Politique

Près de 2,6 millions de participations au concours en ligne sur la Constitution et le droit

Le concours en ligne consacré à la Constitution et au droit, organisé par le ministère de la Justice sur le Portail national du droit, a enregistré près de 2,6 millions de participations après 45 jours.

Photo : VNA
Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Justice a annoncé, dans l’après-midi du 5 octobre, qu’après 45 jours de mise en oeuvre, le concours en ligne consacré à la Constitution et au droit, organisé sur le Portail national du droit, s’était officiellement achevé, enregistrant 2 584 819 participations.

L’une des principales caractéristiques du concours a été la participation d’un grand nombre de personnes issues des 54 ethnies du Vietnam. Selon les données compilées, 25 793 personnes appartenant à des minorités ethniques ont participé au concours. À noter que certaines appartiennent à des ethnies très peu nombreuses, telles que les O Du, Brau, Ro Mam, Pu Peo, Si La, Ngai, Cong, Bo Y, Co Lao, Lo Lo, Mang, Lu, Chut, Pa Then, La Ha et La Hu.

Le concours a également attiré 1 845 personnes handicapées, 1 222 personnes âgées et 14 757 personnes en cours de réinsertion dans la communauté.

Dès son lancement, le concours a bénéficié d’une forte mobilisation des ministères, secteurs, organisations et autorités aux niveaux central et local. Ceux-ci ont notamment relayé des informations, publié des bannières et des instructions, et encouragé les cadres, fonctionnaires et employés publics, les cadres et soldats des forces armées ainsi que la population à y participer.

Parmi les ministères et secteurs au niveau central, le ministère de la Sécurité publique est arrivé en tête avec 175 817 participations, suivi du ministère de la Défense (72 475) et du ministère de l’Éducation et de la Formation (60 669).

Au niveau local, toutes les 34 villes et provinces du pays ont enregistré des participations. Ho Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec 349 729 participations, devant Hanoï (201 573) et Hai Phong (172 045).

Le concours prévoit un premier prix, deux deuxièmes prix, cinq troisièmes prix, dix prix d’encouragement, cinq prix spéciaux et cinq prix collectifs. Selon le Comité d’organisation, les prix seront remis lors de la cérémonie marquant la Journée du droit vietnamien 2026, le 9 novembre.

Les résultats du concours constituent également une nouvelle source d’élan pour poursuivre l’innovation dans les contenus et les méthodes de diffusion et d’éducation juridiques, accélérer la transformation numérique, contribuer à améliorer les connaissances et le respect du droit, et promouvoir une culture de primauté du droit au sein de la société. - VNA

source
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #Constitution #droit #concours en ligne #diffusion du droit #éducation juridique #transformation numérique #culture juridique
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Voir plus

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti reçoit une délégation du Parti des travailleurs hongrois

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, a reçu le 5 octobre à Hanoï une délégation du Parti des travailleurs hongrois conduite par son président Gyula Thürmer, les deux parties convenant de plusieurs orientations visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.

Le 3 octobre, l’équipe n°1 de recherche et de rapatriement des dépouilles de martyrs, relevant du Département politique du Commandement militaire provincial de Quang Tri, a retrouvé et exhumé trois nouvelles dépouilles dans une forêt de melaleuca du hameau de Bai Dinh, commune de Dan Hoa, province de Quang Tri, avant de les rapatrier. (Photo : VNA)

Le Vietnam tout entier ramène ses héros au pays

À Quang Tri, où les cicatrices de la guerre restent profondément ancrées dans la mémoire collective, la recherche et l’identification des dépouilles de soldats tombés au combat se poursuivent inlassablement, afin de rendre un nom, une identité et une place auprès des leurs à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Ouverture du 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat. Photo: VNA

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam ouvre son 4e Plénum du 14e mandat

Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Les discussions portent notamment sur le renouvellement du mode de direction du Parti, la mobilisation de la grande union nationale et la préparation des conditions de développement à long terme du pays.

Cérémonie d’inhumation des restes de soldats tombés au combat au cimetière des martyrs de la commune de Sông Ma, province de Son La. Photo : VNA

Déterminé à rendre aux soldats tombés au combat leur nom et leur famille

Le Vietnam intensifie la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des soldats tombés au combat, avec la détermination de permettre à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie de retrouver leur nom, leur terre natale et leur famille après de longues années de séparation.

L'ambassadrice du Panama au Vietnam, Nubiela Ayala. Photo : VNA

Panama-Vietnam : de nouvelles perspectives de coopération

Le Panama souhaite renforcer ses liens avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de la logistique et des affaires maritimes, tout en faisant des deux pays des portes d’entrée complémentaires entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, reçoit l’ambassadeur de Palestine, Shadi Abu Zarqa. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm appelle les nouveaux ambassadeurs à concrétiser les engagements de coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé les nouveaux ambassadeurs à proposer des projets concrets et des programmes d’action précis afin de transformer les accords et engagements bilatéraux en résultats tangibles, contribuant ainsi à approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et ses partenaires.