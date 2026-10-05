Politique

Le ministère de la Sécurité publique et l'Université Concordia renforcent leur coopération technologique

Le ministère de la Sécurité publique souhaite que l’Université Concordia facilite la participation des cadres, enseignants et apprenants des établissements de formation relevant du ministère à ses programmes de formation de courte durée, programmes d’échange, séminaires scientifiques et groupes de recherche.

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique reçoit le professeur Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia. Photo: VNA
Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique reçoit le professeur Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu lundi 5 octobre à Hanoï le professeur Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia (Canada), pour discuter du développement de la coopération bilatérale dans les domaines technologiques de pointe.

Saluant la visite de la délégation canadienne, le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa haute appréciation pour les résultats de la récente mission officielle d’une haute délégation vietnamienne au Canada en septembre dernier, félicitant notamment l'Université Concordia pour la signature d'un protocole d'accord avec le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation.

Le ministre Luong Tam Quang a souligné que l’Université Concordia disposait d’expertises dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, la gouvernance des données, l’Internet des objets (IoT), les technologies numériques et les systèmes intelligents, ainsi que d’une expérience dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées et de cadres dirigeants. Ces domaines revêtent une importance croissante pour la sécurité et l’ordre publics dans le contexte de la transformation numérique et du développement rapide des sciences et technologies.

Le ministère de la Sécurité publique considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des leviers essentiels pour renforcer les capacités de gestion de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics, ainsi que la prévention et la lutte contre les nouvelles formes de criminalité.

Évoquant les orientations concrètes de coopération, le ministre Luong Tam Quang a estimé que l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité constituait un organe approprié pour concrétiser les domaines de coopération avec l’Université Concordia.

Dans un premier temps, les deux établissements pourraient étudier la mise en place d’un mécanisme officiel de coopération, à travers un accord ou un plan de coopération concret. Le ministre a exprimé le souhait que l’Université Concordia désigne un interlocuteur spécialisé pour travailler directement avec l’Académie d’ingénierie et de technologie de la sécurité, par l’intermédiaire du Département des relations extérieures, afin d’élaborer un programme de coopération dans les domaines de l’IA appliquée à la sécurité et à l’ordre publics, de la cybersécurité et de la gestion des risques, ainsi que des enquêtes numériques et de la criminalistique numérique.

Au-delà de la formation, le ministre a insisté sur la nécessité de projets de recherche ayant une application directe sur le terrain, proposant des initiatives pilotes telles que l'application de l'IA dans l'analyse et l'alerte aux risques criminels ; l'analyse des données pour la prévention du crime ; les technologies de soutien aux enquêtes numériques ; la garantie de la sécurité des systèmes d'information critiques ; et le développement de systèmes d'aide à la décision basés sur les données.

Un autre axe important de coopération consiste à renforcer les échanges entre enseignants, experts, doctorants et apprenants. Le ministère de la Sécurité publique souhaite que l’Université Concordia facilite la participation des cadres, enseignants et apprenants des établissements de formation relevant du ministère à ses programmes de formation de courte durée, programmes d’échange, séminaires scientifiques et groupes de recherche. Il se félicite également de la venue au Vietnam de professeurs et d’experts de l’université pour y enseigner, mener des recherches et partager leurs expériences.

Le ministre a exprimé son souhait de voir les deux institutions entamer rapidement des discussions directes pour transformer ces orientations en actions concrètes et substantielles.

De son côté, le professeur Graham Carr a salué l'engagement du ministère vietnamien envers la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et l'application des nouvelles technologies. Il a réaffirmé la pleine disponibilité de l'Université Concordia à approfondir ses échanges avec l’Académie d'ingénierie et de technologie de la sécurité afin d'identifier les domaines d'intérêt commun et de concrétiser les opportunités de partenariat.

En conclusion, le ministre Luong Tam Quang a affirmé que le Vietnam et le Canada disposaient encore d'un énorme potentiel de coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie. Les atouts de l'Université Concordia en matière d'IA, de cybersécurité, de données et de technologie numérique étaient similaires aux besoins de formation, de recherche et de développement des capacités du ministère vietnamien de la Sécurité publique, apportant ainsi une contribution pratique à la coopération Vietnam-Canada. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Université Concordia #ministère de la Sécurité publique #coopération technologique
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