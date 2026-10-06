Hung Yen accélère la libération des terrains pour soutenir son développement

Hung Yen (VNA) - Dans le cadre de l’élargissement de son espace de développement, la province de Hung Yen considère les infrastructures de transport comme un moteur essentiel pour renforcer les liens régionaux, attirer les investissements et accroître sa compétitivité.

Elle accorde ainsi une attention particulière à la libération des terrains, une étape souvent complexe car elle touche directement aux terres, aux biens et aux conditions de vie des habitants.

Actuellement, la province mène des opérations de libération des terrains pour 17 projets d’investissement public prioritaires, dont la rocade 4 de la région de la capitale Hanoï, la rocade 3,5, l’autoroute Ninh Binh-Hai Phong (CT.08), l’axe routier reliant le quartier de Thai Binh à la commune de Hung Ha et au quartier de Pho Hien, la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong, ainsi qu’un axe reliant des sites culturels et touristiques et favorisant le développement économique le long du fleuve Rouge.

Compte tenu de l’ampleur de ces projets et des superficies concernées, les autorités provinciales effectuent régulièrement des inspections sur le terrain et demandent aux collectivités locales de préciser les responsabilités, d’examiner chaque étape et de résoudre rapidement les difficultés.

L’information et la sensibilisation de la population sont menées parallèlement au recensement des biens, à la vérification de l’origine des terres ainsi qu’à l’élaboration et à l’approbation des plans d’indemnisation, d’aide et de relogement, dans le respect des droits et intérêts légitimes des habitants.

La rocade 4 de la région de la capitale Hanoï traverse Hung Yen sur 19,3 km et nécessite la récupération de 281,54 hectares dans sept communes. À ce jour, la province a achevé à 100 % l’approbation des plans d’indemnisation, d’aide, de relogement et de versement des indemnités aux ménages ayant donné leur accord. Les fonds destinés à la libération des terrains ont également été transférés aux communes concernées.

Dans la commune de Nghia Tru, le tracé s’étend sur plus de 3 km et nécessite la récupération de plus de 34 hectares, dont 4,76 hectares de terrains résidentiels de 214 ménages.

Selon Nguyen Quang Huy, vice-président du Comité populaire communal, la libération des terrains constitue une étape difficile mais déterminante pour le calendrier du projet. La commune a donc privilégié l’information de la population et la transparence des politiques. La zone de relogement du village de Vinh An est par ailleurs achevée, permettant l’attribution de terrains aux habitants concernés pour la construction de leurs logements.

L’autoroute Ninh Binh-Hai Phong (CT.08) constitue un autre projet majeur. Son tronçon traversant Hung Yen fait 33,3 km de longueur et nécessite 268,76 hectares, concernant 3.470 ménages, particuliers et organisations dans dix communes. Les collectivités ont mis en œuvre de manière coordonnée les différentes étapes et ont, pour l’essentiel, achevé la libération des terrains et remis les emprises au maître d’ouvrage.

Dans la commune de Le Loi, le tracé s’étend sur 1,55 km et concerne près de 12,5 hectares, dont plus de 4.000 m² de terrains résidentiels appartenant à 16 ménages et particuliers. Pham Thi Dao, membre du Parti depuis près de 50 ans, a accepté de céder près de 142 m² de terrain familial, tout en participant à la sensibilisation des habitants.

Selon Ta Quang Hai, vice-président du Comité populaire communal, l’information et la sensibilisation doivent être menées en amont, tandis que les politiques sont rendues publiques et que les difficultés propres à chaque ménage sont examinées conformément à la réglementation.

La libération des terrains ne permet pas seulement de lever un obstacle à l’avancement des projets. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les infrastructures, la production, le développement urbain et les services. La remise des emprises dans les délais contribue ainsi à accélérer la réalisation des ouvrages et à mobiliser les ressources d’investissement, créant de nouvelles marges de développement pour Hung Yen. -VNA