Environnement

Le Nord connaît un sursaut de chaleur avant une vague de douceur

Après la canicule qui a étouffé la région, le temps s'apprête à tourner dès cette nuit avec l'arrivée d'une perturbation modérée. Ce changement de flux entraînera une nette chute des températures et des averses orageuses pour les journées des 1er et 2 octobre.

Le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restitué, à Hanoi. Photo: VNA
Le lac Hoàn Kiêm ou lac de l'Épée restitué, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Nord fait face à une vague de chaleur anormale pour la saison, avec des pointes de 35 à 37°C, avant un net changement météo attendu dans la nuit du 30 septembre grâce à l’arrivée d’une masse d’air froid qui apportera pluies et fraîcheur.

Une vague de chaleur exceptionnelle a accablé le Nord fin septembre, propulsant le mercure jusqu’à 35 ou 36°C dans une grande partie du delta et de la moyenne région, avec des pics locaux franchissant la barre des 36 °C.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a prévu des températures caniculaires. Hanoi et le sud de Phu Tho attendent jusqu’à 37°C. Dans le reste des régions du Nord-Est et du Nord-Ouest, les maximales varieront de 33 à 36°C, avec des pointes locales encore plus élevées.

La canicule actuelle s’explique avant tout par les conditions atmosphériques du moment. Selon Nguyên Hông Sinh, directeur adjoint de la station hydrométéorologique de Hai Phong, la région subit de plein fouet l’influence de la bordure méridionale d’un creux barométrique, une zone de basse pression qui stagne dans les basses couches de l’atmosphère.

Une masse d’air chaud et humide en altitude accentue le phénomène, tandis que le cocktail combinant un ensoleillement prolongé, un ciel dégagé et une absence de pluie fait s’envoler le thermomètre en journée.

Le mercure qui s’affole au-delà des 35°C fin septembre a de quoi surprendre, alors que le Nord amorce normalement sa transition vers la fraîcheur automnale. Pour autant, ces coups de chaud tardifs s’inscrivent parfaitement dans les caprices des changements de saison et ne relèvent pas du jamais-vu météorologique.

Des épisodes de chaleur tardifs restent possibles en 2026

Cette vague de chaleur actuelle s’inscrit également dans un contexte plus large de températures relativement élevées en 2026.

Le changement climatique et les caprices d’ENSO font craindre des épisodes de chaleur plus intenses ou plus prolongés au cours de l’année, a averti le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong.

Bien qu’elle surprenne les habitants à ce moment, la vague de chaleur actuelle s’inscrit dans les prévisions de transition du NCHMF. L’organisme avait annoncé une atténuation progressive des températures dès septembre, sans exclure des pics de chaleur résiduels.

Par ailleurs, la chaleur actuelle ne saurait être attribuée uniquement au changement climatique. Si la cause immédiate réside dans la configuration spécifique de la circulation atmosphérique affectant le nord du Vietnam, le changement climatique constitue un facteur plus global susceptible d’influencer la fréquence et l’intensité des chaleurs extrêmes sur le long terme.

Le changement climatique est loin d’être l’unique responsable de la vague de chaleur actuelle. Si la canicule qui frappe le Nord découle directement d’une configuration atmosphérique locale, le dérèglement global agit comme un accélérateur de fond, rendant ces phénomènes extrêmes plus fréquents et plus violents.

De l’air froid pour mettre fin à la chaleur

La vague de chaleur devrait être de courte durée. Une masse d’air froid d’intensité modérée commencera à affecter le Nord dans la nuit du 30 septembre, apportant des averses et des orages épars ainsi qu’une baisse des températures les 1er et 2 octobre.

Un net changement de temps se profilera à l’horizon des 4 et 5 octobre prochains, marqué par une possible offensive de l’air froid. Cette dégradation devrait se traduire par une intensification des précipitations sur le Nord ainsi que sur la zone allant de Thanh Hoa à Hà Tinh, où des épisodes de pluies localement fortes sont à redouter.

Cette transition rapide, en quelques jours, d’une chaleur intense vers un temps pluvieux et plus frais est caractéristique du changement de saison, période où les modifications de la circulation atmosphérique peuvent engendrer des fluctuations marquées des températures.

Ainsi, pour le Nord, les premiers jours d’octobre devraient marquer l’installation d’un temps plus typique de l’automne, caractérisé par des températures plus basses, une pluviométrie accrue et des orages occasionnels. – VNA

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