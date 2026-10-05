Communiqué de presse sur la première journée de travail du 4e Plénum du CC du Parti du 14e mandat

Hanoï (VNA) – Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat s’est ouverte lundi matin 5 octobre à Hanoï.

Avant la séance d’ouverture, une délégation représentant le Comité central du PCV, composée notamment de membres du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que de représentants des Comités du Parti des provinces, des villes et des organisations du Parti relevant directement du Comité central, a rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï.

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a présidé la séance d’ouverture au nom du Bureau politique. Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a prononcé le discours d’ouverture et présidé ce Plénum.

Le Comité central du Parti a examiné les questions relatives au travail du personnel, notamment l’élection de membres supplémentaires de la Commission centrale de contrôle, ainsi que la proposition de renommer le Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques et des associations de niveau central en Comité du Parti des Affaires de masse, du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques au niveau central.

Le Comité central et les délégués ont ensuite travaillé en groupes pour discuter d’un projet de résolution du Comité central du Parti sur le renforcement de l’édification et du réajustement du Parti et d’un système politique intègre, fort et global, répondant aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Dans l’après-midi, le Comité central et les délégués ont poursuivi leurs discussions en groupes sur plusieurs questions.

Ils ont notamment procédé au bilan à mi-parcours, après cinq années de mise en œuvre, de la Résolution n° 28-NQ/TW, adoptée le 17 novembre 2022 par le Comité central du PCV, 13e mandat, sur la poursuite du renouvellement des méthodes de direction et d’exercice du pouvoir du Parti à l’égard du système politique dans la nouvelle période.

Ils ont également examiné le bilan de la mise en œuvre de la Résolution n° 26-NQ/TW, adoptée le 19 mai 2018 par le Comité central du PCV, 12e mandat, et discuté d’un nouveau projet de résolution sur la poursuite de la constitution d’un corps de cadres à tous les niveaux et le renouvellement fondamental et global du travail des cadres, afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Mardi 6 octobre, le Comité central poursuivra ses travaux conformément au programme prévu. -VNA