Politique

Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération dans la formation et la recherche théorique

La mission de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh au Royaume-Uni a permis d’identifier plusieurs axes de coopération concrets dans la formation des cadres, la recherche théorique, les échanges universitaires et l’édition, contribuant à approfondir le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Le vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Lê Hai Binh, rencontre la présidente du Parti communiste de Grande-Bretagne, Lorraine Douglas, à Londres. Photo : VNA
Le vice-directeur permanent de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Lê Hai Binh, rencontre la présidente du Parti communiste de Grande-Bretagne, Lorraine Douglas, à Londres. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Une délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, conduite par son vice-directeur permanent, Lê Hai Binh, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni du 27 septembre au 3 octobre 2026 afin de concrétiser les accords conclus lors de la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Royaume-Uni en octobre 2025, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, cette mission a ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans la formation et le perfectionnement des cadres, la recherche théorique, les échanges d’universitaires et l’édition.

Les activités de la délégation se sont concentrées sur trois grands axes : la situation internationale et le mouvement communiste et ouvrier, l’amélioration de la qualité de la formation et du perfectionnement des cadres, ainsi que la coopération en matière de recherche, d’échanges d’universitaires et d’édition.

Lors de rencontres avec le Parti communiste de Grande-Bretagne et le Nouveau Parti communiste de Grande-Bretagne, les deux parties ont échangé sur les défis auxquels est confronté le mouvement communiste contemporain, notamment le renouvellement générationnel, la mobilisation des jeunes et la nécessité d’étudier le marxisme en lien avec les réalités du développement.

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La délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh pose pour une photo avec Andy Brooks, secrétaire général du Nouveau Parti communiste de Grande-Bretagne. Photo : VNA



La partie britannique a partagé son expérience en matière de travail idéologique et présenté la revue théorique Communist Review. Les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges d’informations et de renforcer les échanges entre jeunes militants. Ces échanges constituent une source de référence précieuse pour les travaux de recherche théorique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

La coopération dans la formation et le perfectionnement des cadres a constitué l’un des principaux axes de la mission. À la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford, la délégation s’est entretenue avec la professeure Rebecca Kitteridge, professeure de pratique en politiques publiques et codirectrice des programmes de formation des dirigeants, sur la nécessité de fonder l’élaboration des politiques sur les données et les éléments probants issus de la pratique.

Présentant les deux principales fonctions de l’Académie, à savoir la recherche et le conseil en matière de politiques et de stratégies, ainsi que la formation et le perfectionnement des cadres de niveau intermédiaire et supérieur du Parti, Lê Hải Bình a proposé aux deux parties d’étudier la conception conjointe de cours et de programmes assortis d’une certification commune, destinés aux cadres vietnamiens comme aux étudiants internationaux suivant des formations à l’Académie.

Lors d’une rencontre avec la direction de l’Université d’Oxford, le professeur Alex Betts, vice-chancelier chargé des relations extérieures, du sport et de la communauté, s’est déclaré prêt à faciliter les contacts entre l’Académie et les unités spécialisées de l’université.

La délégation a proposé de promouvoir les recherches conjointes, les échanges d’universitaires et l’accueil d’experts d’Oxford au Vietnam, dans le contexte où le Vietnam s’emploie à atteindre l’objectif de devenir un pays développé d’ici 2045 et se prépare à accueillir l’APEC 2027.

La coopération dans le domaine des savoirs s’est également étendue à l’édition. À Oxford University Press, la délégation a échangé sur les orientations de coopération dans la publication des ouvrages de l’Académie, ouvrant la voie à une meilleure diffusion de ses travaux de recherche théorique auprès du public international.

Par ailleurs, au Royal Institute of International Affairs (Chatham House), le directeur du programme Asie-Pacifique, Ben Bland, et la délégation ont échangé sur le rôle de l’ASEAN, les mutations de l’ordre mondial et les modèles de développement.

Les rencontres avec le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), l’Académie diplomatique relevant du FCDO et le réseau Vietnam-UK ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et à enrichir les sources d’information de référence pour les travaux de recherche de l’Académie.

Avec plusieurs axes de coopération clairement identifiés, la mission a obtenu des résultats concrets et créé les bases nécessaires à la mise en œuvre de programmes et de plans d’action dans les temps à venir. Elle contribuera à améliorer la qualité de la formation, de la recherche et des ressources humaines, afin de répondre aux exigences du développement national et de contribuer à approfondir le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Royaume-Uni.- VNA

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