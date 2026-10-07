Économie

Hai Phong mise sur la logistique pour dynamiser son économie maritime

Avec une croissance de 12,08 % sur les neuf premiers mois de 2026, Hai Phong mise sur le développement de ses ports, de la logistique multimodale et des ressources humaines qualifiées pour renforcer son rôle de pôle logistique régional.

Le port Hoang Dieu-Chua Ve. Photo: VNA
Le port Hoang Dieu-Chua Ve. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Sur les neuf premiers mois de l’année, les exportations de Hai Phong ont atteint 43,72 milliards de dollars, en hausse de 12,3 % sur un an, et les importations 34,98 milliards de dollars, en progression de 16,7 %. Le volume de marchandises transitant par les ports locaux s’est élevé à 156,3 millions de tonnes, en hausse de 11,8 %. La croissance économique de la ville a atteint 12,08 %, soit son niveau le plus élevé depuis six ans et occupant la 3e place nationale.

Au sein du système portuaire de Hai Phong, le port Hoang Dieu-Chua Ve joue un rôle important, notamment dans le traitement des marchandises générales, en vrac ou destinées au marché intérieur. Selon son directeur Tran Luu Phuong, le port est capable de traiter des marchandises hors gabarit et particulièrement lourdes. Au cours des neuf premiers mois, son chiffre d’affaires a progressé de plus de 27 % et son bénéfice de 245 % sur un an.

Hai Phong compte actuellement plus de 50 terminaux portuaires. La zone portuaire de Lach Huyen, qui compte six terminaux en exploitation, abrite le plus grand port en eaux profondes du Nord et joue un rôle important dans le transport international de conteneurs. La ville accélère également la numérisation de ses activités portuaires.

Plusieurs obstacles subsistent cependant. Le transport routier représente plus de 80 % des flux, entraînant une pression accrue sur les infrastructures et une hausse des coûts logistiques. Les liaisons ferroviaires et de navigation intérieure restent limitées, tandis que les centres logistiques sont encore dispersés et que les ressources humaines qualifiées font défaut.

Pour remédier à ces difficultés, la ville de Hai Phong prévoit de développer un modèle logistique reposant sur « deux grands pôles, un axe et une ceinture ». Le premier pôle, dans la zone Lach Huyen-Dinh Vu, sera axé sur l’import-export, les conteneurs, la zone de libre-échange et le port intelligent. Le second pôle, à Nam Do Son, sera consacré aux marchandises en vrace, aux énergies propres et aux services maritimes de qualité. Ces pôles seront reliés à l’arrière-pays par un axe de transport multimodal. Parallèlement, une ceinture logistique satellite facilitera la collecte et la distribution des marchandises depuis l’arrière-pays, tout en favorisant les énergies propres.

La ville mise également sur la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Alors que le secteur maritime évolue vers les ports intelligents, l’automatisation et les énergies propres, Hai Phong entend développer des ressources humaines capables de maîtriser les nouvelles technologies et de répondre aux normes internationales.

Lors d’une rencontre avec des électeurs fin septembre 2026, Le Ngoc Chau, secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong et chef de la délégation des députés de la ville à l’Assemblée nationale, a indiqué que Hai Phong renforcerait sa coopération avec les organismes centraux, les établissements de formation, les entreprises et les acteurs du secteur maritime afin de former, d’attirer et de valoriser une main-d’œuvre hautement qualifiée, en adéquation avec les besoins du marché du travail et le développement de l’économie maritime locale. -VNA

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