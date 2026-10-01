Environnement

Trente et un animaux sauvages rares relâchés dans le parc national de Kon Ka Kinh

Trente et un animaux sauvages appartenant à 10 espèces rares et menacées ont été réintroduits dans leur milieu naturel au parc national de Kon Ka Kinh, dans la province de Gia Lai, après avoir bénéficié de soins et d’un programme de réhabilitation visant à restaurer leur santé et leurs comportements sauvages.

L’opération de réintroduction des animaux sauvages rares et menacés a été menée sous la supervision des autorités compétentes. Photo: VNA
L’opération de réintroduction des animaux sauvages rares et menacés a été menée sous la supervision des autorités compétentes. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – Trente et un animaux sauvages appartenant à des espèces rares et menacées ont été relâchés dans leur milieu naturel, le 1er octobre, dans le secteur forestier 414 du parc national de Kon Ka Kinh, dans la province de Gia Lai, après une période de sauvetage, de soins et de réhabilitation.

L’opération a été organisée par le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des espèces du parc national de Kon Ka Kinh. Selon son directeur Tran Van Thu, les 31 animaux, appartenant à 10 espèces classées dans les groupes IB et IIB, jouent un rôle important dans l’équilibre et le maintien des écosystèmes forestiers.

Parmi eux figurent notamment des tortues terrestres, des macaques à queue de cochon, des varans malais et des pythons réticulés, ainsi que des pangolins javanais et des loris lents, deux espèces du groupe IB particulièrement menacées par la chasse et le commerce illégal.

Les animaux ont été recueillis en août et septembre 2026 grâce à la remise volontaire de particuliers et à la coopération des autorités compétentes de Gia Lai. Plusieurs d’entre eux étaient alors en mauvais état de santé, certains souffrant de blessures graves ou ayant perdu leurs comportements naturels.

Grâce à des soins vétérinaires, une alimentation adaptée et un programme de réhabilitation visant à restaurer leurs comportements sauvages, le centre a progressivement permis aux animaux de retrouver leur état de santé et leurs capacités de survie. Les contrôles effectués avant la remise en liberté ont confirmé que les 31 individus étaient en bonne santé, avaient retrouvé leurs comportements naturels et étaient capables de vivre de manière autonome en forêt.

L’opération de réintroduction a été menée sous la supervision des autorités locales compétentes, notamment des forces de protection des forêts, afin d’assurer le respect des procédures et de la réglementation en vigueur ainsi que la sécurité des animaux.

La réintroduction de ces espèces sauvages menacées contribue à restaurer leurs populations dans les écosystèmes forestiers du parc national de Kon Ka Kinh et témoigne de l’efficacité des efforts locaux de sauvetage et de conservation. Elle vise également à sensibiliser le public à la protection de la biodiversité et à appeler la communauté à lutter contre la chasse, la détention et le commerce illégaux d’animaux sauvages. -VNA

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