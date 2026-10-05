Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants du Laos

Hanoï (VNA) – Le 5 octobre, lors de la deuxième session de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Laos, Sonexay Siphandone a été élu président de l’Assemblée nationale, tandis que Saleumxay Kommasith a été approuvé au poste de Premier ministre.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues lao.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement félicité Saleumxay Kommasith et Sonexay Siphandone pour avoir été élus par l’Assemblée nationale lao aux postes de direction clés du pays, y voyant une marque de la confiance du Parti, de l’État et du peuple lao dans leur prestige, leurs compétences et leurs contributions importantes à l’œuvre d’édification, de défense et de développement du Laos.

Le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith. Photo: VNA

Les dirigeants vietnamiens se sont déclarés convaincus que les nouveaux dirigeants lao conduiraient le gouvernement et l’Assemblée nationale à mettre en œuvre avec succès la Résolution du 12e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030, contribuant à édifier un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère, dont le rôle et le prestige sur la scène internationale ne cessent de se renforcer.

Se réjouissant des nouveaux progrès enregistrés dans les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos, le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont exprimé leur souhait de travailler avec leurs homologues lao, Saleumxay Kommasith et Sonexay Siphandone, pour continuer à consolider et à développer durablement les relations entre les deux Partis et les deux pays, au bénéfice concret des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région et dans le monde.

Le même jour, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de félicitations à Thongsavan Phomvihane, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, à l’occasion de son élection au Bureau politique du Comité central du PPRL pour le 12e mandat. -VNA

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