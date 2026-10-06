Bourse du Vietnam : la HoSE absorbe les valeurs de la HNX dès le 28 décembre

Hanoi (VNA) - Les actions actuellement cotées à la Bourse de Hanoi (HNX) y seront négociées pour la dernière fois le 23 décembre avant leur transfert à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) le 28 décembre.



La Bourse du Vietnam (VNX) a annoncé ce calendrier de transfert dans le cadre de la restructuration du marché boursier vietnamien.



La transaction des actions sera suspendue les 24 et 25 décembre afin de faciliter le transfert. Les échanges sur la HoSE et les autres marchés gérés par la HNX se poursuivront normalement pendant cette période.



Les actions transférées commenceront à être négociées à la HoSE le 28 décembre, ce qui regroupera toutes les actions cotées sur une seule Bourse.



Le HNX compte actuellement 299 actions cotées, avec une capitalisation boursière totale dépassant 460 billions de dôngs (17,7 milliards de dollars) au 30 septembre.



Les sociétés actuellement cotées sur la HNX comprennent Sunshine Group (KSF), Thaiholdings (THD), National Citizen Bank (NVB), Airports Corporation of Vietnam (ACV), Hanoi Beer-Alcohol-Beverage Corporation (BHN), MB Securities (MBS), Saigon - Hanoi Securities (SHS), PetroVietnam Technical Services Corporation (PVS), PVI Holdings (PVI) et Tasco JSC (HUT).



Suite à ce transfert, les fonctions des deux services des transactions boursières seront plus clairement séparées.



La HoSE se concentrera sur l’organisation des transactions d’actions, de certificats de fonds et de warrants couverts. HNX, quant à elle, se concentrera sur le marché obligataire, les produits dérivés et l’UPCoM.



Elle est également orientée vers le développement du marché des crédits carbone, la mise en place d’un marché des capitaux pour les start-up innovantes et la recherche sur le développement de produits financiers complémentaires.



Ce transfert entraînera également des modifications des mécanismes de négociation des actions transférées de la HNX.



La marge de fluctuation quotidienne actuelle des prix sur la HoSE est de 7%, contre 10% sur la HNX.



La HoSE compte actuellement 430 actions cotées, pour une capitalisation boursière totale dépassant 8,5 billiards de dôngs.



La concentration de toutes les actions cotées à la HoSE est mise en œuvre dans le cadre du plan du ministère des Finances pour la restructuration du marché boursier vietnamien.



La VNX a demandé aux sociétés cotées, aux acteurs du marché et aux investisseurs de se préparer activement au processus de transfert. — VNA

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