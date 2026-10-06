Politique

Le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois plaident pour des liens accrus

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux avancées concrètes de leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples. Elles se sont engagées à intensifier les visites et les consultations politiques pour renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération substantielle au bénéfice des deux peuples.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’entretient avec le président du Parti ouvrier hongrois, Gyula Thürmer. Photo : ministère des Affaires étrangères
Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’entretient avec le président du Parti ouvrier hongrois, Gyula Thürmer. Photo : ministère des Affaires étrangères

Hanoi (VNA) – Le secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères et vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong, s’est entretenu avec Gyula Thürmer, président du Parti ouvrier hongrois, en visite au Vietnam du 4 au 10 octobre.

Nguyên Manh Cuong a souligné que cette cinquième visite de Gyula Thürmer au Vietnam témoignait les sentiments d’attachement et de l’importance accordée aux relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti ouvrier hongrois, et était une occasion d’échanger sur les mesures visant à renforcer la coopération, l’amitié et la confiance mutuelles.

Il a exprimé sa reconnaissance pour la solidarité et le soutien précieux du peuple hongrois envers le Vietnam, tant durant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale que lors du processus d’édification et de développement du pays.

Appréciant le développement des relations entre les deux pays, marqué par l’établissement du partenariat global en 2018, il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations d’amitié traditionnelles avec la Hongrie ainsi qu’aux échanges avec les partis politiques, y compris le Parti ouvrier hongrois.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a proposé aux deux partis de renforcer la coordination entre les partis ouvriers et les forces de gauche, de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux – notamment lors de la Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (IMCWP), et de promouvoir des activités commémoratives marquant les étapes clés des relations bilatérales.

Nguyên Manh Cuong a également demandé au Parti ouvrier hongrois de soutenir le développement des liens entre les deux pays, de faciliter les connexions entre entreprises et d’inciter la Commission européenne à retirer rapidement l’avertissement par carton jaune adressé au Vietnam sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

De son côté, Gyula Thürmer a dit sa joie de revenir au Vietnam après dix ans, et s’est déclaré impressionné par les progrès réalisés par le Vietnam. Il a affirmé que le Parti ouvrier hongrois considérait le Vietnam comme un partenaire très important.

Il s’est engagé à contribuer au renforcement de la coopération entre les deux partis et les deux pays, ainsi qu’à faire connaître au sein de la population hongroise — et tout particulièrement auprès des jeunes — les relations bilatérales et l’expérience de développement du Vietnam.

Gyula Thurmer a affirmé que le Parti ouvrier hongrois soutenait le gouvernement hongrois dans le renforcement des relations avec le Vietnam, et a déclaré que cette politique bénéficiait de l’appui des partis politiques hongrois. Souscrivant aux propositions de la partie vietnamienne, il a affirmé contribuer activement à promouvoir la coopération entre les deux partis et les deux pays.

Les deux parties ont salué les résultats de la coopération dans les domaines économique, commercial, éducatif et des échanges entre les peuples ; elles ont convenu d’intensifier les échanges de délégations et les contacts entre les deux partis afin de renforcer la confiance politique et de promouvoir une coopération concrète au bénéfice des deux peuples. – VNA

source
#Gyula Thürmer #président du Parti ouvrier hongrois #partenariat global Vietnam-Hongrie
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.

Le 3 octobre, l’équipe n°1 de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs, relevant du Département politique du Commandement militaire provincial de Quang Tri, a retrouvé et exhumé trois nouvelles dépouilles dans une forêt de melaleuca du hameau de Bai Dinh, commune de Dan Hoa, province de Quang Tri, avant de les rapatrier. (Photo : VNA)

Le Vietnam tout entier ramène ses héros au pays

À Quang Tri, où les cicatrices de la guerre restent profondément ancrées dans la mémoire collective, la recherche et l’identification des dépouilles de soldats tombés au combat se poursuivent inlassablement, afin de rendre un nom, une identité et une place auprès des leurs à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Ouverture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo: VNA

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam ouvre son 4e Plénum du 14e mandat

Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Les discussions portent notamment sur le renouvellement du mode de direction du Parti, la mobilisation de la grande union nationale et la préparation des conditions de développement à long terme du pays.

Cérémonie d’inhumation des restes de soldats tombés au combat au cimetière des martyrs de la commune de Sông Ma, province de Son La. Photo : VNA

Déterminé à rendre aux soldats tombés au combat leur nom et leur famille

Le Vietnam intensifie la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, avec la détermination de permettre à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie de retrouver leur nom, leur terre natale et leur famille après de longues années de séparation.