développement du tourisme. »

Dans les villages frontaliers, l’arrivée de la saison du nouveau riz ravive également les valeurs culturelles traditionnelles.

Le Khau Ho Tet n’est donc pas seulement une célébration de la nouvelle récolte. Il constitue aussi un lien entre les générations, contribuant à préserver et à promouvoir l’identité culturelle de la communauté lao dans la région frontalière de Dien Bien./.