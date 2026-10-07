APEC 2027 : un Comité national renforcé pour accélérer les préparatifs

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national pour l’APEC 2027, a signé la Décision n°149/QĐ-UBQGAPEC2027, datée du 6 octobre 2026, portant renforcement de la composition de ce comité.

Selon cette décision, le Comité national pour l’APEC 2027 compte désormais 27 membres. Il est présidé par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, tandis que le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung en est le vice-président. Les autres membres sont des responsables de différents ministères, secteurs, agences et collectivités locales concernés.

Selon la Décision n°1507/QĐ-TTg du 10 juillet 2025, le Comité national pour l’APEC 2027 est chargé d’assister le Premier ministre dans la direction, l’accélération et la coordination des activités des sous-comités et du Secrétariat, ainsi que de celles des ministères, secteurs, localités et organismes concernés, dans le cadre de la préparation et de l’organisation des conférences et activités de l’Année de l’APEC 2027.

Le Comité national comprend cinq sous-comités : le Sous-comité chargé du contenu, le Sous-comité chargé des installations et de la logistique, le Sous-comité chargé de la sécurité et de la santé, le Sous-comité chargé de la communication et de la culture et le Sous-comité chargé du protocole.



Le Secrétariat constitue l’organe permanent chargé d’assister le Comité national. Placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, il est directement dirigé par le président du Comité national et comprend des représentants du Bureau du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l’Industrie et du Commerce. -VNA