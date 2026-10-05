Politique

Des vœux à la communauté cham brahmaniste pour la fête Kate 2026

À l’occasion de la fête Kate 2026, Bui Thi Minh Hoai, présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a adressé ses vœux à la communauté cham brahmaniste.

La fête Kate 2026 se déroulera du 9 au 12 octobre sur deux sites : la tour historique de Po Sah Inu, dans le quartier de Phu Thuy, et le Centre d’exposition culturelle cham, dans la commune de Bac Binh, province de Lam Dong. Photo : baolamdong.vn
La fête Kate 2026 se déroulera du 9 au 12 octobre sur deux sites : la tour historique de Po Sah Inu, dans le quartier de Phu Thuy, et le Centre d’exposition culturelle cham, dans la commune de Bac Binh, province de Lam Dong. Photo : baolamdong.vn

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la fête Kate 2026, Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a adressé, au nom de ce dernier, ses meilleurs vœux au Conseil des dignitaires chams brahmanistes et à l’ensemble de la communauté cham brahmaniste.

Elle a salué les contributions des dignitaires et de la communauté cham brahmaniste à la valorisation de la tradition patriotique, à la préservation de l’identité culturelle, au développement socio-économique et au renforcement de la grande union nationale.

Elle s’est dite convaincue que les dignitaires et la communauté cham brahmaniste continueraient de valoriser leurs traditions de solidarité et leurs valeurs culturelles, d’accompagner le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam dans le développement du pays, tout en préservant le patrimoine culturel cham.

À l’occasion de la fête Kate 2026 et du Nouvel An de la communauté, elle a souhaité aux dignitaires et à l’ensemble de la communauté santé, paix, bonheur et prospérité, ainsi qu’une fête chaleureuse et joyeuse. - VNA

#VNHP #communauté cham brahmaniste #fête Kate
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