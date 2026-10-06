Le café vietnamien mise sur la valeur ajoutée pour élargir ses exportations

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam a exporté environ 1,4 million de tonnes de café, pour une valeur de 6,54 milliards de dollars, soit une hausse de 15,4 % en volume, mais une baisse de 7,3 % en valeur par rapport à la même période de 2025. Le prix moyen à l’exportation a atteint 4 537,3 dollars la tonne, en recul de 19,7 %.

L’Allemagne, l’Italie et le Japon restent les principaux débouchés du café vietnamien, représentant respectivement 13,1 %, 8,2 % et 7,2 % des parts de marché. La Chine se distingue toutefois avec une croissance de 63,7 % de la valeur des exportations, confirmant le potentiel de ce marché pour les produits à plus forte valeur ajoutée.

Selon l’Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), la baisse du chiffre d’affaires s’explique principalement par le recul des cours mondiaux. Après plusieurs années de prix élevés, les producteurs de nombreux pays ont accru leurs investissements, leurs superficies et leur production, entraînant une augmentation de l’offre mondiale.

Dans ce contexte, le Vietnam doit progressivement passer d’une stratégie fondée sur les volumes à une stratégie axée sur la valeur. Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations de café transformé ont atteint environ 1,06 milliard de dollars, en hausse de 4,3 %. Bien que la transformation profonde n’utilise que 8 à 10 % des matières premières, elle contribue déjà à 17 à 18 % de la valeur des exportations.

Plusieurs entreprises vietnamiennes, telles qu’Intimex, Vinh Hiep et Phuc Sinh, investissent davantage dans le café torréfié, soluble et les produits sous marque propre. Le développement de ces activités reste cependant confronté à deux obstacles majeurs : l’accès aux capitaux et la conquête des marchés.

Dans un contexte où le marché européen accorde une importance croissante à la transparence de la chaîne d’approvisionnement, le respect du Règlement européen contre la déforestation (EUDR) constitue également un facteur important pour préserver le marché européen.

Le Vietnam a renforcé sa coopération avec l’UE et mis en place des systèmes de données destinés à assurer la traçabilité et à garantir l’origine du café. Selon la VICOFA, le Vietnam doit privilégier les exportations de café vert répondant aux critères de l’EUDR, d’autant que certains autres pays producteurs affichent encore un niveau de conformité relativement faible. Parallèlement, il convient de développer les cafés de spécialité, les cafés biologiques ainsi que les produits à plus forte valeur ajoutée destinés au segment haut de gamme du marché européen.

Selon Thai Nhu Hiep, président-directeur général de Vinh Hiep, le secteur du café reste très fragmenté, avec environ 95 % de PME et de microentreprises. Les entreprises doivent donc renforcer leurs liens pour construire des chaînes de valeur capables de s’imposer à l’échelle mondiale.

Vinh Hiep travaille avec plus de 10 000 agriculteurs et exporte plus de 150 000 tonnes de café par an vers plus de 40 pays et territoires, dont environ 60 % vers l’Europe. Thai Nhu Hiep souligne que le robusta vietnamien doit évoluer d’une matière première bon marché vers un produit de qualité, traçable et doté d’une véritable identité de marque, en misant sur la valeur plutôt que sur le seul prix. -VNA

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