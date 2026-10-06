Politique

Le président panaméen et son épouse découvrent le Temple de la Littérature

En visite officielle au Vietnam, le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse ont découvert le 6 octobre le Temple de la Littérature, symbole de l’attachement du Vietnam à l’éducation et au savoir.

Le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse visitent le Temple de la Littérature. Photo: VNA
Le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse visitent le Temple de la Littérature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam, le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse, Maricel Cohen De Mulino, se sont rendus, dans la matinée du 6 octobre, au Temple de la Littérature (Van Mieu-Quoc Tu Giam), symbole de la tradition vietnamienne attachée à l’éducation et au savoir.

En parcourant ce site qui abrita la première université du Vietnam, le couple présidentiel a découvert son histoire et son architecture. Le Temple de la Littérature fut édifié en 1070 par le roi Ly Thanh Tong en l’honneur de Confucius et des sages, avant que le roi Ly Nhan Tong ne fasse construire à proximité, en 1076, le Quoc Tu Giam, première université du pays.

Au fil de sa visite, notamment au Pavillon de la Constellation de la Littérature, au jardin des stèles des Docteurs et au sanctuaire Dai Thanh, le chef de l’État panaméen s’est intéressé aux valeurs historiques, culturelles et artistiques du site. Il a notamment découvert les 82 stèles des Docteurs, inscrites au registre « Mémoire du monde », et salué la tradition vietnamienne qui accorde une place particulière au savoir, au respect des enseignants et à la reconnaissance des talents.

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Le président panaméen, José Raúl Mulino Quintero, et son épouse décourvent les les 82 stèles des Docteurs. Photo: VNA

Il s’est longuement arrêté devant l’œuvre sur bois intitulée « Vinh quy bai to », qui retrace le parcours des lettrés d’autrefois, de leurs premières années d’études aux différents concours mandarinal, jusqu’à leur réussite et leur retour dans leur village après avoir reçu les honneurs du roi.

Le président et son épouse ont également visité l’exposition « Sac tam », actuellement présentée au Temple de la Littérature et consacrée à des œuvres et objets réalisés à partir de bois d’agar. Ils y ont notamment découvert un spécimen rare de « tram toc bong » pesant 80 kg, apprécié pour son parfum et associé à des valeurs spirituelles et au feng shui.

Devant l’autel dédié à Chu Van An, la délégation a écouté une présentation sur la vie et la carrière de cette grande figure de l’enseignement vietnamien.

Pour clore leur visite, le président et son épouse ont fait résonner le tambour Sam au cœur du complexe.

Aujourd’hui, le Temple de la Littérature est l’un des sites culturels et touristiques emblématiques de Hanoï, attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Il accueille également des activités mettant à l’honneur le respect des enseignants et l’attachement au savoir et figure parmi les lieux visités par de nombreux dirigeants étrangers lors de leur séjour dans la capitale vietnamienne. -VNA

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