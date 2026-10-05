Environnement

Plus de 100 délégués attendus au Dialogue de Quy Nhon sur le climat et la transition

La première édition du Dialogue de Quy Nhon, baptisée « Zero Version », constitue une édition pilote destinée à tester le modèle, à perfectionner le contenu et les modalités d’organisation et à préparer les éditions annuelles à partir de 2027.

Le vice-président du Comité populaire de Gia Lai, Lam Hai Giang, s'exprime lors de la conférence de presse. Photo: VNA
Le vice-président du Comité populaire de Gia Lai, Lam Hai Giang, s'exprime lors de la conférence de presse. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – Plus d’une centaine de délégués de haut rang du Vietnam, d’Asie du Sud-Est et de plusieurs partenaires internationaux participeront au premier Dialogue de Quy Nhon sur le climat et la transition, prévu les 10 et 11 octobre au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), dans la province de Gia Lai.

L’événement vise à mettre en relation science, politiques publiques, finance et pratique afin de promouvoir des initiatives et des coopérations en matière de lutte contre le changement climatique et de transition vers une économie bas carbone.

L’information a été communiquée le 5 octobre lors d’une conférence de presse organisée à Gia Lai par le Comité populaire provincial, l’Association « Rencontres du Vietnam » et l’ICISE. L’événement bénéficie du soutien de l’Agence française de développement (AFD), du patronage du ministère des Sciences et des Technologies et de l’accompagnement de nombreux partenaires vietnamiens et internationaux.

Cette première édition, baptisée « Zero Version », constitue une édition pilote destinée à tester le modèle, à perfectionner le contenu et les modalités d’organisation et à préparer les éditions annuelles à partir de 2027.

Le dialogue réunira des représentants des gouvernements, d’organisations internationales, d’institutions financières, de banques de développement, d’entreprises et du monde scientifique. Les discussions porteront notamment sur la science du climat, la sécurité énergétique, la décarbonation, le financement de la transition, les chaînes de valeur, les risques climatiques et la résilience.

Lors de la conférence de presse, le professeur Tran Thanh Van, président de l’Association « Rencontres du Vietnam », a souligné que le changement climatique n’était plus une question relevant du seul domaine environnemental, mais qu’il était directement lié à l’énergie, à la sécurité alimentaire, à l’emploi, à la santé, au budget national et aux conditions de vie de la population. Pour les pays en développement, a-t-il estimé, la transition ne saurait se faire au détriment du développement, mais doit à la fois contribuer à réduire les émissions, à favoriser l’adaptation au changement climatique, à garantir la sécurité énergétique et alimentaire et à créer des emplois.

Le Dialogue de Quy Nhon se veut ainsi une plateforme ouverte et de confiance permettant de réunir les acteurs disposant de responsabilités et de capacités d’action pour échanger et rechercher des pistes de coopération.

L’un des objectifs majeurs du dialogue est de créer trois passerelles : entre la science et les politiques publiques ; entre le climat, la finance et le développement ; et en faveur d’une voix plus forte de l’Asie du Sud-Est dans les questions climatiques mondiales. Les organisateurs espèrent faire émerger de nouvelles idées, coopérations et alliances d’action dans les domaines du financement climatique, de l’adaptation, de l’énergie, des technologies et de la recherche.

Le programme comprend des séances plénières de haut niveau, des dialogues thématiques et des ateliers spécialisés consacrés notamment aux défis géoéconomiques du climat, au financement de la transition, à l’économie politique d’une transition juste, aux minerais nécessaires à la transition, au développement des réseaux électriques de l’ASEAN, ainsi qu’à la sécurité énergétique, aux chaînes de valeur et à la décarbonation mondiale.

Les participants examineront également les risques climatiques extrêmes et la résilience, les scénarios de politiques économiques liés au climat et à la nature, les cadres de politiques et d’investissement à long terme, ainsi que la gestion des finances publiques vertes et les instruments financiers.

Le vice-président du Comité populaire de Gia Lai, Lam Hai Giang, a souligné que l’organisation de cet événement à Quy Nhon offrirait à la province une occasion de renforcer ses liens avec des partenaires internationaux, des organisations scientifiques, des entreprises et des institutions financières, contribuant à mobiliser des ressources pour un développement durable. La province souhaite que cette édition pilote constitue une première étape vers l’établissement du Dialogue de Quy Nhon comme un forum de référence sur le climat, la transition et la coopération internationale. -VNA

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