Eurovision Song Contest Asia 2026 : Toc Tiên s’envolera avec "Em Tiên"

Hanoi (VNA) - "Em Tiên" a été sélectionnée comme chanson pour que la chanteuse Toc Tiên représente le Vietnam à l’Eurovision Song Contest Asia 2026 à Bangkok, en Thaïlande, le 14 novembre.



La chanson, produite par l’équipe S•HUBE, a remporté l’émission de sélection The Sound of Vietnam le 3 octobre, marquant la première participation du Vietnam à l’édition asiatique de l’Eurovision Song Contest.



Lors de l’émission de sélection, Toc Tiên a interprété cinq nouvelles chansons : "Kho Gi", "Em Tiên", "Love Always Wins", "a to A" et "Follow Me". Ces chansons explorent différents thèmes, allant des éléments culturels vietnamiens et des souvenirs de famille à l’image de femmes modernes et sûres d’elles.



Le résultat final a été déterminé par une combinaison de votes, le jury professionnel et le public vietnamien comptant chacun pour 40%, tandis que le public international représentait les 20% restants. "Em Tiên" se distingue comme la chanson gagnante.



À l’issue de l’émission de sélection, l’Eurovision Song Contest et l’Eurovision Song Contest Asia ont confirmé la participation d’"Em Tiên" comme premier représentant du Vietnam à la compétition de cette année.



La chanson mêle des éléments du folklore vietnamien à des sonorités électroniques. L’une de ses mélodies s’inspire du folklore vietnamien traditionnel pour résonner avec les codes musicaux contemporains.



Le spectacle intègre également des symboles culturels vietnamiens tels que les fleurs de lotus, les nuages, les oiseaux, la lune et le non quai thao (chapeau plat et rond en feuilles de palmier muni d’une jugulaire en rotin). Ces chapeaux, ornés de pompons métalliques, sont associés aux costumes, à la chorégraphie et aux effets visuels pour fusionner éléments traditionnels et scénographie contemporaine.



Toc Tiên s’est dit fière de représenter le Vietnam sur la scène internationale. Avec l’équipe S•HUBE, le directeur musical Huy Tuân et l’équipe de production, elle continuera de peaufiner la musique, les visuels et la performance en vue de la compétition à Bangkok.



L’Eurovision Song Contest Asia 2026 aura lieu le 14 novembre et réunira des représentants de 11 pays. Le public ne pourra pas voter pour le candidat de son propre pays. – VNA



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