De nouvelles opportunités pour approfondir les relations Vietnam-Panama



Hanoï (VNA) – La visite officielle au Vietnam du président panaméen José Raúl Mulino ouvre une nouvelle dynamique pour transformer le potentiel de coopération entre les deux pays en programmes et projets concrets, contribuant à approfondir leurs relations d’amitié et de coopération, a estimé l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, également accrédité au Panama, Nguyên Van Hai.



Cette visite revêt une importance particulière. Elle constitue la première visite d’un président panaméen au Vietnam depuis près de 15 ans, après celle du président Ricardo Martinelli en 2012, et intervient dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025).



Selon l’ambassadeur Nguyên Van Hai, ce jalon offre une occasion importante de dresser le bilan d’un demi-siècle de relations et d’ouvrir de nouvelles perspectives, en s’appuyant sur les acquis enregistrés au cours des dernières décennies.



Malgré la distance géographique, le Vietnam et le Panama ont maintenu des relations d’amitié, développé leurs échanges et coordonné leurs positions dans les enceintes multilatérales, notamment en se soutenant mutuellement sur les questions d’intérêt commun.



Les préparatifs de la visite ont été activement menés. La rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, aux Philippines, le 24 juillet 2026, ainsi que la deuxième session de consultations politiques tenue au Vietnam fin juillet, ont contribué à créer des conditions favorables à la visite et aux prochaines étapes des relations bilatérales.



Une nouvelle impulsion aux relations bilatérales



L’ambassadeur Nguyên Van Hai estime que la visite du président José Raúl Mulino peut donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays sur plusieurs plans.



Sur le plan politique, les échanges de haut niveau devraient permettre de transformer les potentiels et les accords existants en programmes d’action, projets et initiatives concrets, avec des retombées tangibles pour les deux pays.



Sur le plan économique, la visite offre une occasion de renforcer les échanges dans des domaines où les deux économies disposent d’atouts complémentaires, notamment l’agriculture, la banque, les télécommunications, les infrastructures, le transport maritime ainsi que l’éducation et la formation.



Les accords qui devraient être signés à cette occasion contribueront, pour leur part, à consolider le cadre juridique nécessaire au développement stable et à long terme des relations bilatérales.



Après la visite, il sera important que les ministères, secteurs et organismes concernés mettent rapidement en œuvre les accords et initiatives convenus, tout en valorisant davantage les mécanismes existants, notamment les consultations politiques et la Commission mixte sur la coopération économique, commerciale et d’investissement, afin de traduire les engagements en résultats concrets.



Un potentiel commercial encore largement inexploité



Sur le plan économique, le Vietnam et le Panama disposent de nombreux atouts complémentaires. Le Vietnam possède des capacités croissantes de production, de transformation et d’exportation, ainsi qu’une économie largement ouverte, tandis que le Panama bénéficie d’une position géographique stratégique, d’importantes infrastructures portuaires, du canal de Panama et de services développés dans les domaines de la logistique et du commerce international.



En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 478,1 millions de dollars, en hausse de 19,2 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers le Panama se sont élevées à 462,6 millions de dollars, contre 15,5 millions de dollars d’importations.



Le Vietnam exporte principalement des chaussures, des téléphones et leurs composants, des ordinateurs et produits électroniques, des textiles et vêtements, des véhicules et pièces détachées ainsi que des produits aquatiques. Ses importations en provenance du Panama comprennent notamment du bois et des produits dérivés du bois, des produits aquatiques et certaines matières premières.



Malgré cette progression, les échanges bilatéraux représentent encore une part très modeste du commerce extérieur des deux pays, ce qui témoigne d’un important potentiel de croissance et de diversification.



Le Panama pourrait notamment servir de porte d’entrée aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder aux marchés d’Amérique latine et des Caraïbes. Grâce à sa position stratégique, le canal de Panama relie plus de 180 routes maritimes, quelque 170 pays et environ 1 900 ports. La zone franche de Colón constitue également un important centre commercial et logistique de la région, avec un vaste réseau d’activités de commerce, d’entreposage et de réexportation.



Pour tirer pleinement parti de ces avantages, les deux parties doivent renforcer les liens directs entre entreprises, améliorer la connaissance des marchés et des réglementations respectifs, faciliter les échanges et les procédures douanières, promouvoir la convergence des normes et développer des réseaux de distribution durables.



La multiplication des missions de promotion commerciale, des forums d’affaires et des activités de mise en relation entre investisseurs devrait également contribuer à rapprocher les communautés d’affaires des deux pays.



Diversifier les canaux de coopération



Selon l’ambassadeur Nguyên Van Hai, les acquis des 50 dernières années constituent une base solide pour diversifier les canaux de coopération, notamment à travers la diplomatie parlementaire, les échanges entre les peuples, les liens entre collectivités locales et les relations entre entreprises.



Dans le domaine parlementaire, les deux pays pourraient intensifier les échanges entre leurs dirigeants et commissions spécialisées, notamment sur l’économie maritime, la logistique, le commerce, la cybersécurité, la transformation numérique, le tourisme, l’éducation, l’égalité des sexes, l’environnement et le développement durable. La création de groupes parlementaires d’amitié pourrait également contribuer à renforcer ces échanges.



La coopération entre collectivités locales mérite aussi d’être développée, notamment entre celles disposant d’atouts complémentaires dans la logistique, les ports, l’agriculture, le tourisme et l’éducation. De tels liens permettraient de rapprocher davantage les projets des besoins concrets des populations et des entreprises.



Dans le secteur des affaires, il convient de passer d’activités de promotion ponctuelles à des réseaux de coopération réguliers, en exploitant plus efficacement le rôle de la Commission mixte et en renforçant les liens entre les associations professionnelles dans les domaines de la logistique, des ports, de la banque, de l’agriculture et des technologies.



Sur le plan multilatéral, le Vietnam et le Panama partagent un attachement au multilatéralisme, au libre-échange et au respect du droit international. Les deux pays peuvent ainsi poursuivre leur coordination au sein des Nations unies et intensifier leurs échanges sur des questions telles que le changement climatique, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire, le développement durable, la sécurité maritime et la lutte contre la criminalité transnationale.



Ils pourraient également jouer un rôle de passerelle entre les mécanismes de coopération de leurs deux régions, notamment l’ASEAN et l’APEC en Asie-Pacifique, ainsi que la CELAC et le SICA en Amérique latine et dans les Caraïbes.



Placer les échanges entre les peuples au cœur des relations



L’ambassadeur Nguyên Van Hai souligne enfin que les échanges entre les peuples constituent un fondement essentiel d’une amitié durable entre les deux pays.



Ces dernières années, l’ambassade du Panama au Vietnam a notamment coopéré avec la Faculté d’espagnol de l’Université de Hanoï pour organiser des activités d’échange. Les deux parties ont également organisé des expositions et des activités consacrées à la culture vietnamienne au Panama.



Dans les années à venir, il sera nécessaire d’intensifier les échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, d’élargir les programmes de bourses, de promouvoir l’enseignement de l’espagnol au Vietnam et d’établir des partenariats directs entre établissements universitaires. La jeunesse pourra ainsi devenir un trait d’union naturel entre les deux peuples.



La coopération culturelle pourrait également être diversifiée à travers l’organisation de Journées ou Semaines culturelles vietnamiennes au Panama et la présentation de la culture panaméenne au Vietnam, notamment par la gastronomie, le cinéma, les expositions, l’artisanat et des activités culturelles interactives.



Le tourisme constitue lui aussi un secteur prometteur. Les deux pays disposent de ressources naturelles et culturelles riches et diversifiées, tandis que l’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, en vigueur depuis 2019, offre un cadre favorable au développement des échanges touristiques. Les deux parties pourraient renforcer la promotion de leurs destinations, rapprocher leurs agences de voyage et développer des circuits communs, notamment dans l’écotourisme et le tourisme communautaire.



Pour l’ambassadeur Nguyên Van Hai, l’objectif ne doit pas être seulement d’augmenter le nombre d’activités, mais surtout de créer davantage d’occasions concrètes permettant aux populations, aux entreprises, aux collectivités et aux organisations des deux pays de se rencontrer, de mieux se comprendre et de coopérer directement.



Après un demi-siècle de relations diplomatiques, le Vietnam et le Panama disposent ainsi d’une nouvelle occasion de transformer leur solide fondation d’amitié en résultats de coopération plus concrets. La valorisation des mécanismes existants, l’exploitation des complémentarités économiques et la mise à profit de la visite du président José Raúl Mulino devraient contribuer à approfondir les relations bilatérales, au bénéfice des deux peuples et au service de la paix, de la coopération et du développement dans leurs deux régions.- VNA

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