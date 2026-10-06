Économie

Paiements sans numéraire : une "porte d’entrée" vers l’inclusion financière

Les paiements constituent l’un des piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030 ainsi qu’une "passerelle" permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus largement à l’écosystème financier — qu’il s’agisse de comptes de paiement, de l’épargne, du crédit, de l’assurance ou de produits financiers adaptés.

Système de billetterie automatisé intégrant l'identification et l'authentification électroniques, la reconnaissance biométrique et le paiement sans espèces pour les passagers du métro Cat Linh – Hà Dông. Photo : VNA
Système de billetterie automatisé intégrant l'identification et l'authentification électroniques, la reconnaissance biométrique et le paiement sans espèces pour les passagers du métro Cat Linh – Hà Dông. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les paiements sans numéraire sont devenus un levier essentiel pour élargir l’accès des citoyens et des entreprises aux services financiers. Toutefois, progresser vers une inclusion financière effective nécessite non seulement d’étendre la couverture, mais aussi d’améliorer la qualité de l’utilisation, de renforcer la sécurité et de rapprocher les services des groupes ayant un accès limité.

De l’accès à l’utilisation effective

Lors du séminaire intitulé "Promouvoir l’inclusion financière : Une dynamique portée par les paiements sans numéraire", organisé mardi 6 octobre à Hanoi par le journal "Thoi bao ngân hàng" et la Banque d’État du Vietnam, le rédacteur en chef par intérim du journal, Nguyên Xuân Hai, a souligné la présence croissante des paiements sans numéraire dans les domaines du commerce, de la santé, de l’éducation, des services publics et les activités de production et de commerce.

Il a indiqué que ces paiements constituent l’un des piliers de la Stratégie nationale d’inclusion financière pour la période 2026-2030 ainsi qu’une "passerelle" permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus largement à l’écosystème financier — qu’il s’agisse de comptes de paiement, de l’épargne, du crédit, de l’assurance ou de produits financiers adaptés.

Nguyên Thi Thu, directrice adjointe du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, a indiqué que les paiements numériques constituent de plus en plus le premier point de contact des citoyens et des entreprises avec le système financier. Outre la réduction des barrières géographiques et des coûts, ils génèrent des données et contribuent à améliorer la transparence et la sécurité.

Jusqu’en août 2026, les opérations de paiement sans numéraire ont augmenté de 34,56% en nombre et de 13,26% en valeur sur un an. Les transactions en ligne ont progressé respectivement de 46,57% et de 21,77% ; celles réalisées via des téléphones mobiles, de 35,33% et de 23,9% ; et celles effectuées par code QR, de 6,66% et de 25,85%.

Fin 2025, 88,96% des adultes disposaient d’un compte, tandis que la valeur des paiements sans numéraire représentait environ 28 fois le produit intérieur brut (PIB). Pour 2030, le Vietnam vise à ce que 95% de la population âgée de 15 ans ou plus possède un compte et que la valeur de ces paiements atteigne 30 fois le PIB.

Nguyên Thi Thu a souligné que la prochaine étape devait marquer le passage de la « quantité » à la « qualité », avec des services simples, transparents et à des coûts raisonnables.

seminaire-promouvoir-linclusion-financiere.jpg
Vue du séminaire intitulé "Promouvoir l’inclusion financière : Une dynamique portée par les paiements sans numéraire", à Hanoi, le 6 octobre. Photo : NDEL

Nguyên Thanh Tung, directeur général adjoint de la Société nationale des paiements du Vietnam (NAPAS), a indiqué que les opérations quotidiennes — telles que les virements, le règlement des factures d’électricité et d’eau, les frais de scolarité, les frais hospitaliers ou les services publics — peuvent contribuer à ancrer l’habitude d’utiliser des services financiers formels.

Actuellement, NAPAS relie 70 organisations membres, traite environ 12 milliards de transactions par an et dessert 100 millions de clients, s’appuyant sur un réseau de plus de 20 000 distributeurs automatiques de billets et 930 000 terminaux de paiement (POS/mPOS). Le système de virement rapide 24h/24 et 7j/7 traite plus de 45 millions d’opérations par jour, tandis que VietQR bénéficie du soutien de 60 banques et portefeuilles électroniques.

Accès et sécurité accrus

L’extension des services aux zones rurales et aux groupes ayant un accès limité constitue un autre défi. Au 30 juin 2026, on dénombrait environ 5.700 agents de paiement et 11,45 millions de comptes d’argent mobile enregistrés — dont 6,18 millions étaient actifs — ainsi que 5.158 points de service d’argent mobile à l’échelle communale.

La sécurité est également un facteur déterminant. Le secteur bancaire a achevé l’épuration et la vérification biométrique de 174,5 millions de dossiers de clients particuliers et de 2,92 millions de dossiers de clients institutionnels. Le système d’alerte antifraude a émis environ 5,6 millions d’avertissements, à la suite desquels les clients ont suspendu ou annulé près de 1,9 million de transactions, protégeant ainsi plus de 6.300 milliards de dôngs (plus de 242 millions de dollars).

Nguyên Thi Thu a souligné que des défis subsistent, tels que l’usage courant des espèces, les disparités en matière de connaissances financières et de compétences numériques, ainsi que le risque de cybercriminalité sophistiquée. Il est également nécessaire d’améliorer l’échange de données et l’interopérabilité entre le secteur bancaire et des domaines tels que l’assurance, la santé et l’éducation.

Pour la période 2026-2030, la Banque d’État du Vietnam privilégie la qualité, l’efficacité économique, l’intégration, la sécurité et l’intégration internationale des paiements sans espèces. Parmi les principales tâches figurent le perfectionnement du cadre institutionnel, l’extension des infrastructures et des réseaux d’acceptation des paiements, la diversification des produits, le renforcement de la protection des données et de la prévention de la fraude, ainsi que l’amélioration de l’éducation financière et des compétences numériques.

L’enjeu ne consiste plus seulement à ouvrir davantage de comptes, mais à faire en sorte qu’ils soient utilisés de manière régulière, sûre et efficace. Ce n’est qu’à cette condition que les paiements dématérialisés pourront véritablement devenir une « porte d’entrée » vers l’inclusion financière. – VNA

source
#paiements sans numéraire #Stratégie nationale d’inclusion financière #inclusion financière #Banque d’État du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Transformation numérique du secteur bancaire : La valeur des paiements sans numéraire en 2024 représente 25 fois le PIB

Transformation numérique du secteur bancaire : La valeur des paiements sans numéraire en 2024 représente 25 fois le PIB

Selon la Banque d'État du Vietnam, ces dernières années, la transformation numérique du secteur bancaire a enregistré des résultats encourageants, contribuant au développement global de l’économie nationale. En particulier, les paiements sans numéraire ont connu une croissance spectaculaire. En 2024, la valeur totale des paiements sans numéraire a dépassé 295 millions de milliards de dôngs, soit 25 fois le produit intérieur brut (PIB) du pays.

Capture d'écran de l'article sur le fil de presse britannique Finextra.

Le Vietnam est bien placé pour s’orienter vers une société sans numéraire

De l’essor des portefeuilles électroniques au paiement par code QR et aux initiatives menées par le gouvernement en passant par les transferts pair-à-pair et les aiements transfrontaliers, plusieurs tendances émergentes façonnent le paysage des paiements numériques au Vietnam, a constaté le fil de presse britannique Finextra.

Voir plus

Dans la province de Dong Thap, les bateaux de pêche stockent de la glace dans leurs cale sèches afin de conserver les produits de la mer lors de leurs sorties en mer. Photo : VNA.

Dong Thap renforce son dispositif contre la pêche INN avant l’inspection européenne

Pour renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dong Thap s’attache notamment à réviser et standardiser les données relatives à sa flotte, à garantir leur cohérence entre les différents systèmes, à finaliser les dossiers de traçabilité, à contrôler les entreprises de transformation et d’exportation vers le marché européen et à préparer les rapports sur les patrouilles et le traitement des infractions.

Fabrication de composants électroniques chez la Star Engineers Vietnam Co., Ltd., dans le parc industriel de Binh Xuyên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Le Vietnam transforme ses ambitions en matière d’IA en résultats commerciaux

L’intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises vietnamiennes. Selon une récente enquête, 69 % d'entre elles la placent désormais au sommet de leurs priorités, et la tendance n'est pas près de faiblir : 84 % des sondés prévoient d'accélérer le déploiement de cette technologie dès l'année prochaine.

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois. Photo: VNA

L'indice de production industrielle enregistre un bond de 12,3% sur neuf mois

La production industrielle vietnamienne a maintenu une croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2026, avec une hausse estimée à 14,8% sur un an. Sur les neuf premiers mois, l’indice de production industrielle (IIP) a progressé de 12,3%, son rythme le plus élevé pour cette période depuis 2019, porté notamment par l’industrie manufacturière.

Des pêcheurs dans le port de pêche de Dông Tac (district de Phu Yên, province de Dak Lak) se préparent à prendre le large. Photo : VNA

À Dak Lak, les pêcheurs prennent le large et la tête de la lutte contre la pêche INN

Désormais, chaque sortie en mer exige des préparatifs renforcés : de la vérification des équipements techniques au suivi météo, en passant par l’optimisation des systèmes de communication. L’objectif est triple : assurer la sécurité des marins, optimiser les rendements et intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).