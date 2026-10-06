Politique

Vietnam - Laos : quatre axes pour concrétiser les "liens stratégiques" entre les deux pays

​La visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, prévue les 8 et 9 octobre 2026, devrait contribuer à approfondir les relations d’amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, infrastructurel, technologique et humain.

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA
L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’invitation de son homologue lao Saleumxay Kommasith, le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera une visite officielle au Laos les 8 et 9 octobre. À cette occasion, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), soulignant l’importance de ce déplacement pour les relations spéciales entre les deux pays.

Selon elle, cette visite intervient alors que les relations Vietnam-Laos ont atteint un nouveau niveau, fondé sur l’amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et les "liens stratégiques". Elle permettra de réaffirmer la détermination des deux parties à mettre en œuvre les accords et orientations communes définis par les dirigeants des deux Partis et des deux États.

Elle constitue également une visite traditionnelle après la tenue des 12e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il s’agit enfin de la première visite du Premier ministre Lê Minh Hung au Laos depuis son élection au poste de chef du gouvernement vietnamien. Le déplacement devrait notamment favoriser la mise en œuvre des programmes de coopération convenus lors de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Sur le plan économique, l’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a estimé que la coopération devait encore progresser afin d’être à la hauteur des relations politiques entre les deux pays. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2025 et environ 1,65 milliard de dollars au cours des huit premiers mois de 2026.

Les investissements se développent également, notamment ceux du Vietnam au Laos, où le Vietnam figure parmi les principaux investisseurs. Des projets de qualité dans l’énergie, les minerais, l’agriculture et les services devraient contribuer à élargir cette coopération. Les deux pays souhaitent aussi renforcer leur collaboration dans l’économie numérique, le commerce électronique, l’innovation, l’énergie, l’agriculture et la formation de ressources humaines qualifiées.

Pour donner une dimension plus concrète au « lien stratégique », l’ambassadrice a identifié quatre grandes priorités. La première concerne la connectivité économique et les infrastructures, notamment les transports, la logistique, l’électricité, les postes-frontières et les infrastructures numériques. Avec plus de 2 000 km de frontière commune, le renforcement de cette connectivité est considéré comme essentiel au développement des échanges bilatéraux.

La deuxième priorité est le développement des ressources humaines. Les deux pays ont porté à plus de 1.300 par an le nombre de bourses accordées aux étudiants lao au Vietnam et poursuivent les programmes d’échanges destinés aux cadres lao. La création d’une Université d’amitié Laos-Vietnam au Laos est également en cours.

La troisième porte sur les sciences, les technologies et la transformation numérique, avec des échanges d’expériences et les coopérations dans les données, le commerce électronique, l’innovation, la cybersécurité et les infrastructures numériques.

La quatrième priorité vise à renforcer les liens entre les collectivités locales et les populations des deux pays, en particulier les jeunes, afin de transmettre et de préserver la relation spéciale forgée par les générations précédentes.

L’ambassadrice a enfin insisté sur le rôle déterminant des infrastructures de transport et de la logistique. Parmi les projets prioritaires figurent l’autoroute Hanoï-Vientiane et le chemin de fer Laos-Vietnam. Leur réalisation, notamment des liaisons qui pourraient être achevées en 2030, devrait réduire les délais et les coûts de transport des marchandises lao vers la mer et les marchés régionaux. Le Laos souhaite également attirer davantage d’investissements vietnamiens dans l’électricité, notamment dans de grands projets éoliens. Le développement du commerce frontalier constitue une autre priorité.

Pour la diplomate, la concrétisation de ces projets dans les transports, l’énergie, le commerce et le numérique permettra d’améliorer la qualité de la coopération et de donner davantage de substance au « lien stratégique » entre les deux pays, au bénéfice de leurs populations et de leur coordination dans les forums régionaux et internationaux. -VNA

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