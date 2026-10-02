Environnement

Le Vietnam sollicite l’évaluation de l’UNESCO pour le sanctuaire du langur de Delacour

Selon les dernières estimations des experts et de la province de Ninh Binh, le complexe de Vân Long-Kim Bang-Tam Chuc abrite environ 400 individus. Ce sanctuaire naturel concentre à lui seul plus de 90% de la population nationale de ce primate en danger critique d'extinction.

Des recensements récents indiquent que le pays abrite entre 562 et 570 langurs de Delacour répartis en 81 à 82 groupes, dont environ 95% sont concentrés dans la province de Ninh Binh.
Des recensements récents indiquent que le pays abrite entre 562 et 570 langurs de Delacour répartis en 81 à 82 groupes, dont environ 95% sont concentrés dans la province de Ninh Binh.

Ninh Binh (VNA) - La Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO a demandé au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO de procéder à une évaluation préliminaire du dossier relatif au complexe paysager culturel et écologique de Vân Long-Kim Bang-Tam Chuc en vue d’une future candidature officielle.

À l’issue d’une mission de terrain de deux jours menée par des représentants de l’UNESCO à Tràng An et Tam Chuc, le directeur du Département du tourisme de la province de Ninh Binh, Bui Van Manh, a annoncé que la demande d’évaluation préliminaire avait été officiellement déposée. Selon les estimations provinciales, le processus complet de candidature devrait s’étendre sur environ cinq ans.

Selon les procédures de l’UNESCO, l’évaluation préliminaire constitue une étape préparatoire obligatoire avant le dépôt formel d’un dossier de candidature. Cet examen permet d’identifier en amont les enjeux clés concernant la valeur universelle exceptionnelle, l’intégrité, l’authenticité et les exigences en matière de gestion.

La zone proposée pour la candidature s’étend sur environ 11.000 hectares et englobe la réserve naturelle de zones humides de Van Long, la zone de Kim Bang, le complexe de Tam Chuc ainsi que les corridors écologiques les reliant.

Ce paysage de pics calcaires se distingue par une forte biodiversité et abrite le langur de Delacour (Trachypithecus delacouri), un primate unique au monde et endémique du Vietnam. Aujourd'hui classé en danger critique d’extinction, ce funambule des roches est le symbole fragile d'un écosystème à protéger de toute urgence.

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La réserve naturelle des zones humides de Vân Long se distingue par ses formations karstiques calcaires, sa biodiversité et l’habitat du langur de Delacour (Trachypithecus delacouri), un primate endémique du Vietnam classé en danger critique d’extinction. Photo: VNA

Malgré les pressions persistantes du braconnage, du piégeage, de la déforestation et de l’exploitation de carrières, la création de zones de conservation interconnectées vise à garantir la continuité écologique et à renforcer la protection de cette espèce menacée.

La province de Ninh Binh a créé le 10 septembre 2026 une aire de conservation de 3.182 hectares à Kim Bang pour protéger le langur de Delacour (Trachypithecus delacouri) de Kim Bang. Ce site abrite plus de 3.000 hectares de forêt naturelle afin de préserver l’habitat de ce primate endémique en danger critique d’extinction.

Répartie sur plusieurs quartiers, notamment Ly Thuong Kiêt, Tam Chuc et Nguyên Uy, cette aire naturelle est structurée en trois zones distinctes pour optimiser sa gestion et sa préservation: une zone de protection intégrale de 1.807,4 hectares, une zone de restauration écologique de 1.358,8 hectares, et une zone de services et d’administration de 15,8 hectares.

La création de cette aire naturelle au cœur du massif calcaire de Kim Bang-Tam Chuc vise à préserver l’intégrité des écosystèmes forestiers et à protéger l’habitat du langur de Delacour. Cette initiative a également pour objectif de maintenir les fonctions écologiques de la région et de favoriser son développement durable.

La région de Van Long, Kim Bang et Tam Chuc abrite environ 400 langurs de Delacour à l’état sauvage, soit plus de 90% de la population nationale de cette espèce menacée. La réserve de Van Long accueille à elle seule 250 à 300 individus, tandis que le massif de Kim Bang en dénombre entre 120 et 150, confirmant l’importance écologique majeure de cette zone calcaire. – VNA

source
#complexe de Vân Long-Kim Bang-Tam Chu #langur de Delacour (Trachypithecus delacouri)
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