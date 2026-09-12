Deux nouveaux pôles industriels pour renforcer l’attractivité de Hung Yen

Hung Yen (VNA) - Les autorités de la province de Hung Yen ont officiellement lancé, dans la commune de Xuan Truc, les travaux de construction des infrastructures de la zone industrielle de Tho Hoang et du complexe industriel de Lac Dao.

Cet événement, organisé dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale, constitue un levier important pour stimuler la croissance socio-économique de la province au cours des derniers mois de 2026 et dans les années à venir.

D’une superficie de 250 hectares, la zone industrielle de Tho Hoang est développée par la société par actions d’investissement et de développement des infrastructures An Thi. Le complexe industriel de Lac Dao, d’une superficie de 42,5 hectares, est quant à lui développé par la société par actions de construction et de développement des infrastructures industrielles Van Lam. Les deux projets représentent un investissement initial cumulé de près de 6 000 milliards de dôngs (230 millions de dollars) et devraient, à terme, attirer environ 10 000 milliards de dôngs de capitaux nationaux et étrangers.

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Manh Quyen, a rappelé la position stratégique de Hung Yen au sein de la région économique clé du Nord, connectant Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh. Fort d’une main-d'œuvre jeune et d'infrastructures modernes, la province a récemment actualisé son plan de développement à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2050. Ce plan directeur prévoit une expansion industrielle d'envergure, incluant la planification de 66 zones industrielles sur 23 000 hectares et de 126 complexes industriels totalisant près de 8 000 hectares.

Afin d’assurer la mise en œuvre efficace de ces projets, Nguyen Manh Quyen a demandé aux Départements provinciaux et aux administrations locales de créer les conditions les plus favorables aux investisseurs, de simplifier les procédures administratives et de résoudre rapidement les difficultés rencontrées. Il a également insisté sur la nécessité de développer des infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement. Les organismes compétents ont été chargés d’assurer un suivi étroit afin de garantir l’achèvement et la mise en service des projets dans les délais prévus.

De son côté, Hoang Anh Tuan, président du conseil d’administration de la société An Thi, s’est engagé à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour achever les infrastructures techniques et atteindre un taux d’occupation de 100 % dans un délai de cinq ans.

À terme, les deux projets visent notamment à attirer des investissements directs étrangers (IDE) à forte valeur technologique, contribuant à accroître le produit intérieur brut régional (GRDP), les recettes budgétaires locales et les revenus des habitants. -VNA