Hai Phong : Quatre nouveaux postes à quai pour renforcer le port de Lach Huyen

Hai Phong (VNA) - Le projet de construction des postes à quai n° 9, 10, 11 et 12 dans la zone portuaire de Lach Huyen représente un investissement total de 24.846 milliards de dongs (956,38 millions de dollars). Il vise à accueillir des porte-conteneurs d’une capacité de 12 000 à 18 000 EVP.

Ce projet portuaire, situé dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai à Hai Phong, contribuera à renforcer la capacité d’exploitation du port de Lach Huyen et à améliorer sa connexion avec les infrastructures logistiques, la zone franche et les zones industrielles de l’arrière-pays.

Approuvé par le Premier ministre en juillet 2025, le projet est confié à la Société par actions d’investissement du port de Lach Huyen. Selon la planification détaillée au 1/500e approuvée le 4 septembre 2026, il couvre une superficie totale de 146,2 hectares, dont 113,25 hectares de terre ferme et 32,95 hectares de plan d’eau.

Le projet prévoit la construction de 4 postes à quai pour conteneurs s'étendant sur 1 800 mètres au total, soit 450 mètres chacun, capables d'accueillir des navires de 12 000 à 18 000 EVP. Il intègre également 400 mètres de quai pour barges afin de promouvoir le transport fluvial, ainsi que des terre-pleins à conteneurs, des ateliers de réparation et des équipements de manutention modernes.

Sur un investissement total de 24 845,6 milliards de dongs, l'investisseur apporte 15% en fonds propres, le reste étant financé par mobilisation de capitaux. Le projet s'échelonne sur deux phases. La première phase (2026-2030) débute au deuxième trimestre 2026 pour construire les postes 9 et 10, tandis que la seconde phase (2031-2035) complètera les postes 11 et 12.

Avec une durée d’exploitation de 70 ans, le projet devra respecter les réglementations en vigueur en matière d’environnement, de droit, de sécurité et de défense nationale.

Une fois achevé, ce complexe contribuera à renforcer la capacité d’exploitation du port de Lach Huyen et à améliorer son rôle dans le réseau portuaire national, conformément à la stratégie de développement des ports maritimes du Vietnam à l’horizon 2050. - VNA