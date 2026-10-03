Une vague d’air froid gagne le Nord du Vietnam, avec du froid en haute montagne

Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le Nord et le Centre septentrional du Vietnam connaîtront un temps ensoleillé, voire localement très chaud, le 3 octobre, avant l’arrivée d’une masse d’air froid à partir de la fin de l’après-midi et dans la nuit du 4 octobre.

Des averses et des orages sont également attendus dans plusieurs régions du pays, principalement en fin de journée et durant la nuit, avec des risques de foudre, de fortes rafales et, localement, de grêle.

Actuellement en progression vers le sud, la masse d’air froid devrait atteindre le Nord-Est vers la fin de l’après-midi et dans la nuit du 4 octobre, avant de s’étendre à d’autres régions du Nord ainsi qu’à Thanh Hoa et Huê. Les vents s’orienteront au nord-est, de force 2 à 3 sur terre et de force 3 à 4 sur les zones côtières.

À partir de la nuit du 4 octobre, le temps deviendra frais dans le Nord-Est et à Thanh Hoa, avec des conditions localement froides en haute montagne. Les températures minimales devraient s’établir entre 19 et 22 °C dans le Nord et à Thanh Hoa, et entre 14 et 17 °C en haute montagne. La masse d’air froid atteindra Hanoï dans la matinée du 5 octobre.

En mer, le golfe du Bac Bo (Tonkin) connaîtra, à partir du matin du 5 octobre, des vents de nord-est de force 6, pouvant atteindre ponctuellement force 7, avec des rafales de force 8 à 9 et des vagues de 2 à 3 mètres. Dans le nord de la Mer Orientale, les vents seront également forts, avec des vagues de 2 à 4 mètres.

Du 4 au matin du 5 octobre, le Nord connaîtra des pluies et des orages, localement forts à très forts. De Thanh Hoa à Huê, les précipitations et les orages se poursuivront du 4 au 6 octobre, faisant craindre des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses, ainsi que de forts vents et une mer agitée. -VNA