Paiements sans numéraire : une "porte d’entrée" vers l’inclusion financière

Hanoi (VNA) – Les paiements sans numéraire sont devenus un levier essentiel pour élargir l’accès des citoyens et des entreprises aux services financiers. Toutefois, progresser vers une inclusion financière effective nécessite non seulement d’étendre la couverture, mais aussi d’améliorer la qualité de l’utilisation, de renforcer la sécurité et de rapprocher les services des groupes ayant un accès limité.



De l’accès à l’utilisation effective



Lors du séminaire intitulé "Promouvoir l’inclusion financière : Une dynamique portée par les paiements sans numéraire", organisé mardi 6 octobre à Hanoi par le journal "Thoi bao ngân hàng" et la Banque d’État du Vietnam, le rédacteur en chef par intérim du journal, Nguyên Xuân Hai, a souligné la présence croissante des paiements sans numéraire dans les domaines du commerce, de la santé, de l’éducation, des services publics et les activités de production et de commerce.



Il a indiqué que ces paiements constituent l’un des piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030 ainsi qu’une "passerelle" permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus largement à l’écosystème financier — qu’il s’agisse de comptes de paiement, de l’épargne, du crédit, de l’assurance ou de produits financiers adaptés.



Nguyên Thi Thu, directrice adjointe du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, a indiqué que les paiements numériques constituent de plus en plus le premier point de contact des citoyens et des entreprises avec le système financier. Outre la réduction des barrières géographiques et des coûts, ils génèrent des données et contribuent à améliorer la transparence et la sécurité.



Jusqu’en août 2026, les opérations de paiement sans numéraire ont augmenté de 34,56% en nombre et de 13,26% en valeur sur un an. Les transactions en ligne ont progressé respectivement de 46,57% et de 21,77% ; celles réalisées via des téléphones mobiles, de 35,33% et de 23,9% ; et celles effectuées par code QR, de 6,66% et de 25,85%.



Fin 2025, 88,96% des adultes disposaient d’un compte, tandis que la valeur des paiements sans numéraire représentait environ 28 fois le produit intérieur brut (PIB). Pour 2030, le Vietnam vise à ce que 95% de la population âgée de 15 ans ou plus possède un compte et que la valeur de ces paiements atteigne 30 fois le PIB.



Nguyên Thi Thu a souligné que la prochaine étape devait marquer le passage de la « quantité » à la « qualité », avec des services simples, transparents et à des coûts raisonnables.

Vue du séminaire intitulé "Promouvoir l’inclusion financière : Une dynamique portée par les paiements sans numéraire", à Hanoi, le 6 octobre. Photo : NDEL

Nguyên Thanh Tung, directeur général adjoint de la Société nationale des paiements du Vietnam (NAPAS), a indiqué que les opérations quotidiennes — telles que les virements, le règlement des factures d’électricité et d’eau, les frais de scolarité, les frais hospitaliers ou les services publics — peuvent contribuer à ancrer l’habitude d’utiliser des services financiers formels.



Actuellement, NAPAS relie 70 organisations membres, traite environ 12 milliards de transactions par an et dessert 100 millions de clients, s’appuyant sur un réseau de plus de 20 000 distributeurs automatiques de billets et 930 000 terminaux de paiement (POS/mPOS). Le système de virement rapide 24h/24 et 7j/7 traite plus de 45 millions d’opérations par jour, tandis que VietQR bénéficie du soutien de 60 banques et portefeuilles électroniques.



Accès et sécurité accrus



L’extension des services aux zones rurales et aux groupes ayant un accès limité constitue un autre défi. Au 30 juin 2026, on dénombrait environ 5.700 agents de paiement et 11,45 millions de comptes d’argent mobile enregistrés — dont 6,18 millions étaient actifs — ainsi que 5.158 points de service d’argent mobile à l’échelle communale.



La sécurité est également un facteur déterminant. Le secteur bancaire a achevé l’épuration et la vérification biométrique de 174,5 millions de dossiers de clients particuliers et de 2,92 millions de dossiers de clients institutionnels. Le système d’alerte antifraude a émis environ 5,6 millions d’avertissements, à la suite desquels les clients ont suspendu ou annulé près de 1,9 million de transactions, protégeant ainsi plus de 6.300 milliards de dôngs (plus de 242 millions de dollars).



Nguyên Thi Thu a souligné que des défis subsistent, tels que l’usage courant des espèces, les disparités en matière de connaissances financières et de compétences numériques, ainsi que le risque de cybercriminalité sophistiquée. Il est également nécessaire d’améliorer l’échange de données et l’interopérabilité entre le secteur bancaire et des domaines tels que l’assurance, la santé et l’éducation.



Pour la période 2026-2030, la Banque d’État du Vietnam privilégie la qualité, l’efficacité économique, l’intégration, la sécurité et l’intégration internationale des paiements sans espèces. Parmi les principales tâches figurent le perfectionnement du cadre institutionnel, l’extension des infrastructures et des réseaux d’acceptation des paiements, la diversification des produits, le renforcement de la protection des données et de la prévention de la fraude, ainsi que l’amélioration de l’éducation financière et des compétences numériques.



L’enjeu ne consiste plus seulement à ouvrir davantage de comptes, mais à faire en sorte qu’ils soient utilisés de manière régulière, sûre et efficace. Ce n’est qu’à cette condition que les paiements dématérialisés pourront véritablement devenir une « porte d’entrée » vers l’inclusion financière. – VNA