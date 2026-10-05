Politique

Le Forum international sur la gouvernance publique 2026 s'ouvre à Hanoi

Le Vietnam s’engage dans une restructuration majeure de son administration en mettant en place une gouvernance locale à deux niveaux, combinée à une accélération de la décentralisation et de la transformation numérique.

Vue d’ensemble du Forum international annuel sur la gouvernance publique 2026, à Hanoi, le 5 octobre. Photo : VNA
Vue d’ensemble du Forum international annuel sur la gouvernance publique 2026, à Hanoi, le 5 octobre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Forum international annuel sur la gouvernance publique 2026 s’est ouvert lundi 5 octobre à Hanoi sur le thème «Gouvernance inclusive dans la nouvelle ère du développement : transformation systémique, innovation et gouvernement tourné vers l’avenir».

L’événement présidé par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh a rassemblé plus de 500 délégués, dont 300 experts et diplomates internationaux issus de plus de 20 pays, aux côtés de dirigeants et chercheurs vietnamiens.

Le Vietnam s’engage dans une restructuration majeure de son administration en mettant en place une gouvernance locale à deux niveaux, combinée à une accélération de la décentralisation et de la transformation numérique, a déclaré en ouverture le prof.associé-Dr Nguyên Manh Hung, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et vice-président du Conseil théorique central.

Il ne s’agit pas de simples changements organisationnels, mais d’une transformation globale et synchronisée— englobant l’identification des problèmes, l’élaboration des politiques, l’action coordonnée et la mise en œuvre — tout en favorisant la cohésion entre l’État, le marché et la société afin de partager les responsabilités et de poursuivre collectivement les objectifs de développement national, a-t-il indiqué.

La performance d’un gouvernement réside dans sa gestion des problèmes actuels autant que dans sa capacité à anticiper les défis et et à saisir les opportunités de demain, a affirmé le responsable.

Pour bâtir une résilience à long terme, les décideurs doivent adopter une mentalité de gestion prédictive et devancer les mutations avant qu’elles ne s’imposent. Cet effort exige une vigilance de chaque instant face aux « signaux faibles », ces indices presque invisibles qui annoncent pourtant les mutations majeures de demain, a-t-il estimé.

Concrètement, cela implique de bousculer nos certitudes : il faut oser remettre en question les dogmes établis, imaginer des scénarios alternatifs et tester la solidité de nos politiques publiques face aux crises à venir, a-t-il poursuivi.

Face à l’accélération technologique, le cap politique doit rester ferme : l’innovation ne saurait faire oublier les missions essentielles de l’État. Pour ce responsable, les citoyens ne sont plus de simples usagers des services publics. Ils s’affirment désormais comme des acteurs clés, indispensables à la co-construction, au déploiement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un exécutif visionnaire se doit d’accompagner les citoyens dans cette transition. Cela exige un investissement massif dans l’éducation, des programmes robustes de reconversion professionnelle et un modèle social agile, capable de protéger chacun face aux mutations de demain.

Le prof.-Dr Nguyên Xuân Thang, président du Conseil théorique central, a soutenu que dans une économie de plus en plus complexe et hautement interconnectée, l’État doit renforcer sa capacité à définir des priorités, à assurer une coordination intersectorielle, à traiter les enjeux émergents et à ajuster les politiques en fonction des réalités du terrain.

Par conséquent, la réforme de la gouvernance nationale doit contribuer à traduire les choix stratégiques en résultats de développement et à développer les capacités nationales indispensables pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2045, a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, il a souligné quatre orientations stratégiques pour moderniser la gouvernance du Vietnam dans la nouvelle ère : renforcer la capacité de l’État dans l’organisation et la facilitation du développement ; bâtir des institutions d’excellence, destinées à devenir un levier de compétitivité pour le pays. ; consolider la capacité stratégique, l’agilité intellectuelle et l’autonomie du pays; et développer le capital humain ainsi que les dynamiques sociales, considérés comme les fondements durables de la puissance nationale.

Au cours de la dernière décennie, le Vietnam a fait preuve d’une ambition remarquable en matière de transformation numérique. L’engagement du pays, qui se reflète dans la Résolution n°57 et dans des objectifs ambitieux de couverture 5G à l’échelle nationale, témoigne d’une vision claire pour un avenir numérique.

Les progrès réalisés par le pays en matière de connectivité, de services publics numériques et d’innovation l’ont placé parmi les leaders de la région. Des réformes et des investissements ambitieux contribuent à jeter les bases d’un avenir numérique susceptible d’accélérer le développement et d’améliorer le quotidien de la population.

S’exprimant lors du forum, Ramla Khalidi, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a mis en avant la
la gouvernance de l’IA au service du bien public. Cela implique la transparence, la responsabilité et l’inclusion, ainsi qu’une attention soutenue et un engagement ferme en faveur d’une adoption et d’une utilisation éthiques des outils d’IA, afin qu’ils puissent être mis au service du bien-être humain.

Selon elle, la véritable gouvernance inclusive ne se mesure pas à la sophistication de ses technologies, mais à son impact réel sur les citoyens. L’essentiel réside dans l’amélioration des services publics, la multiplication des opportunités économiques et le renforcement de la voix des citoyens dans les décisions qui façonnent leur quotidien.

les délégués ont concentré leurs travaux sur trois enjeux stratégiques : l’ancrage de la prospective et des scénarios d’avenir au cœur de l’action publique quotidienne, la mise en place de mécanismes d’innovation collectifs conciliant audace, rigueur et responsabilité, et enfin, l’articulation des capacités d’adaptation nationales pour contribuer au renforcement de la réponse mondiale. – VNA

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