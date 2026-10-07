Économie

APEC 2027 : les décaissements progressent, mais plusieurs chantiers restent à la traîne

Les projets destinés au sommet de l’APEC 2027 à Phu Quoc progressent, mais certains chantiers accusent encore des retards, notamment dans les domaines des transports et de l’environnement.

Le Centre de congrès et d'expositions de l'APEC possède une toiture de 52 000 m², une surface au sol totale de 153 130 m² (sous-sol compris) et une hauteur de 39,25 m. Photo : VNA
Le Centre de congrès et d'expositions de l'APEC possède une toiture de 52 000 m², une surface au sol totale de 153 130 m² (sous-sol compris) et une hauteur de 39,25 m. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère des Finances, au 25 septembre, les 21 projets destinés à préparer le sommet de l’APEC 2027 à Phu Quoc avaient décaissé plus de 4 888 milliards de dôngs, soit plus de 49% du plan de financement prévu pour 2026.Parmi ces projets, dix sont financés sur fonds publics et 11 selon des modalités de partenariat public-privé (PPP) ou d’investissement privé.

Pour les neuf projets bénéficiant d’un soutien du budget central, les décaissements dépassaient 3 638 milliards de dôngs, soit près de 44% du plan. Ceux provenant du budget local dépassaient 1 250 milliards de dôngs, soit plus de 76% du plan.

Cependant, plusieurs projets affichent encore des taux de décaissement faibles. L’enfouissement des réseaux techniques dans le secteur d’An Thoi n’a atteint que 13%. Quant à la station centralisée de traitement des eaux usées d’An Thoi, dont le financement a été transféré vers le budget public fin août, elle n’avait encore reçu aucun crédit du budget central.

Les quatre projets de relogement d’An Thoi, du lac Cua Can, du lac Suoi Lon et de Ham Ninh avaient, pour leur part, décaissé 1 870 milliards de dôngs sur plus de 2 768 milliards prévus, soit plus de 67 %.

Le ministère des Finances a estimé que l’avancement global s’accélérait, mais que des écarts persistent entre les projets. Certains chantiers, dont la route DT.975, l’avenue APEC et les travaux d’enfouissement des réseaux à An Thoi et Duong Dong, restent en deçà des prévisions.

Les projets environnementaux accusent également du retard. Le centre de traitement des déchets de Bai Bon n’a réalisé que 31% des travaux, tandis que l’usine de valorisation énergétique des déchets de Bai Bon n’en est qu’à 3%. Les travaux principaux des usines de traitement des déchets solides d’An Thoi et des eaux usées de Duong Dong n’ont, quant à eux, pas encore commencé.

Les intempéries, le déplacement des réseaux techniques et l’organisation des sites de dépôt des déblais perturbent également l’avancement de certains chantiers. La province d’An Giang demande aux unités concernées de concentrer leurs efforts sur les travaux critiques et de mettre en place des plans de rattrapage afin de respecter les échéances fixées pour l’APEC 2027. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #APEC 2027
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