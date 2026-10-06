Un nouvel espace économique multipolaire pour Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La fusion de Ho Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau ouvre un espace de développement plus vaste, offrant de nouvelles possibilités de restructuration de l’économie à une nouvelle échelle. Elle permet non seulement d’élargir le marché, les ressources et l’espace de production, mais aussi de tirer parti de leurs complémentarités et de créer de nouveaux moteurs de croissance.



Selon Nguyen Thi Van, de l’Institut des sciences sociales du Sud, Ho Chi Minh-Ville peut désormais être considérée non plus simplement comme une métropole élargie, mais comme une structure économique multipolaire, où des centres aux fonctions distinctes s’intègrent dans un réseau interconnecté de production, de services et de logistique.



L’ancienne Ho Chi Minh-Ville dispose d’atouts dans la finance, les services aux entreprises, les sciences, les technologies et la recherche-développement (R&D) ; l’ancienne Binh Duong dans les industries manufacturières et de soutien ; et l’ancienne Ba Ria-Vung Tau dans l’énergie, la chimie, la métallurgie, les ports maritimes et la logistique. Cette complémentarité peut favoriser la formation d’une chaîne allant de la recherche, de l’innovation, de la finance et de la conception à la production, à la logistique et à l’exportation.



Pham Thi Dieu Linh, de l’École supérieure d’économie extérieure de Ho Chi Minh-Ville, souligne cependant que l’élargissement de l’espace économique ne se traduit pas automatiquement par des gains de productivité et de valeur ajoutée. L’enjeu est de savoir si la fusion permettra de créer une structure économique plus performante ou se limitera à un simple regroupement de ressources.



De son côté, Nguyen Thi Phuong Yen, de l’Institut des sciences sociales du Sud, estime que la ville s’oriente vers un développement davantage axé sur la transformation numérique, la transition verte, l’économie de la connaissance et l’innovation. Dans l’industrie, l’objectif est de privilégier les segments à forte valeur ajoutée et de réduire progressivement la dépendance aux industries traditionnelles à forte intensité de main-d’œuvre.



Pour tirer pleinement parti de ce nouvel espace, les politiques publiques doivent favoriser les liens entre les différentes zones, réduire les coûts de transaction et renforcer les capacités endogènes de l’économie.



Nguyen Thi Van préconise ainsi un cadre de planification et une stratégie de développement unifiés, définissant clairement la fonction de chaque pôle de développement. Le développement des infrastructures et de la logistique interrégionales est également essentiel, notamment les routes, autoroutes et rocades reliant les différentes zones au complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai, ainsi que le fret ferroviaire, le transport fluvial, les ports secs et les centres logistiques.



En matière d’investissement, la ville doit passer d’une approche quantitative des IDE à une approche privilégiant leur qualité et leurs liens avec l’économie locale. L’accent doit notamment être mis sur le développement d’un réseau de fournisseurs nationaux, l’amélioration des normes de qualité, des technologies et des capacités de gouvernance des entreprises locales, ainsi que sur les transferts de technologies.



Cette nouvelle structure économique exige également des ressources humaines plus qualifiées dans les industries de haute technologie, la logistique, la finance, la R&D et les services spécialisés. La formation doit donc davantage répondre aux besoins réels des entreprises et des chaînes de valeur, en renforçant les liens entre établissements de formation et entreprises.



L’élargissement de l’espace de développement ne constitue toutefois qu’une première étape. Le véritable défi consiste à réorganiser les ressources au sein d’un même système, avec une planification, des données, des mécanismes d’investissement et des politiques de soutien cohérents, tout en passant d’une logique de concurrence entre territoires à une logique de répartition des fonctions, de coopération et de complémentarité.



Des liens efficaces entre capitaux, technologies, production, énergie, ports maritimes et logistique permettront de transformer la nouvelle échelle de l’économie en gains de productivité et de valeur ajoutée, tout en renforçant la compétitivité de Ho Chi Minh-Ville et son intégration dans les chaînes de valeur régionales et internationales. - VNA