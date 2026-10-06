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Le cinéma vietnamien présent en force au Festival de Busan

Cinq films vietnamiens ont été sélectionnés dans quatre sections du 31e Festival international du film de Busan, l’un des grands rendez-vous du cinéma asiatique.

Le film 1982 est présenté sur le site web du Festival international du film de Busan. Photo: Capture d'écran
Le film 1982 est présenté sur le site web du Festival international du film de Busan. Photo: Capture d'écran

Séoul (VNA) - Le 31e Festival international du film de Busan (Busan International Film Festival - BIFF) s’est ouvert le 6 octobre à Busan, dans le sud-est de la République de Corée, donnant le coup d’envoi à dix jours de cinéma, jusqu’au 15 octobre.

Cette édition marque une étape importante pour le festival, reconnu pour la première fois par la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF) comme l’un des grands festivals internationaux de « catégorie A ». Le BIFF rejoint ainsi le groupe des 17 festivals reconnus par la FIAPF, aux côtés de rendez-vous prestigieux comme Cannes, Berlin et Venise.

Le cinéma vietnamien est représenté cette année par cinq films sélectionnés dans quatre sections différentes, un nombre record de sections pour le Vietnam.

Le rayonnement international du BIFF se renforce également avec son inscription par l’Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) parmi les six festivals dont les prix permettent aux œuvres lauréates d’être prises en considération pour une nomination à l’Oscar du meilleur film international.

Avec 247 œuvres venues de 59 pays, dont 95 présentées en première mondiale, le festival propose sa programmation la plus importante depuis 2019.

Dans la compétition principale, quatorze films de République de Corée, du Japon, de Chine, d’Indonésie, d’Iran, de Taïwan (Chine) et d’Ouzbékistan concourent pour les prix Busan. Le jury de sept membres est présidé par le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou.

Parmi les cinq films vietnamiens sélectionnés, « 1982 » de la réalisatrice Nguyen Hoang Diep concourt dans la section Vision-Asia. « Soi chi do » (Red Thread) de Ham Tran est présenté en première mondiale dans la section Midnight Passion. « Thinh giac » (Hearing) de Le Bao et « Ho linh trang si » (The Last Secret Of The First Emperor) de Nguyen Phan Quang Binh figurent au programme A Window on Asian Cinema, tandis que le documentaire de Nong Nhat Quang, « Em be dong bong, em be ngao nghe va em be dau long » (Baby Jackfruit Baby Guava), est projeté dans la section Wide Angle: Documentary Showcase.

Fidèle à sa vocation de mettre à l’honneur le cinéma asiatique, le BIFF décerne cette année le prix du Cinéaste asiatique de l’année à l’actrice Michelle Yeoh, première Asiatique à avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice. Le prix Camellia revient à la réalisatrice hongkongaise Ann Hui, en reconnaissance de son engagement de longue date en faveur de la place et de l’émancipation des femmes dans l’industrie cinématographique.

En marge des projections et des rencontres avec le public, l’Asian Contents and Film Market se tiendra du 10 au 13 octobre, offrant aux cinéastes, investisseurs et distributeurs internationaux un espace de rencontres et d’échanges.

Selon les organisateurs, sa reconnaissance comme festival de « catégorie A », le nombre croissant de films présentés et la présence de nombreuses figures internationales devraient permettre au BIFF de conforter sa place parmi les grands rendez-vous du cinéma asiatique, tout en renforçant celle de Busan et de la République de Corée dans l’industrie cinématographique mondiale. -VNA

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